Giữa lúc khủng hoảng, Mỹ sa thải thêm hàng trăm nhà ngoại giao

  • Thứ hai, 18/5/2026 10:56 (GMT+7)
Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump gặp khó khăn trong nỗ lực chấm dứt chiến sự với Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước đã hoàn tất việc sa thải thêm gần 250 nhân viên.

Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhiều lần khẳng định việc tái cơ cấu này nhằm loại bỏ sự chồng chéo, các công việc trọng yếu đã được chuyển giao sang những bộ phận phù hợp khác. Ngoài các quyết định sa thải, nhiều nhân viên ngoại giao kỳ cựu với hàng chục năm kinh nghiệm cũng đã chủ động xin nghỉ hưu.

“Tôi chưa từng thấy số lượng người chọn rời đi lớn như vậy”, ông David Kostelancik, người nghỉ hưu sau 36 năm phục vụ trong ngành ngoại giao Mỹ, cho biết.

Theo Hiệp hội Ngoại giao Mỹ, tính đến ngày 17/5, có 115 trong số 195 vị trí đại sứ Mỹ trên toàn cầu vẫn bỏ trống, bao gồm tại các địa bàn như Trung Đông, Ukraine và Nga. Giới chuyên gia lo ngại thực trạng này có thể khiến Washington bị “thua thiệt” trong cuộc chạy đua ngoại giao.

Theo CNN, đợt cắt giảm nhân sự này đã được khởi động từ tháng 7/2025. Hiệp hội Ngoại giao Mỹ ước tính khoảng 2.000 nhân viên ngoại giao đã rời Bộ Ngoại giao Mỹ trong năm 2025.

Nhiều cựu quan chức nhận định việc mất đi đội ngũ giàu kinh nghiệm sẽ để lại hậu quả lâu dài. Hậu quả này sẽ thể hiện ở việc suy giảm tầm ảnh hưởng và năng lực thực thi ưu tiên chiến lược của Mỹ.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Tommy Pigott, khẳng định những ý kiến cho rằng việc để mất hàng trăm nhà ngoại giao kỳ cựu sẽ gây ảnh hưởng tới năng lực thực thi chính sách của Mỹ là “không có cơ sở”.

Ông Pigott nhấn mạnh: “Quá trình tái tổ chức của chúng tôi đã loại bỏ các vị trí trùng lặp, tinh gọn bộ máy bằng cách cắt giảm thủ tục quan liêu, đồng thời trao thêm quyền cho đội ngũ ngoại giao”.

Đồng thời, người phát ngôn nhấn mạnh các đợt cắt giảm nhân sự “không gây bất kỳ tác động tiêu cực nào đến khả năng ứng phó, lập kế hoạch và triển khai nhiệm vụ phục vụ người dân Mỹ”.

“Trên thực tế, chúng tôi đã phản ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đó cũng chính là mục tiêu của cuộc cải tổ quy mô lớn trong Bộ Ngoại giao: Trao thêm quyền cho nhân sự tại thực địa, đồng thời giúp Bộ Ngoại giao Mỹ hành động với tốc độ phù hợp với những đòi hỏi từ thực tế”, ông Pigott cho biết thêm.

Ngoài ra, theo người phát ngôn, Bộ Ngoại giao Mỹ hiện có quy trình đánh giá nhân sự rất cụ thể.

“Quy trình đánh giá này sẽ giúp các nhân viên ngành ngoại giao, thông qua những dữ liệu đánh giá cụ thể, tìm được vị trí phù hợp hơn với năng lực của mình để phục vụ bộ. Chúng tôi có một mục tiêu cốt lõi: Thực thi chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trên hết” nhằm giúp đất nước an toàn, mạnh mẽ và thịnh vượng hơn”, ông Pigott nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin chia sẻ với CNN, ngay cả các nhà ngoại giao kỳ cựu muốn tiếp tục làm việc, hiện cũng không còn nhiều vị trí dành cho họ. Theo Đạo luật Ngoại giao Mỹ năm 1980, sau khi kết thúc nhiệm vụ hiện tại, các nhà ngoại giao Mỹ làm việc ở nước ngoài có 90 ngày để tìm nhiệm vụ mới hoặc nghỉ hưu.

“Quy định này buộc nhiều người phải nghỉ hưu, bởi họ không tìm được vị trí phù hợp”, một cựu nhân sự ngoại giao cho biết. Trong Bộ Ngoại giao Mỹ, nhiều vị trí vốn thường dành cho các nhà ngoại giao cấp cao, như vị trí chuyên gia giảng dạy thường trú, hiện đã bị cắt bỏ.

An Hòa

Rạn nứt Tehran

04:00 26/2/2026

Chuyên gia cho rằng tình hình tại eo biển Hormuz phản ánh sự chia rẽ giữa phe ôn hòa và phe cứng rắn ở Iran, làm phức tạp hóa nỗ lực giành thắng lợi ngoại giao của Mỹ.

Ông Trump sai lầm khi chọn 'ngoại giao chớp nhoáng'?

04:00 26/2/2026

Bộ đôi đặc phái viên ngoại giao của Mỹ, Steve Witkoff và Jared Kushner, đang đối mặt phép thử lớn tại 3 điểm nóng trên thế giới. Tuy nhiên, việc dùng tư duy thương vụ để giải mã "Tam giác lửa" đang bộc lộ những lỗ hổng lớn.

'Ngoại giao nhí' chiếm sóng Thượng đỉnh Mỹ - Trung

12:01 15/5/2026

Trong chuyến thăm của phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh, sự hiện diện của X Æ A-Xii, con trai tỷ phú Elon Musk, cùng phụ kiện phong cách truyền thống Trung Quốc đã đặc biệt được quan tâm.

