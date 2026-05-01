Việt Nam kêu gọi giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông và tiếp tục thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước

Từ ngày 28-30/4, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an LHQ đã tổ chức phiên thảo luận mở cấp cao về “Tình hình Trung Đông và vấn đề Palestine” dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain - nước Chủ tịch luân phiên HĐBA tháng 4/2026.

Toàn cảnh phiên họp cấp cao HĐBA LHQ. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phiên họp có sự tham gia của Trợ lý Tổng thư ký LHQ phụ trách Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ, châu Á-Thái Bình Dương Mohamed Khaled Khiari; Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Đặc biệt về Viện trợ cho người Palestine và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, thành viên Ban Điều hành của Hội đồng Hòa bình.

Các nước đã tập trung thảo luận về những diễn biến phức tạp ở Trung Đông thời gian gần đây, nhất là tại Gaza, Bờ Tây, Nam Liban và khu vực Eo biển Hormuz. Hầu hết ý kiến kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của LHQ, tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn, tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột và đạt được hoà bình bền vững.

Liên quan đến Eo biển Hormuz, các nước nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo đảm tự do và an ninh hàng hải, hạn chế tác động tiêu cực đối với thương mại quốc tế, an ninh năng lượng, lương thực và tình hình nhân đạo toàn cầu.

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ, bày tỏ quan ngại về tình hình phức tạp tại nhiều điểm nóng ở Trung Đông; phản đối các cuộc tấn công quân sự vào các quốc gia có chủ quyền, nhất là những nước đã tuyên bố không liên quan đến xung đột; lên án các hành động thù địch nhằm vào nhân sự và cơ sở của LHQ; chia buồn với LHQ, các chính phủ và gia đình của các nhân viên gìn giữ hoà bình thiệt mạng trong các vụ tấn công vào phái bộ Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL) gần đây.

Đại diện Việt Nam khẳng định dân thường và hạ tầng dân sự thiết yếu phải được bảo vệ trong mọi tình huống theo Nghị quyết 2573 (2021) của HĐBA; nhấn mạnh an toàn, an ninh, tự do hàng hải và hàng không phải được bảo đảm theo luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, coi đó không chỉ là yêu cầu cấp thiết đối với ổn định tại Trung Đông, bao gồm khu vực Eo biển Hormuz, mà còn là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm nguồn cung năng lượng, an ninh lương thực, thương mại và ổn định kinh tế toàn cầu.

Nhân dịp này, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế không để các diễn biến gần đây tại Trung Đông làm lu mờ vấn đề Palestine; tái khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ quyền tự quyết của người dân Palestine, ủng hộ Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của LHQ, đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của LHQ.