Nga cáo buộc Ukraine sát hại kỹ sư trưởng điện hạt nhân

Kỹ sư trưởng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ông Alexander Yakovlev, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV). Phía Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc.

Kỹ sư trưởng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ông Alexander Yakovlev. Ảnh: Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye/Telegram.

Hãng thông tấn TASS ngày 16/7 dẫn tuyên bố của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho hay vụ tấn công khiến ông Yakovlev thiệt mạng là hành động đi ngược nguyên tắc bảo đảm an toàn đối với các cơ sở hạt nhân, lĩnh vực mà theo nhà máy cần được đặt ngoài mọi yếu tố chính trị.

Trước đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng hạt nhân quốc gia Nga (Rosatom) Alexey Likhachev cáo buộc một UAV đã tấn công xe công vụ vào sáng cùng ngày, khiến ông Yakovlev và lái xe tử vong.

Theo đài Sputnik, ông Likhachev cho biết ông Yakovlev đã cống hiến cả sự nghiệp cho ngành năng lượng hạt nhân và đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Người đứng đầu Rosatom tuyên bố Nga mong muốn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sớm đưa ra phản ứng kịp thời, cụ thể và rõ ràng đối với vụ việc. Ông cũng tiết lộ thông tin vụ việc đã được báo cáo tới lãnh đạo Nga.

Trong thông điệp đăng trên nền tảng Max, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nhấn mạnh: “Vụ sát hại một chuyên gia hạt nhân là hành vi không thể biện minh. Đây không chỉ xâm phạm đến tính mạng con người mà còn đi ngược nguyên tắc bảo đảm an toàn đối với các cơ sở hạt nhân - nguyên tắc cần được duy trì ngoài các xung đột chính trị và bạo lực”.

Đơn vị này cũng bày tỏ tiếc thương trước mất mát không thể bù đắp, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân và đồng nghiệp của các nạn nhân.

Đồng thời, nhà máy cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên cùng người dân thành phố Energodar đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động an toàn của nhà máy và cuộc sống của người dân địa phương.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi IAEA và các tổ chức quốc tế khác lên án vụ việc. Trên Telegram, bà Zakharova cho rằng Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cần có phản ứng trước vụ việc, đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế, trước hết là IAEA, đưa ra tuyên bố lên án vụ sát hại kỹ sư trưởng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Phía Ukraine hiện chưa bình luận về các cáo buộc của Nga liên quan đến vụ việc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Cơ quan quân quản thành phố Kyiv cho biết còi báo động phòng không đã được kích hoạt tại thủ đô cùng nhiều địa phương khác do nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Không quân Ukraine thông báo các tên lửa đang hướng về Kyiv và cho biết có bốn tên lửa đạn đạo bay về phía thủ đô ngay sau 1 giờ sáng. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết hai quận Sviatoshynskyi và Darnytskyi là những khu vực chịu ảnh hưởng.

Tại quận Sviatoshynskyi, một khu nhà kho bị trúng tên lửa và bốc cháy. Tại quận Darnytskyi, các mảnh vỡ tên lửa ban đầu rơi xuống khu vực không có dân cư sinh sống. Sau đó, ông Klitschko cho biết thêm một công trình phi dân sự khác cũng bị trúng tên lửa và xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường để triển khai công tác ứng phó.

Đến khoảng 1 giờ 29 phút cùng ngày, Không quân Ukraine thông báo mối đe dọa trực tiếp từ tên lửa đạn đạo đối với Kyiv đã chấm dứt.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin do Ukraine công bố liên quan đến đợt tấn công nhằm vào Kyiv.