'Hãy ngẩng cao đầu': Hoàng tử William an ủi tuyển Anh sau thất bại

Dù tuyển Anh gục ngã trước Argentina ở bán kết World Cup, Hoàng tử William vẫn ca ngợi tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Thomas Tuchel và kêu gọi toàn đội ngẩng cao đầu.

Là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển quốc gia, Hoàng tử William là một trong những nhân vật đầu tiên lên tiếng sau khi "Tam sư" để thua 1-2 trước Argentina ở bán kết, chấm dứt giấc mơ 60 năm chờ đợi một trận chung kết World Cup của tuyển Anh.

Trên mạng xã hội X, Hoàng tử xứ Wales viết: "Thật đau lòng. Tuyển Anh, các bạn đã cống hiến tất cả và chúng tôi đều vô cùng tự hào về các bạn.

David Beckham tỏ ra vô cùng suy sụp trước thất bại của tuyển Anh trước Argentina khi ông theo dõi trận bán kết từ khán đài ở Atlanta, Georgia. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người ta thấy David và Victoria ôm đầu tiếc nuối khi phải đối mặt với tin buồn rằng cúp vàng sẽ không "về nhà" lần này. Ảnh: Reuters. The Sun.

Cảm ơn tất cả những người đã góp sức, từ các cầu thủ trên sân đến những người phía sau hậu trường, vì một kỳ World Cup tuyệt vời. Tinh thần chiến đấu và niềm tin mà các bạn thể hiện đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi.

Đây là đội tuyển Anh toàn diện nhất mà tôi từng chứng kiến tại một kỳ World Cup. Hãy ngẩng cao đầu".

Thông điệp của Hoàng tử William nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ người hâm mộ, trong bối cảnh tuyển Anh thêm một lần lỗi hẹn với chức vô địch World Cup sau thất bại đầy tiếc nuối, theo The Sun.

Ở trận bán kết diễn ra tại sân Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ), thầy trò HLV Thomas Tuchel đã ở rất gần tấm vé vào chung kết. Sau hiệp một không có bàn thắng, Anthony Gordon đưa tuyển Anh vươn lên dẫn trước ở phút 55, thắp lên hy vọng về lần đầu góp mặt trong trận chung kết World Cup kể từ năm 1966.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở những phút cuối khi tuyển Anh chủ động lùi sâu đội hình để bảo toàn tỷ số. Argentina tận dụng cơ hội để tạo nên màn lội ngược dòng. Enzo Fernandez gỡ hòa ở phút 85 trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn quyết định từ đường kiến tạo của Lionel Messi ở phút bù giờ thứ hai, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội đương kim vô địch.

Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều cầu thủ Anh gục xuống sân trong sự thất vọng khi giấc mơ vô địch bị dập tắt chỉ ít phút trước khi trận đấu khép lại.

Không chỉ Hoàng tử William, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Keir Starmer cũng gửi lời động viên tới đội tuyển.

"Đây không phải kết quả mà tất cả chúng ta mong đợi, nhưng đội tuyển Anh đã chiến đấu hết mình. Niềm đam mê và tinh thần cống hiến của các cầu thủ khi khoác lên mình màu cờ sắc áo khiến tất cả chúng ta tự hào", ông viết trên X.

Trong khi đó, các cổ động viên Anh cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Bên ngoài sân Mercedes-Benz, một số vụ xô xát đã xảy ra sau trận đấu và cảnh sát phải can thiệp để ổn định tình hình, tờ Mirror cho biết.

Ben Harper, một cổ động viên đến từ thành phố Stoke-on-Trent, cho rằng quyết định chuyển sang lối chơi phòng ngự quá sớm là nguyên nhân khiến tuyển Anh đánh mất lợi thế.

"Khi Anh ghi bàn, tôi nghĩ đội đã nắm quyền kiểm soát trận đấu. Nhưng sau đó, chúng tôi đưa vào sân quá nhiều cầu thủ phòng ngự. Trước Argentina, đội bóng giỏi nhất giải về khả năng lội ngược dòng, đó là một quyết định sai lầm", anh nói.

Cổ động viên đội tuyển Anh thất thần sau màn thua của đội nhà trước Argentina tại vòng bán kết FIFA World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tại Anh, bầu không khí thất vọng bao trùm các khu vực theo dõi tập trung ở London và Leeds khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Dù tiếc nuối, nhiều người hâm mộ vẫn đánh giá việc lọt vào bán kết là thành tích đáng ghi nhận.

"Tôi rất thất vọng, nhưng nếu nhìn toàn bộ hành trình thì đây vẫn là một kỳ World Cup đáng tự hào. Hy vọng HLV Thomas Tuchel và các cầu thủ sẽ rút ra bài học từ thất bại này. Có lẽ tuyển Anh đã chơi để không thua quá sớm, thay vì tiếp tục chơi để giành chiến thắng", cổ động viên Harris Malhi chia sẻ.

Suốt hành trình World Cup, Hoàng tử William luôn đồng hành cùng tuyển Anh. Sau chiến thắng trước Na Uy ở tứ kết, ông từng ca ngợi đây là "một tập thể đặc biệt" và khẳng định việc đội tuyển giành quyền vào bán kết là kết quả "chưa bao giờ phải nghi ngờ".