Vì sao Sơn Tùng cần chục camera cho một cảnh nhỏ trong Come My Way?

Đằng sau phân cảnh đua bò trong MV Come My Way là Bullet Time, một trong những kỹ thuật hình ảnh nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh.

Hiệu ứng "đóng băng thời gian" trong cảnh đua bò được tạo ra bằng kỹ thuật Bullet Time nổi tiếng của Hollywood. Ảnh: Sơn Tùng M-TP Official/YouTube.

Ngày 10/6, Sơn Tùng M-TP phát hành video hậu trường (BTS) của MV Come My Way, hé lộ nhiều công đoạn sản xuất phía sau dự án âm nhạc mới. Được thực hiện bởi Antiantiart dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Phương Vũ, MV tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ quy mô dàn dựng lớn cùng hàng loạt yếu tố văn hóa Việt Nam được đưa vào ngôn ngữ hình ảnh hiện đại.

Một trong những phân cảnh thu hút nhiều chú ý là màn đua bò lấy cảm hứng từ lễ hội đua bò Bảy Núi tại An Giang. Đây cũng là cảnh quay mà ekip sử dụng kỹ thuật Bullet Time kết hợp CGI, tạo nên hiệu ứng hình ảnh đặc biệt khi chuyển động của chủ thể gần như bị "đóng băng" trong khi góc nhìn của máy quay vẫn liên tục thay đổi.

Giải thích về ý tưởng phía sau cảnh đua bò, Sơn Tùng M-TP cho biết Come My Way mang nhịp điệu nhanh và giàu năng lượng. Vì vậy, việc làm chậm thời gian ở một khoảnh khắc cụ thể trong MV sẽ tạo nên sự tương phản rõ rệt về mặt hình ảnh.

Bullet Time là gì?

Khác với quay slow motion bằng một máy quay tốc độ cao, Bullet Time sử dụng một hệ thống gồm nhiều máy ảnh hoặc máy quay được bố trí theo hình vòng cung quanh chủ thể. Tất cả thiết bị sẽ ghi lại cùng một khoảnh khắc từ nhiều góc độ khác nhau.

Sau đó, phần mềm hậu kỳ sẽ ghép các khung hình này thành một chuỗi chuyển động liên tục, tạo cảm giác camera đang "bay" quanh đối tượng trong khi thời gian gần như đứng yên.

Hậu trường cho thấy ekip bố trí hàng loạt camera nhằm ghi lại cùng một khoảnh khắc từ nhiều góc nhìn khác nhau.. Ảnh: Sơn Tùng M-TP Official/YouTube.

Về mặt kỹ thuật, đây là sự kết hợp giữa nhiếp ảnh đa góc nhìn (multi-camera array), xử lý hình ảnh số và kỹ thuật nội suy khung hình (frame interpolation). Những khoảng trống giữa các camera sẽ được phần mềm tính toán để tạo ra chuyển động mượt mà hơn thay vì chỉ chuyển đột ngột từ góc máy này sang góc máy khác.

Một cảnh quay khác trong MV cũng sử dụng kỹ thuật Bullet Time. Ảnh: Sơn Tùng M-TP Official/YouTube.

Ngày nay, một số hệ thống còn ứng dụng công nghệ dựng hình 3D và computer vision để tái tạo thêm dữ liệu không gian giữa các khung hình, giúp hiệu ứng tự nhiên hơn đáng kể so với các phiên bản bullet time đời đầu.

Kỹ xảo thay đổi Hollywood

Bullet Time trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi xuất hiện trong bộ phim The Matrix năm 1999. Cảnh nhân vật Neo ngả người né đạn đã trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất lịch sử điện ảnh và góp phần đưa kỹ thuật này vào dòng chảy sản xuất phim hiện đại.

Hệ thống hàng chục máy ảnh được bố trí theo hình vòng cung để tạo nên hiệu ứng Bullet Time trong The Matrix (1999). Ảnh: before & after.

Sau đó, Bullet Time tiếp tục được sử dụng trong nhiều tác phẩm Hollywood, game và quảng cáo nhờ khả năng tạo ra những góc nhìn gần như không thể thực hiện bằng máy quay truyền thống.

Trong trường hợp của Come My Way, việc áp dụng Bullet Time cho cảnh đua bò đặt ra bài toán kỹ thuật phức tạp hơn đáng kể. Khác với diễn viên có thể thực hiện nhiều lần, đàn bò di chuyển với tốc độ cao trên nền ruộng nước, khiến việc đồng bộ hệ thống camera trở nên khó khăn hơn.

Tại hậu trường, ekip còn kết hợp CGI (Computer Generated Imagery) để hoàn thiện hiệu ứng hình ảnh trong giai đoạn hậu kỳ. Nếu Bullet Time cung cấp các góc nhìn thực từ nhiều camera, CGI giúp mở rộng và tăng cường những chi tiết thị giác mà máy quay khó ghi lại trọn vẹn.