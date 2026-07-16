Cuộc chơi triệu USD ở World Cup 2026

Trực thăng, sân bay tư nhân, xe có thẻ ưu tiên FIFA và phòng VIP trị giá hàng triệu USD đang giúp giới siêu giàu tránh mọi cảnh chen chúc tại World Cup 2026.

Đối với phần lớn người hâm mộ bóng đá, hành trình từ Manhattan đến sân vận động tổ chức World Cup ở bang New Jersey là một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Họ phải xếp hàng nhiều giờ dưới trời nắng trước ga Penn Station, chen chúc lên xe buýt hoặc tàu NJ Transit đông nghịt để đến sân Meadowlands.

Trong khi đó, cách không xa khu vực này, một thế giới hoàn toàn khác đang diễn ra.

Dưới mái hiên của tòa nhà Solow Building - một trong những cao ốc văn phòng đắt đỏ nhất gần Đại lộ số 5 ở New York - bốn nhân viên an ninh mặc đồng phục màu đỏ sẫm, đội mũ trắng và đi giày thể thao đứng cạnh hai chiếc Mercedes-Benz Sprinter sang trọng. Trên ngực áo chỉ có dòng chữ nhỏ "FIFA World Cup 2026", còn kính chắn gió của các xe được gắn ký hiệu đặc biệt "Q".

Theo ba nguồn thạo tin và thư mời mà New York Times tiếp cận, đây là lực lượng an ninh tư nhân được FIFA cấp phép để hộ tống các lãnh đạo và khách mời của Quỹ đầu tư quốc gia Qatar trị giá khoảng 600 tỷ USD đến sân vận động theo lối ưu tiên nhằm theo dõi trận đấu giữa Ecuador và Đức.

Đoàn xe được phép đi qua các chốt kiểm soát an ninh quanh sân, đưa khách thẳng đến khu phòng VIP trước khi quay trở về theo lộ trình riêng, tất cả đều diễn ra trong không gian kín, điều hòa mát lạnh và tránh hoàn toàn cảnh chen lấn của đám đông.

"Sân chơi" của giới siêu giàu

Trong bối cảnh bất bình đẳng giàu nghèo ngày càng trở thành chủ đề nóng tại Mỹ, nhiều bang cân nhắc đánh thuế tài sản của giới tỷ phú và không ít ông trùm công nghệ chi hàng triệu USD xây dựng hầm trú ẩn cho ngày tận thế, World Cup lại trở thành một trong số ít nơi mà giới siêu giàu vẫn có thể tận hưởng đặc quyền của mình.

Tiền bạc có thể không mua được chức vô địch, nhưng vẫn đủ để mang lại một trải nghiệm World Cup hoàn toàn khác biệt.

Một ví dụ là đội tuyển Mỹ, khi mức lương của huấn luyện viên được hỗ trợ bởi khoản tài trợ trị giá nhiều triệu USD từ tỷ phú Kenneth Griffin - nhà sáng lập quỹ đầu cơ Citadel. Công ty Citadel Securities sở hữu một phòng VIP tại sân vận động ở New Jersey, trong khi ông Griffin còn chi thêm một khoản lớn để mua vé cho nhân viên theo dõi các trận đấu. Chính ông cũng có mặt tại Seattle để chứng kiến đội tuyển Mỹ bị Bỉ loại ở vòng 16 đội.

"Đây giống như Super Bowl dành riêng cho giới siêu đặc quyền", nhà đầu tư Hans D. Rearick nhận xét. Ông cho biết mình bắt đầu yêu thích bóng đá sau khi được một thành viên hoàng gia Trung Đông mời vào phòng VIP xem trận chung kết World Cup trước, và năm nay liên tục bay giữa Mỹ và Mexico để theo dõi các trận đấu.

Chi mạnh vào phút chót

Khi trận chung kết World Cup 2026 được ấn định diễn ra tại khu vực New York/New Jersey (Mỹ), nhu cầu du lịch hạng sang phục vụ giải đấu đang trở thành một trong những khoản chi tiêu lớn nhất của giới siêu giàu trong năm.

Được tổ chức đồng thời tại Mỹ, Mexico và Canada, World Cup 2026 là kỳ World Cup có quy mô địa lý lớn bậc nhất trong lịch sử. Với những du khách có giá trị tài sản ròng cao (HNWIs), chính quy mô này lại tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt.

Giới chuyên gia cho rằng sự kiện càng lớn thì nhu cầu về những trải nghiệm được "đo ni đóng giày" càng cao, đồng nghĩa với việc giới nhà giàu sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để có một hành trình hoàn hảo.

Lễ khai mạc World Cup 2026 tại SoFi ở Los Angeles (Mỹ) vào 12/6 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong năm nay không nằm ở số tiền họ bỏ ra mà ở thời điểm xuống tiền. Theo dữ liệu từ Roadtrips, ngày càng nhiều khách hàng giàu có xem World Cup như một món hàng xa xỉ chỉ mua vào phút cuối.

Thay vì chốt kế hoạch từ nhiều tháng trước, họ trì hoãn quyết định để theo dõi phong độ của đội tuyển yêu thích, khả năng đặt các dịch vụ tiếp đón cao cấp (hospitality) cũng như xác định những người sẽ đồng hành trong chuyến đi, Robb Report cho biết.

Xu hướng này khiến phần lớn lượng đặt chỗ của giới siêu giàu dồn vào giai đoạn sát các trận đấu được săn đón nhất, đặc biệt là bán kết và chung kết. Theo Roadtrips, mức giá 6.675 USD /người cho gói bán kết và 18.515 USD /người cho gói chung kết mới chỉ là mức cơ bản.

"Họ biết rằng với khả năng tài chính của mình, họ luôn có thể sở hữu những tấm vé hạng cao nhất, thuê trực thăng đưa đón riêng và sử dụng mọi đặc quyền VIP. Vì vậy, phần lớn các quyết định chỉ được đưa ra vào phút chót", bà Jackie DeAntonis, quản lý khách hàng cao cấp của hãng du lịch hạng sang Scott Dunn, chia sẻ trên Washington Post.

Phần lớn khách hàng tiếp tục cá nhân hóa hành trình bằng cách nâng cấp khách sạn, kéo dài thời gian lưu trú tại nhiều thành phố, sử dụng phương tiện di chuyển riêng và thuê đội ngũ concierge hỗ trợ xuyên suốt chuyến đi.

Việc trận chung kết diễn ra tại khu vực New York/New Jersey - một trong những thị trường lưu trú và dịch vụ hiếu khách đắt đỏ nhất thế giới - càng khiến chi phí tăng cao.

Đối với những người muốn kết hợp theo dõi vòng bảng, vòng loại trực tiếp tại nhiều thành phố thuộc Mỹ, Mexico và Canada, tổng chi phí có thể tăng thêm đáng kể.

Trực thăng, sân bay tư nhân và dịch vụ triệu phú

Dù trì hoãn quyết định đặt dịch vụ, giới siêu giàu gần như không chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp nào về chất lượng trải nghiệm.

Nhu cầu đối với khách sạn hạng sang, xe đưa đón riêng, quyền tiếp cận các dịch vụ độc quyền và một hành trình được sắp xếp liền mạch, không phát sinh rắc rối hậu cần vẫn ở mức rất cao.

Thậm chí, việc thời gian đặt dịch vụ ngày càng rút ngắn còn khiến nhu cầu này trở nên cấp thiết hơn. Các đơn vị tổ chức cho biết nhiều chuyến đi được thiết kế cho nhiều thế hệ trong cùng một gia đình và được xem là trải nghiệm "phải thực hiện một lần trong đời", xoay quanh một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Giới siêu giàu thường lựa chọn bay bằng máy bay riêng với nhiều dịch vụ xa xỉ để đến World Cup. Ảnh: Amalfi Jets.

Theo chia sẻ của hơn một chục nhà đầu tư và nhân sự Phố Wall với New York Times, phía sau các trận đấu còn diễn ra một "cuộc đua" khác: giành những chỗ ngồi đẹp nhất và phương tiện di chuyển thuận tiện nhất bằng đường bộ, đường không, thậm chí đường thủy.

Để tránh cảnh đông đúc tại các sân bay thương mại, phần lớn khách hàng siêu giàu lựa chọn máy bay riêng.

Ông Paul Malicki, CEO hãng dịch vụ máy bay tư nhân Flapper, cho biết nhu cầu thuê chuyên cơ dự kiến tăng gấp đôi ở vòng tứ kết và có thể cao gấp 10 lần vào thời điểm diễn ra trận chung kết.

Một trong những điểm trung chuyển nhộn nhịp nhất là sân bay tư nhân Teterboro ở phía bắc bang New Jersey, địa điểm quen thuộc của giới tài chính và chỉ cách sân vận động khoảng 10 km.

Công ty Blade Air cung cấp dịch vụ trực thăng chở tối đa 6 hành khách từ Manhattan đến Teterboro chỉ trong khoảng 4 phút với giá khoảng 6.000 USD . Theo nhân viên của Bank of America và Goldman Sachs, đây là lựa chọn được nhiều lãnh đạo Phố Wall sử dụng để đến sân ngay sau giờ giao dịch.

Từ sân bay, khách tiếp tục lên xe riêng có gắn thẻ ưu tiên của FIFA - loại giấy phép có giá từ vài nghìn USD - để được đưa thẳng đến sát cổng sân vận động. Trong khi đó, Uber và các dịch vụ gọi xe thông thường chỉ được phép dừng cách sân khoảng 1,6 km.

Đối với những người xuất phát từ khu nghỉ dưỡng Hamptons, Blade Air còn cung cấp chuyến trực thăng đến Teterboro với giá khoảng 10.000 USD . Tất cả chuyến bay vào ngày diễn ra các trận đấu đều đã kín chỗ.

Giám đốc điều hành Blade Air Rob Wiesenthal cho biết mức giá hiện cao gấp khoảng ba lần bình thường do các đơn vị khai thác nhà ga tăng phí trong thời gian diễn ra World Cup.

Không chỉ các hãng hàng không hưởng lợi, một luật sư chuyên về mua bán - sáp nhập doanh nghiệp còn tận dụng cơ hội để cho khách hàng thuê nhà chứa máy bay riêng tại Teterboro với giá 10.000 USD mỗi lượt. Để dành chỗ, ông phải đưa máy bay cá nhân sang bang Massachusetts trong suốt thời gian giải đấu diễn ra.

Phòng khách của dãy phòng tổng thống tại khách sạn St. Regis Bal Harbour ở Miami phục vụ giới siêu giàu tận hưởng kỳ World Cup. Ảnh: St. Regis.

Vé VIP có giá hàng triệu USD

Ngay cả khi đã đến được sân, thử thách tiếp theo vẫn là sở hữu tấm vé xem trận đấu. Phòng VIP đắt nhất tại sân vận động ở New Jersey có giá lên tới 8 triệu USD . Nếu sử dụng toàn bộ số ghế trong tám trận đấu, chi phí trung bình cho mỗi ghế vẫn ở mức hơn 19.000 USD .

Tỷ phú đầu tư mạo hiểm Hemant Taneja cho biết ông đã chi hơn 50.000 USD mua 26 vé xem một trận đấu tại Santa Clara (California). Theo ông, đây là món quà dành cho những nhân viên yêu bóng đá nhưng không đủ khả năng tự mua vé.

"Họ xứng đáng có một trải nghiệm đáng nhớ trong đời", ông nói.

Những nhân viên này được ngồi ở hàng ghế thứ chín, khá gần sân. Tuy nhiên, họ vẫn phải tự bỏ tiền mua bia với giá khoảng 24 USD mỗi cốc.

Đối với trận chung kết World Cup tại New Jersey, nơi giá vé trên thị trường thứ cấp lên tới gần 100.000 USD mỗi chỗ ngồi, ông Taneja chỉ mua hai vé.

Người đồng hành duy nhất của ông là vợ.

Nhu cầu sở hữu vé VIP lớn đến mức một nữ chuyên viên ngân hàng đầu tư phải viết hẳn một bản đề xuất dài để thuyết phục ban lãnh đạo cho phép sử dụng một phần số vé của công ty để mời khách tham dự trận đấu vòng bảng.

Cuối cùng, một vị khách quốc tế đã từ chối lời mời sau khi bộ phận tuân thủ của doanh nghiệp kết luận những tấm vé ở hàng ghế thứ 11, sát sân, có giá trị quá lớn và có thể vi phạm các quy định chống hối lộ trong giao dịch quốc tế.

Trong khi đó, hãng luật danh tiếng Paul Weiss được cho là nhận nhiều vé miễn phí nhờ tham gia hỗ trợ pháp lý không thu phí cho ban tổ chức World Cup tại địa phương. Theo một đối tác của hãng, phần thưởng dành cho họ là những vị trí ngồi "thực sự rất đẹp" trên khán đài.