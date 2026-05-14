Việt Nam lên tiếng vụ công dân bị bắt giữ ở Campuchia, Indonesia

Sau các chiến dịch truy quét cờ bạc, lừa đảo trực tuyến của Indonesia và Campuchia, Việt Nam đang phối hợp với cơ quan chức năng các nước sở tại nhằm xác minh và hỗ trợ công dân.

Người nước ngoài bị nghi liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến bị bắt giữ tại Jakarta hôm 10/5. Ảnh: Anadolu.

Chiều 14/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin liên quan đến vụ việc cảnh sát Indonesia triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn ở Jakarta, bắt giữ hơn 300 người nước ngoài, trong đó có nhiều công dân Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, vụ việc đang được các cơ quan chức năng Indonesia điều tra, làm rõ. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin nhân thân, đồng thời triển khai các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Liên quan đến vụ việc người Việt Nam bị bắt tại Campuchia, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, đề nghị phía Campuchia đảm bảo an ninh, an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại sớm hoàn tất các thủ tục xác minh nhân thân ban đầu, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết sớm đưa công dân về nước an toàn, thuận lợi.

Từ ngày 1/4 đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng trong nước để tiếp nhận gần 200 công dân Việt Nam qua các cửa khẩu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 14/5. Ảnh: Việt Linh.

"Như Bộ Ngoại giao đã nhiều lần khuyến cáo, công dân Việt Nam cần cảnh giác trước những thông tin, lời mời tuyển dụng trên không gian mạng để ra nước ngoài làm 'việc nhẹ lương cao'. Những lời mời gọi không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động… tiềm ẩn nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người".

"Công dân cần tìm hiểu, kiểm chứng kỹ thông tin về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc, người giới thiệu, chế độ bảo hiểm và quyền lợi… trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc", người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Ngày 9/5, giới chức Indonesia cho biết đã triển khai một trong những chiến dịch truy quét lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào các đường dây cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, bắt giữ 321 người nước ngoài tại một tòa nhà thương mại gần khu Chinatown ở thủ đô Jakarta.

Trước đó, Bộ Nội vụ Campuchia thông báo trong tháng 4, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 5.535 người thuộc 30 quốc gia trong chiến dịch truy quét các cơ sở lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc, trong đó có 461 công dân Việt Nam.