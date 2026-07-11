Nga phóng loạt tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kyiv của Ukraine

Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tập kích Kyiv vào rạng sáng 11/7, tiếp tục chuỗi các đợt không kích dữ dội nhằm vào thủ đô Ukraine trong những ngày gần đây.

Tòa nhà bị phá hủy ở Zaporizhzhia sau cuộc không kích của Nga vào ngày 10/7/2026. Ảnh: Cơ quan Quân sự Khu vực Zaporizhzhia.

Theo tờ Kyiv Independent, giới chức Ukraine cho biết, nhiều người bị thương sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào thủ đô Kyiv rạng sáng 11/7. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko thông tin, 4 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, những người còn lại được điều trị tại hiện trường.

Phóng viên Kyiv Independent cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ vào khoảng 3h40 sáng theo giờ địa phương. Ngay sau đó, Không quân Ukraine phát cảnh báo tên lửa đạn đạo của Nga đang hướng về thủ đô.

Ông Klitschko cho biết, quận Dniprovskyi ghi nhận thiệt hại và xác nhận Nga sử dụng tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công. Khoảng 15 phút sau, các phóng viên tiếp tục nghe thêm nhiều tiếng nổ.

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự thành phố Kyiv, Tymur Tkachenko, cho biết một tòa nhà ở quận Sviatoshynskyi bị hư hại. Sau đó, ông thông báo một tòa nhà văn phòng tại quận Solomianskyi đã bốc cháy.

Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trên cả tiền tuyến lẫn chiều sâu lãnh thổ hai nước.

Trong những ngày gần đây, Nga liên tiếp mở các đợt không kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kyiv cùng nhiều thành phố khác của Ukraine.

Theo giới chức Ukraine, chỉ trong tháng 7, các cuộc tấn công đã gây thiệt hại lớn cho hạ tầng năng lượng, các tòa nhà dân cư và cơ sở dân sự của nước này.

Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng gia tăng các đòn tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.

Ngày 11/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo thành lập Bộ tư lệnh "tác chiến tầm xa" để điều phối các cuộc tập kích bằng UAV và vũ khí tầm xa vào các mục tiêu hậu cần, năng lượng và quân sự của Nga.

Theo Kyiv, các cuộc tấn công gần đây đã đánh trúng nhiều nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, cảng dầu và tàu chở dầu phục vụ hậu cần quân sự của Nga, buộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) phải hạ dự báo sản lượng dầu của Nga trong giai đoạn 2026-2027.

Moskva nhiều lần chỉ trích các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, cho rằng chúng chỉ làm kéo dài xung đột và khiến tình hình leo thang hơn nữa.

Trong khi các cuộc tập kích đường không tiếp tục gia tăng, giao tranh trên tiền tuyến miền Đông cũng diễn ra quyết liệt.

Nga tuyên bố đã giành thêm một số khu vực tại tỉnh Donetsk và tiếp tục gây sức ép lên các hướng trọng yếu như Kostiantynivka, Pokrovsk và Kupiansk, trong khi Ukraine khẳng định lực lượng của họ vẫn cầm chân quân Nga tại nhiều khu vực và bác bỏ tuyên bố của Nga về việc kiểm soát thành trì Kostiantynivka.

Song song với các hoạt động trên bộ, hai bên đều đẩy mạnh sử dụng thiết bị bay không người lái và vũ khí tầm xa nhằm vào sâu trong lãnh thổ đối phương. Giới phân tích nhận định cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn leo thang mới, với các đòn tập kích nhằm vào hạ tầng quân sự, năng lượng và hậu cần ngày càng đóng vai trò quan trọng, trong khi những nỗ lực thúc đẩy đàm phán vẫn chưa tạo được bước đột phá đáng kể.