Tổng thống Zelensky đề xuất thay Thủ tướng Ukraine

Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/7 đề xuất thay Thủ tướng Yulia Svyrydenko trong khuôn khổ đợt cải tổ lớn nhằm triển khai chiến lược chính trị mới.

Bà Yulia Svyrydenko được bổ nhiệm làm Thủ tướng Ukraine vào tháng 7/2025. Ảnh tư liệu: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ phân công những nhân sự giàu kinh nghiệm phụ trách từng lĩnh vực đối ngoại ưu tiên, trong đó có quan hệ với Mỹ, tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU), hợp tác với các nước láng giềng, Trung Quốc, Trung Đông và các tổ chức quốc tế.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh các thỏa thuận với Mỹ về cấp phép sản xuất hệ thống phòng không Patriot, dự án phòng thủ tên lửa của châu Âu và quan hệ với Ba Lan, Hungary là những vấn đề cần được thúc đẩy.

Về đối nội, ông Zelensky yêu cầu tăng cường hỗ trợ các khu vực tiền tuyến và biên giới, đẩy mạnh cung cấp vũ khí, đặc biệt là các loại thiết bị bay không người lái. Kyiv cũng sẽ ưu tiên chuẩn bị cho mùa đông, cải tổ doanh nghiệp nhà nước và triển khai các thỏa thuận tái thiết với đối tác.

Ông Zelensky cho rằng những nhiệm vụ trên đòi hỏi phải đổi mới nội các. Ông cảm ơn bà Svyrydenko vì những đóng góp trên cương vị thủ tướng và cho biết đã đề nghị bà phụ trách một lĩnh vực quan hệ quan trọng với một đối tác chủ chốt.

Tổng thống Ukraine không công bố vị trí mới của bà Svyrydenko cũng như người có thể kế nhiệm. Ông cho biết một số lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật cũng sẽ được thay thế. Theo luật Ukraine, việc thủ tướng từ chức phải được Quốc hội phê chuẩn và sẽ kéo theo việc toàn bộ chính phủ từ nhiệm.

Nghị sĩ đối lập Yaroslav Zhelezniak nhận định bà Svyrydenko có thể được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Mỹ.

Một số nghị sĩ cho biết các ứng viên có thể kế nhiệm bà Svyrydenko gồm Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và ông Serhiy Koretskyi, lãnh đạo tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz.