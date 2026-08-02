Thái Lan muốn hạn chế xe tuk-tuk chạy xăng ở Bangkok

Thái Lan đang lấy ý kiến về đề xuất hạn chế xe tuk-tuk chạy xăng tại khu vực trung tâm Bangkok nhằm giảm ô nhiễm và tiếng ồn, nhưng chưa có quyết định chính thức.

Khách Việt du lịch Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Theo The Thaiger ngày 31/7, Cục Vận tải Đường bộ Thái Lan đang lấy ý kiến người dân về đề xuất hạn chế xe tuk-tuk chạy bằng xăng tại khu vực trung tâm Bangkok, trong nỗ lực giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn.

Khu vực dự kiến áp dụng là nội đô lịch sử Bangkok, nơi tập trung nhiều địa danh nổi tiếng như chùa Wat Phra Kaew (Chùa Phật Ngọc), các ngôi chùa Hoàng gia cùng nhiều di sản quốc gia. Đây là khu vực cần được kiểm soát khí thải và tiếng ồn nghiêm ngặt hơn để cải thiện môi trường cũng như hỗ trợ phát triển du lịch.

Đợt tham vấn được triển khai từ ngày 28/7 đến 27/8. Theo dự thảo, xe tuk-tuk chạy điện sẽ được ưu tiên hoạt động trong khu vực được chỉ định, trong khi xe chạy xăng có thể bị cấm hoàn toàn hoặc chỉ được phép lưu thông vào một số khung giờ quy định.

Xe tuk-tuk là một trong những phương tiện được khách quốc tế lựa chọn khi du lịch Bangkok. Ảnh: Bangkok Post.

Tuy nhiên, theo Bangkok Post, thông tin cho rằng xe tuk-tuk truyền thống sắp bị cấm hoạt động tại trung tâm Bangkok là chưa hoàn toàn chính xác.

Tổng giám đốc Cục Vận tải Đường bộ Sorapong Paitoonphong cho biết dự thảo hiện vẫn trong giai đoạn lấy ý kiến, chưa được trình lên và cũng chưa có bất kỳ phương án triển khai chính thức nào.

Ông Sorapong cho biết phần lớn xe tuk-tuk tại Bangkok hiện vẫn sử dụng động cơ đốt trong và có tuổi đời từ 10 đến 50 năm, làm dấy lên những lo ngại về khí thải cũng như mức độ an toàn. Vì vậy, cơ quan này đang xây dựng một khung chính sách dài hạn trong trường hợp đề xuất được thông qua trong tương lai.

Nếu chính sách được áp dụng, tác động sẽ không nhỏ. Tính đến ngày 30/6, Bangkok có 8.582 xe tuk-tuk đăng ký hoạt động, trong khi trên phạm vi cả nước mới chỉ có 1.056 xe tuk-tuk chạy điện được đăng ký tính đến cuối tháng 5.

Hầu hết xe tuk-tuk đang hoạt động ở Bangkok sử dụng động cơ đốt trong. Ảnh: Markus Winkler/Pexels.

Đề xuất cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người ủng hộ vì cho rằng việc hạn chế xe chạy xăng sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí và giảm tiếng ồn tại khu vực trung tâm Thủ đô. Ngược lại, nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu việc chỉ nhắm vào xe tuk-tuk có đủ tạo ra khác biệt đáng kể đối với tình trạng ô nhiễm của Bangkok hay không.

Không ít người cho rằng tuk-tuk là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Bangkok, gắn liền với hình ảnh du lịch và bản sắc văn hóa của thành phố. Trong khi đó, nhiều tài xế bày tỏ lo ngại nếu phải chuyển sang xe điện vì chi phí đầu tư quá lớn, dù đây là hướng đi đang được khuyến khích.

Cục Vận tải Đường bộ Thái Lan khẳng định mọi ý kiến đóng góp sẽ được xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về dự thảo. Đến thời điểm hiện tại, đề xuất vẫn chỉ dừng ở giai đoạn tham vấn và chưa có thời gian áp dụng cụ thể.