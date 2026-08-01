Hội đua bò An Giang bất ngờ bị hủy

Hội đua bò truyền thống chùa Rô (An Giang) sẽ không tổ chức năm 2026 do không đủ kinh phí.

Hội đua bò truyền thống chùa Rô năm 2019. Ảnh: Phạm Ngôn.





Ngày 1/8, ông Huỳnh Phúc Hậu, phó ban tổ chức Hội đua bò truyền thống chùa Rô, cho biết sau khi thống nhất giữa Ban quản trị chùa Rô và chính quyền xã An Cư, Hội đua bò truyền thống chùa Rô lần thứ 12, năm 2026 sẽ không tổ chức. Nguyên nhân do không đủ nguồn kinh phí.

Hội đua bò diễn ra thường niên tại sân chùa Rô (xã An Cư, An Giang), thu hút đông đảo người dân, du khách và nhiếp ảnh gia đến tham dự. Ngoài giải đua, địa điểm tổ chức còn gây ấn tượng bởi hậu cảnh núi Rô, núi Trà Sư và nhiều ngọn núi khác trong rặng Thất Sơn.

"Đây là quyết định khó khăn. Suốt 11 kỳ tổ chức, dù gặp nhiều trở ngại, ban tổ chức vẫn luôn nỗ lực duy trì vì đây là một lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer trong lễ Sen Dolta, đồng thời là sự kiện được người dân và du khách khắp cả nước yêu mến, ủng hộ", ông Hậu bày tỏ và cho biết sẽ tổ chức trở lại khi có đủ điều kiện.

Tuy nhiên, vào ngày 10/10, Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026 vẫn diễn ra tại sân đua bò xã An Cư, khu vực gần chùa Thơ Mít.

Cảnh các đội đang thi đấu trước chùa Rô năm 2019. Ảnh: Phạm Ngôn.

Mỗi năm, trong dịp lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer (cuối tháng 8 và đầu tháng 9 âm lịch), địa phương đều tổ chức Hội đua bò Bảy Núi và Hội đua bò truyền thống chùa Rô. Hai lễ hội này từ lâu đã trở thành sự kiện văn hóa - thể thao trọng điểm của địa phương.

Các hội đua bò không chỉ tái hiện lại cảnh sinh hoạt đua bò vùng Bảy Núi ngày xưa, mà còn thể hiện nét đẹp lao động, gợi nhớ công ơn của ông bà tổ tiên đã khai hoang, lập nghiệp, chuyên cần lao động tạo ra hạt gạo.

Trong lễ hội, mỗi đội thường gồm một cặp bò và 2 nài bò - người điều khiển bò. Các đội sẽ tranh tài theo hình thức loại trực tiếp một lần thua. Chủ nhân đôi bò vô địch nhận được tiền mặt và cúp lưu niệm.

Năm 2003, hội đua bò Bảy Núi được công nhận là sản phẩm du lịch của An Giang. Năm 2009, sự kiện được nâng cấp thành Lễ hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang. Đến năm 2016, Bộ VHTTDL đưa "Hội đua bò Bảy Núi - An Giang" vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong MV Come My Way ra mắt ngày 28/5, Sơn Tùng M-TP cũng khéo léo lồng ghép di sản Bảy Núi với phân cảnh nam ca sĩ trực tiếp điều khiển đôi bò, rẽ nước băng băng trên sân đua ngập bùn. Hình ảnh này không tạo điểm nhấn thị giác, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về việc bảo tồn, tôn vinh và đưa các giá trị di sản phi vật thể vùng Tây Nam Bộ tiếp cận với khán giả trẻ toàn cầu.

Phân cảnh đua bò Bảy Núi trong MV của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: Sơn Tùng M-TP.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, An Giang đón hơn 16,6 triệu lượt khách, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 66,6% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,34 triệu lượt, tăng 47,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 39.283 tỷ đồng , hoàn thành 56,1% kế hoạch năm.

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