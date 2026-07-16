Kỹ sư hạt nhân Nga thiệt mạng, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov xác nhận từ chức, cảm ơn những người đang bảo vệ đất nước và cho biết sẽ tiếp tục đóng góp cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev, Ukraine, ngày 1/7. Ảnh: Reuters.

Ngày 15/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov xác nhận việc từ chức sau thông tin Tổng thống Volodymyr Zelensky đã miễn nhiệm ông Fedorov trong đợt cải tổ nội các mới nhất, theo Kyiv Independent.

Trong bài đăng trên Telegram tối 15/7, ông Fedorov viết: "Được phục vụ nhân dân Ukraine trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng là một vinh dự lớn đối với tôi".

Ông Fedorov điểm lại hơn 20 thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ, trong đó có việc vô hiệu hóa hệ thống Starlink mà lực lượng Nga sử dụng, chiến dịch nhằm cắt đứt mạng lưới hậu cần của Nga tại bán đảo Crimea, cũng như thúc đẩy một chương trình cải cách quân đội mà ông mô tả là "không được lòng nhiều người nhưng vô cùng cần thiết".

Vị bộ trưởng cũng nêu 3 mục tiêu chưa thể hoàn thành, gồm: cải tổ toàn diện Bộ Quốc phòng "phù hợp với các tiêu chuẩn NATO và lẽ thường", cải cách hệ thống mua sắm quốc phòng, và xây dựng "văn hóa trách nhiệm giải trình".

"Xin cảm ơn tất cả những người đang bảo vệ Ukraine và nỗ lực vì chiến thắng. Cảm ơn toàn bộ ê-kíp của tôi đã làm việc hiệu quả không ngừng nghỉ. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi sứ mệnh đã đưa mình đến Bộ Quốc phòng: đánh bại đối phương bằng chiến lược bất đối xứng, tốc độ đổi mới sáng tạo và sức mạnh của tổ chức", ông viết.

Quyết định từ chức của ông được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về những bất đồng trong ban lãnh đạo quân đội Ukraine.

Theo nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zhelezniak, Tổng thống Zelensky đã nói với các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Đầy tớ Nhân dân rằng ông Fedorov từ lâu đã có mâu thuẫn với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi.

Truyền thông Ukraine cũng dẫn lời ông Zelensky cho biết: "Trong kịch bản lý tưởng, cả ông Fedorov lẫn ông Syrskyi đều nên bị miễn nhiệm, nhưng hiện tại tôi chưa thể làm điều đó".

Các nguồn tin cũng cho biết ông Zelensky cho rằng ông Fedorov đã không thúc đẩy được quá trình cải cách các Trung tâm Tuyển quân và Hỗ trợ xã hội theo địa bàn (TCC) của Ukraine.

Nguồn tin trong phe đa số tại quốc hội Ukraine nói với báo Ukrainska Pravda rằng ông Fedorov vẫn sẽ tiếp tục là thành viên trong ê-kíp của Tổng thống Zelensky, song vai trò mới của ông dự kiến sẽ được làm rõ trong tuần tới.

Một nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Đầy tớ Nhân dân nói rằng Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko đã được đề nghị đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Nghị sĩ này chia sẻ với Kyiv Independent với điều kiện giấu tên.

Nga thông báo kỹ sư trưởng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thiệt mạng

Giám đốc điều hành Tập đoàn Rosatom của Nga, ông Alexey Likhachev, thông báo kỹ sư trưởng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ông Alexander Yakovlev, đã qua đời vào ngày 15/7 do bị máy bay không người lái tấn công vào xe công vụ, theo đài RT.

Kỹ sư trưởng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ông Alexander Yakovlev. Ảnh: Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye/Telegram.

Theo ông Likhachev, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công xe công vụ của ZNPP tại khu vực rìa khu công nghiệp của nhà máy, gần thành phố Energodar.

Ngoài kỹ sư trưởng Alexander Yakovlev, tài xế điều khiển xe cũng đã thiệt mạng. Ông Likhachev gọi đây là một "hành động khủng bố có chủ đích" của Ukraine, đồng thời cho biết ông Yakovlev đã cống hiến cả cuộc đời cho ngành công nghiệp hạt nhân và "hy sinh ngay tại vị trí công tác".

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho rằng vụ kỹ sư trưởng Yakovlev thiệt mạng là hành vi vi phạm nguyên tắc bảo đảm an toàn đối với các cơ sở hạt nhân - lĩnh vực vốn phải luôn được đặt ngoài mọi tính toán chính trị.

"Việc sát hại một chuyên gia hạt nhân là tội ác không thể biện minh. Đây không chỉ là hành vi xâm phạm tính mạng con người mà còn là sự chà đạp lên chính nguyên tắc bảo đảm an toàn đối với các cơ sở hạt nhân - lĩnh vực phải luôn đứng ngoài chính trị và bạo lực", theo tuyên bố của nhà máy.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova rằng Moscow đang chờ đợi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có phản ứng rõ ràng sau vụ việc. Ukraine chưa bình luận về vụ tấn công.