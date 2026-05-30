Căn cứ Mỹ ở Kuwait trúng đòn Iran, UAV 30 triệu USD bị phá hủy

Một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem tại Kuwait đã khiến khoảng 5 công dân Mỹ bị thương nhẹ và phá hủy ít nhất một UAV MQ-9 Reaper.

Các thành viên của đội sơ tán y tế bằng đường hàng không được triển khai đến Căn cứ Không quân Ali Al Salem, Kuwait tham gia huấn luyện cứu hộ và sơ tán y tế bằng trực thăng của Lục quân. Ảnh: Không quân Mỹ.

Theo nguồn tin am hiểu vụ việc được Bloomberg dẫn lại, hệ thống phòng không Kuwait đã đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110 do Iran phóng đi ngày 28/5. Tuy nhiên, các mảnh vỡ từ tên lửa rơi xuống khu vực hoạt động bay của căn cứ Ali Al Salem, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú, gây thiệt hại đáng kể.

Khoảng 5 người, gồm cả quân nhân đang tại ngũ và nhà thầu quân sự Mỹ, bị thương nhẹ trong vụ việc. Một máy bay không người lái tấn công MQ-9 Reaper bị phá hủy hoàn toàn, trong khi ít nhất một chiếc khác hư hại nặng. Với giá trị khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc, tổn thất vật chất được đánh giá là đáng kể.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Vụ tấn công xảy ra đúng thời điểm Mỹ và Iran đang thảo luận về khả năng kéo dài lệnh ngừng bắn được duy trì từ đầu tháng 4 nhưng liên tục bị thử thách bởi các đợt tấn công qua lại.

Ngày 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã sẵn sàng đưa ra “quyết định cuối cùng” đối với một thỏa thuận sơ bộ giữa hai bên. Tuy nhiên, cuộc họp kéo dài khoảng hai giờ tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng kết thúc mà không có bất kỳ thông báo nào được đưa ra.

Một máy bay không người lái MQ-9 của Không quân Mỹ chuẩn bị cho nhiệm vụ trong khuôn khổ Chiến dịch Agile Spartan, cất cánh từ Căn cứ Không quân Ali Al Salem (Kuwait) năm 2023. Ảnh: Không quân Mỹ.

Căng thẳng leo thang sau khi CENTCOM tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắn hạ 5 máy bay không người lái tự sát của Iran gần eo biển Hormuz và tiến hành không kích một trạm điều khiển mặt đất tại Bandar Abbas, nơi được cho là đang chuẩn bị phóng chiếc UAV thứ sáu.

Phía Mỹ mô tả các hành động trên là “mang tính phòng vệ, có giới hạn và nhằm duy trì lệnh ngừng bắn”. Tuy nhiên, Tehran coi cuộc không kích Bandar Abbas là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cho rằng vụ phóng tên lửa vào Kuwait là hành động đáp trả hợp pháp.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đây là “lời cảnh báo nghiêm khắc” gửi tới đối phương, đồng thời khẳng định phản ứng của Tehran sẽ mạnh mẽ hơn nếu các hành động tương tự tiếp diễn.

Về phía Kuwait, Bộ Ngoại giao nước này lên án mạnh mẽ vụ tấn công, gọi đây là sự leo thang nguy hiểm và là “hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền và an ninh quốc gia”. Kuwait quy trách nhiệm hoàn toàn cho Iran, đồng thời tuyên bố bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ và an ninh đất nước.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Fateh-110 là tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn nặng khoảng 500 kg. Kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, Iran đã phóng hơn 1.850 tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu trong khu vực.

Trong khi đó, chiến dịch quân sự "Cơn thịnh nộ dữ dội" của Mỹ nhằm vào Iran cũng đang làm tiêu hao đáng kể kho dự trữ vũ khí chiến lược của Washington, bao gồm tên lửa hành trình JASSM-ER, Tomahawk và các tên lửa đánh chặn phòng không như THAAD, Patriot PAC-3 và SM-3 Block IIA.

Báo cáo thương vong mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chiến dịch này đã khiến 14 quân nhân Mỹ thiệt mạng và 409 người bị thương. Đến nay, thỏa thuận gia hạn ngừng bắn giữa Washington và Tehran vẫn chưa được ký kết, trong khi các vụ tấn công trả đũa tiếp tục làm gia tăng nguy cơ xung đột leo thang trên toàn khu vực.

