Tăng đoàn Bộ hành vì Hòa bình tới ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới

Ngày 30/5, Ban tổ chức Đại lễ Vesak Quốc gia Indonesia 2026 đã trang trọng tổ chức lễ đón tăng đoàn “Bộ hành vì Hòa bình” tại khu quần thể đền Borobudur, ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới có lịch sử hơn 1.200 năm tuổi, nằm ở tỉnh Trung Java.

Tăng đoàn gồm hơn 50 nhà sư đến từ Thái Lan, Indonesia, Lào và Malaysia. Ảnh: Minh Thái.

Từ sáng sớm, hàng nghìn Phật tử và người dân địa phương đã tập trung dọc lối vào Borobudur để chờ đón các vị hòa thượng, thượng tọa và đại đức hoàn thành hành trình bộ hành kéo dài nhiều ngày. Trên tay các Phật tử là những cành hoa huệ trắng thơm ngát được chuẩn bị để cúng dường tăng đoàn.

Một thảm hoa cũng được trải từ cổng khu di tích đến chân ngôi đền, tạo nên khung cảnh trang nghiêm, thanh tịnh trong tiếng tụng niệm và lời cầu nguyện hòa bình.

Các nhà sư bộ hành lên tầng cao nhất của đền Borobudur. Ảnh: Minh Thái.

Tăng đoàn gồm hơn 50 nhà sư đến từ Thái Lan, Indonesia, Lào và Malaysia, khởi hành từ đảo Bali vào ngày 27/5. Đoàn đã đi qua nhiều địa phương thuộc Đông Java và Trung Java trước khi đến Borobudur, điểm đến linh thiêng của Phật tử trong dịp Đại lễ Tam hợp Vesak.

Ban tổ chức cho biết, cuộc “Bộ hành vì Hòa bình” là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện Vesak 2026 Indonesia, mang chủ đề “Thống nhất trong đa dạng”, phản ánh các giá trị cốt lõi của Phật giáo về lòng từ bi, sự khoan dung và tình huynh đệ. Hành trình cũng góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng tôn giáo, đồng thời quảng bá Indonesia như một điểm đến du lịch tâm linh hàng đầu trong khu vực.

Nghi thức đi nhiễu quanh các bảo tháp theo chiều kim đồng hồ. Ảnh: Minh Thái.

Sau nghi lễ đón tiếp, các vị tăng sĩ đã cùng nhau bộ hành lên tầng cao nhất của đền Borobudur, thực hiện nghi thức đi nhiễu quanh các bảo tháp theo chiều kim đồng hồ, thể hiện lòng tôn kính và các giá trị giác ngộ, đồng thời tượng trưng cho sự quán chiếu và tu tập. Lễ tụng kinh cầu nguyện và dâng hoa cũng được thực hiện tại bảo tháp trung tâm, biểu tượng thiêng liêng của công trình Phật giáo nổi tiếng này.

Lễ tụng kinh cầu nguyện và dâng hoa. Ảnh: Minh Thái.

Hòa thượng Phra Pijiananda Analayo đến từ Malaysia cho biết: “Bộ hành là một hoạt động thường xuyên của các nhà sư và là trong dịp này chúng tôi muốn chuyển tải thông điệp về hòa bình, lòng từ bi và sự đoàn kết giữa các dân tộc. Theo Hòa thượng, mỗi bước chân trên hành trình đều mang theo lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới, sự hòa hợp giữa các cộng đồng và hạnh phúc của nhân loại”.