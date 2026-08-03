Vụ giết người hàng loạt ở Thái Lan: Nghi phạm khai còn nhiều nạn nhân

Lời khai của một nghi phạm cho thấy vụ sát hại hai chị em người Nga và gia đình ba người Thái Lan có thể chỉ là một phần của chuỗi án mạng lớn hơn.

Cảnh sát thẩm vấn nghi phạm Thongchai Srinil. Ảnh: Bangkok Post.

Một nghi phạm trong vụ giết người giấu xác hai chị em người Nga và một gia đình ba người Thái Lan đã được đưa vào diện bảo vệ nhân chứng sau khi khai với cảnh sát rằng nhóm gây án có thể còn sát hại nhiều người khác, Bangkok Post đưa tin ngày 2/8.

Chatchanan Paen-iam (23 tuổi, biệt danh "Fluke") hiện bị giam giữ riêng tại đồn cảnh sát Najomtien, huyện Sattahip, tỉnh Chon Buri và được áp dụng các biện pháp bảo vệ đặc biệt để đảm bảo an toàn.

Trong cuộc thẩm vấn kéo dài hơn ba giờ với Trưởng ban điều tra tỉnh Chon Buri, Chatchanan khai rằng ngoài 5 nạn nhân đã được phát hiện, nhóm nghi phạm có thể còn gây ra nhiều vụ giết người khác.

Từ lời khai này, cảnh sát đang mở rộng điều tra để xác minh liệu còn nạn nhân hoặc nghi phạm nào khác liên quan đến vụ án. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng tiếp tục làm rõ vai trò của từng nghi phạm, đồng thời điều tra mối liên hệ giữa hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê với vụ sát hại gia đình ba người Thái Lan.

Đến nay, cảnh sát đã bắt giữ bốn nghi phạm gồm Chatchanan Paen-iam, Thana "Pong" Kerdthong (43 tuổi), Thongchai "Thong" Srinil (39 tuổi) và Atsadang Chuwong (25 tuổi). Trong đó, Thana và Thongchai bị bắt tại tỉnh Sa Kaeo hôm 31/7.

Theo cáo buộc, Thana là người trực tiếp sát hại hai chị em người Nga Diana Nazimova (22 tuổi) và Roman Nazimova (17 tuổi), cùng một gia đình ba người Thái Lan. Đối tượng này còn bị cáo buộc cưỡng hiếp cô con gái 18 tuổi trong gia đình trên trước khi sát hại nạn nhân.

Cùng ngày, Cục Cải huấn Thái Lan cho biết Thana từng thụ án 7 năm 7 tháng 25 ngày tù vì tội giết người bất thành và các tội liên quan đến vũ khí, ma túy. Nghi phạm được trả tự do khỏi nhà tù Rayong vào ngày 5/6.

Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục lấy lời khai của Chatchanan trong những ngày tới để làm rõ các tình tiết của vụ án, truy tìm những người có thể liên quan và xác minh thông tin về các nạn nhân khác mà đối tượng đã đề cập.

Vụ án gây chấn động dư luận Thái Lan khi nạn nhân là công dân nước ngoài.

Sau vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trực tiếp đến tỉnh Chon Buri theo dõi công tác điều tra, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người dân và du khách Nga. Ông khẳng định sẽ nhanh chóng làm rõ vụ án và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh.