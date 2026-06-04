FBI cùng các ông lớn công nghệ triệt phá mạng lưới lừa đảo tỷ USD

Cuộc truy quét quy mô lớn dẫn đến việc bắt giữ 63 đối tượng tại các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á, phong tỏa hơn 3 triệu USD tài sản số và vô hiệu hóa hơn 1,4 triệu tài khoản.

Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Tư pháp Mỹ cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật quốc tế triển khai chiến dịch chống lừa đảo quy mô lớn, dẫn đến việc bắt giữ 63 đối tượng, phong tỏa hàng triệu USD tài sản số và vô hiệu hóa hơn 1 triệu tài khoản liên quan đến hoạt động gian lận trực tuyến.

Thông cáo của Tập đoàn công nghệ Meta cho biết đây là chiến dịch chống lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay của công ty và cũng là lần đầu tiên các nền tảng công nghệ, tổ chức tài chính cùng các cơ quan công lực phối hợp đồng thời nhằm triệt phá toàn diện các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

Chiến dịch kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ ngày 18/5, với sự tham gia của Đơn vị Đặc nhiệm Chống Lừa đảo thuộc Bộ Tư pháp Mỹ do Biện lý Liên bang khu vực Washington Jeanine Ferris Pirro đứng đầu, cùng FBI, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Mật vụ Mỹ Microsoft, Coinbase, Starlink và các cơ quan thực thi pháp luật của Anh, Australia, Canada, New Zealand và Thái Lan.

Các hoạt động điều tra và truy quét được triển khai tại Mỹ và Thái Lan, tập trung vào các đường dây lừa đảo bị cáo buộc chiếm đoạt hàng tỷ USD mỗi năm từ người dân Mỹ thông qua các hình thức lừa đảo tình cảm, đầu tư tiền điện tử và nhiều thủ đoạn gian lận trực tuyến khác.

Theo giới chức điều tra, nhiều tổ chức tội phạm hoạt động từ các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á, trong đó có những cơ sở nghi sử dụng lao động cưỡng bức và có liên hệ với các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Một số người làm việc tại các trung tâm này được xác định là nạn nhân của nạn buôn người và bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo.

Kết quả chiến dịch cho thấy Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ 63 nghi phạm có liên quan đến các trung tâm lừa đảo; Coinbase phong tỏa hơn 3 triệu USD tài sản tiền điện tử bị nghi liên quan đến hoạt động phạm pháp; Microsoft vô hiệu hóa khoảng 20.000 tài khoản phục vụ các chiến dịch lừa đảo; trong khi Starlink ngắt kết nối hàng nghìn thiết bị đầu cuối Internet được các đối tượng phạm tội sử dụng.

Meta cho biết công ty đã xóa khoảng 1,4 triệu tài khoản, trang và nhóm trên Facebook và Instagram có liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Các cơ quan chức năng cũng phát hiện thêm nhiều trung tâm lừa đảo và mạng lưới tội phạm chưa từng được nhận diện trước đây, đồng thời chuyển hồ sơ cho các cơ quan điều tra tiếp tục xử lý.

Ông Chris Sonderby, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng cố vấn pháp lý của Meta, nhấn mạnh bảo vệ người dùng trước các hành vi lừa đảo trực tuyến là một trong những ưu tiên hàng đầu của công ty, đồng thời cho rằng kết quả chiến dịch cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa khu vực tư nhân và các cơ quan thực thi pháp luật.

Theo Meta, đây là chiến dịch phối hợp thứ 3 giữa công ty và Đơn vị Đặc nhiệm Chống Lừa đảo của Bộ Tư pháp Mỹ kể từ tháng 12/2025. Trong 3 chiến dịch liên tiếp, Meta đã gỡ bỏ hơn 1,6 triệu tài khoản, trang web và nhóm liên quan đến lừa đảo, đồng thời cung cấp thông tin tình báo hỗ trợ nhà chức trách Thái Lan thực hiện tổng cộng 84 vụ bắt giữ.