Cảnh sát Thái Lan xin lỗi gia đình ba nạn nhân bị sát hại

Cảnh sát tỉnh Chon Buri (Thái Lan) đã lên tiếng xin lỗi gia đình ba nạn nhân người Thái bị sát hại vì không thường xuyên cập nhật tiến độ điều tra.

Ngày 2/8, Trưởng đồn cảnh sát Huai Yai, Đại tá Worawut Nitiyawan, thừa nhận cơ quan điều tra đã thiếu sót trong việc trao đổi thông tin với gia đình các nạn nhân và gửi lời xin lỗi. Ông cũng cam kết sẽ cải thiện việc cập nhật tiến độ điều tra trong các vụ mất tích thời gian tới, theo Bangkok Post.

Cảnh sát Thái Lan gặp gỡ thân nhân của gia đình người Thái Lan tại đồn cảnh sát Huai Yai, tỉnh Chon Buri ngày 2/8. Ảnh: Bangkok Post.

Ông Worawut cho biết các điều tra viên vẫn âm thầm điều tra vụ án, nhưng không công bố một số thông tin để tránh ảnh hưởng đến quá trình phá án. Sau khi nhận được tin báo mất tích, cảnh sát đã nhiều lần khám xét nơi ở của gia đình nạn nhân và xác minh nhiều đầu mối, trong đó có những tài liệu liên quan việc vay tiền. Tuy nhiên, đây chỉ là những hướng điều tra ban đầu.

Lời xin lỗi được đưa ra khi thân nhân các nạn nhân đến làm việc với lãnh đạo cảnh sát tỉnh. Gia đình cho biết sau khi trình báo vào ngày 27/6 về việc một gia đình ba người mất tích, họ hầu như không nhận được thông tin nào từ cơ quan điều tra. Chỉ sau đó, họ mới biết cả ba đã bị sát hại và thi thể bị chôn giấu nhằm che giấu tội ác.

Bước ngoặt của vụ án xuất hiện khi cảnh sát điều tra vụ mất tích của hai chị em người Nga tại Chon Buri. Trong quá trình này, các điều tra viên phát hiện mối liên hệ giữa hai vụ án thông qua một số người và phương tiện liên quan. Từ những đầu mối đó, cảnh sát xác định được nghi phạm và tiến hành bắt giữ.

Theo điều tra, hai công dân Nga Diana Nazimov (22 tuổi) và Roman Nazimov (17 tuổi) được gia đình trình báo mất tích. Sau đó thi thể của họ được tìm thấy trong một ngôi mộ nông tại khu vực rừng ở tỉnh Chon Buri. Trong quá trình tìm kiếm hai nạn nhân này, cảnh sát phát hiện thêm thi thể của vợ chồng người Thái Lan là Wichian, Chantana và con gái 18 tuổi Nichapha. Cả ba bị bắn, trói rồi chôn trong một vườn dừa gần đó.

Ngày 31/7, cảnh sát đã bắt hai đối tượng từng có tiền án là Thana Kerdthong (43 tuổi) và Thongchai Srinil (39 tuổi) tại tỉnh Sa Kaeo, giáp biên giới Campuchia. Hai nghi phạm khác là Chatchanan Paen-aiam và Atsadang Chuwong cũng đã bị bắt để làm rõ.

Cảnh sát Thái Lan bắt nghi phạm vụ giết 2 chị em người Nga. Ảnh: Nation.

Các nghi phạm bị khởi tố với nhiều cáo buộc, gồm giết người có chủ đích, che giấu thi thể, hiếp dâm, cướp tài sản và tàng trữ trái phép súng cùng vật liệu nổ.

Trước diễn biến vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 1/8 đã trực tiếp đến hiện trường.

"Tôi xin gửi lời xin lỗi tới những người anh em, bạn bè Nga vì sự việc đau lòng này đã xảy ra với các công dân Nga", ông Anutin Charnvirakul nói, đồng thời khẳng định tất cả nghi phạm sẽ không được tại ngoại.

Ông cũng cho biết phạm vi điều tra nhiều khả năng sẽ được mở rộng, do cơ quan chức năng nghi ngờ nhóm này có thể còn liên quan đến "một hoặc hai vụ án khác" chưa được phát hiện.