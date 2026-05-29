Nghệ sĩ 'tự hủy' khi tung MV cùng lúc với Sơn Tung M-TP?

Lưu lượng truy cập khổng lồ mỗi khi Sơn Tùng ra mắt MV có thể được các nghệ sĩ khác tận dụng trên nền tảng YouTube.

Việc ra mắt tác phẩm cùng lúc với Sơn Tùng trở thành "công thức" ở Vpop. Ảnh: MTP.

Là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu, mỗi đợt trở lại, tung sản phẩm của Sơn Tùng được chuẩn bị kỹ lưỡng, công bố trước nhiều ngày. Những MV này thường thu hút sự chú ý lớn, đạt hàng triệu lượt xem trong thời gian ngắn.

Tuy vậy, nhiều nghệ sĩ trong nước lại chọn tung sản phẩm cùng thời điểm với Sơn Tùng. Hành động tưởng chừng thiếu khôn ngoan lại là bước đi có tính toán. Thuật toán phân phối video và lượng truy cập lớn đồng thời trở thành cơ sở để họ đạt được thành công về lượt xem trên YouTube.

Bài toán nền tảng

YouTube trở thành nền tảng phân phối MV chính của nghệ sĩ trong nước nhiều năm qua. Top Trending (hiện đã bị hủy) hay lượt xem trong ngày đầu bảo chứng cho thành công của những đợt ra mắt. Về mặt thuật toán, việc công bố MV cùng thời điểm với nghệ sĩ đạt lưu lượng truy cập (traffic) lớn như Sơn Tùng M-TP lại có lợi về khả năng tăng trưởng số liệu.

Theo tài liệu chính thức YouTube Creator Playbook, lượng người dùng mạng xã hội này trong cùng thời điểm không giống nhau. Những đợt Sơn Tùng ra mắt tác phẩm thường thu hút vài trăm nghìn đến cả triệu khán giả trong nước đồng loạt truy cập một thời điểm. Sự kiện như vậy được gọi là Tentpole Event (Sự kiện Chủ đạo) có thể khiến tổng truy cập từ một quốc gia dựng đứng.

Buổi công chiếu MV Come My Way thu về gần 600.000 người xem đồng thời. Ảnh: MTP.

YouTube khuyên nhà sáng tạo ít tiếng tăm có thể tận dụng lượng người dùng này bằng cách lên lịch tung ra video liên quan đến chủ đề đó, hưởng luồng xem từ sự kiện chính. Mặt khác, theo ông Cristos Goodrow, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật tại YouTube, mạng xã hội này tìm mọi cách để kéo dài Session Watch Time (Tổng thời gian của cả một phiên).

Khi ca sĩ hạng A mở ra một phiên xem ca nhạc cho hàng triệu người, thuật toán đề xuất lập tức quét các nội dung liên quan để nạp vào, nhằm ngăn người dùng thoát app.

Theo tài liệu công khai, cách YouTube lựa chọn đề xuất và phân phối video là những công thức toán học phức tạp với nhiều tham số. Trong đó, nền tảng cần làm hai việc chính gồm khởi tạo ứng viên và xếp hạng. Mức độ liên quan, CTR (số lượt chọn trên tổng người nhìn thấy), tỉ lệ xem là những trọng số đáng chú ý.

Khi một nghệ sĩ yếu về số liệu trên nền tảng phát hành tác phẩm đơn độc, họ phải đối mặt với bài toán khởi đầu “lạnh”. Do thiếu dữ liệu lịch sử tương tác, thuật toán YouTube phải đoán tệp khán giả phù hợp bằng cách phân phối thử nghiệm ngẫu nhiên. Nếu kết quả trả về CTR thấp, hệ thống ngay lập tức dừng phân phối, khiến video rơi vào trạng thái chết lâm sàng.

Việc ra mắt chung thời điểm với các đặc điểm tương tự như cùng là MV ca nhạc, nghệ sĩ Việt Nam, tạo ra các miền dữ liệu chung để thuật toán đề xuất, đưa video đến các giai đoạn xếp hạng tiếp theo nhằm được phân phối nhiều hơn.

Hiệu ứng Sơn Tùng

Công thức "ra nhạc chung với Sơn Tùng" không phải luôn thành công. Tuy nhiên, chiến lược này vẫn liên tục được áp dụng trong 8 năm qua.

Trường hợp thành công nhất có thể kể đến Bùa Yêu của Bích Phương, công bố cùng lúc 0h ngày 12/5/2018 với Chạy ngay đi. Sản phẩm này so kè với bài hát của Sơn Tùng trên bảng xếp hạng YouTube, chiếm vị trí thứ 2 Xu hướng toàn cầu. Bùa yêu cũng trở thành bản hit lớn nhất của nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh.

Bùa yêu ra mắt cùng thời điểm với Chạy ngay đi, trở thành ca khúc thành công nhất của Bích Phương. Ảnh: 1989s.

Chiến thuật này tiếp tục được Bích Phương áp dụng vào “siêu thứ sáu” ngày 8/3/2024. Nữ ca sĩ công bố MV Nâng chén tiêu sầu cùng lúc với bài hát Chúng ta của tương lai. Tuy nhiên lần này, hàng loạt nghệ sĩ khác cũng chọn công bố sản phẩm với công thức tương tự như Suboi (Dâu thiên hạ), Cao Thái Sơn (Chẳng sao cả), Phúc Du (Để cho anh cưa), MCK (Không quan trọng). Tuy nhiên, không phải MV nào trong số này cũng đạt thành công về số lượt xem như Bùa yêu.

Tương tự, đợt comeback 8/6/2024 của Sơn Tùng M-TP (Đừng làm trái tim anh đau) cũng có loạt tác phẩm khác từ Double2T, Mỹ Mỹ. Ngày 28/5, nam ca sĩ gốc Thái Bình trở lại sau gần 2 năm với MV Come My Way. Cùng thời điểm, 52Hz và Phí Phương Anh cũng tung sản phẩm mới.