SANYO Comfort Series: Chất lượng 'chuẩn Nhật' có như kỳ vọng?

Trở lại thị trường Việt Nam dưới sự quản lý và phân phối độc quyền của Panasonic, SANYO thu hút sự chú ý của nhiều người trẻ.

Yếu tố giúp hãng điều hòa "chuẩn Nhật" thu hút là vận hành ổn định, tiết kiệm điện và mức giá dễ tiếp cận hơn.

Người trẻ nghĩ gì về hãng điều hòa "chuẩn Nhật" sau 1 tháng trải nghiệm

Với Mẫn An (27 tuổi, hoạt động tự do trong lĩnh vực sáng tạo tại TP.HCM), căn phòng không chỉ là nơi để ngủ, mà là không gian nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo, hay đơn giản chỉ để nằm yên, sạc lại năng lượng một cách êm ái, nhẹ nhàng sau một ngày dài quá tải. Chính vì dành phần lớn thời gian trong phòng, An bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm sống mà các thiết bị điện máy mang lại, đặc biệt là điều hòa - thiết bị gần như hoạt động liên tục trong những ngày nắng nóng.

“Trước đây mình nghĩ điều hòa ‘chuẩn Nhật’ thường khó tiếp cận về giá. Nhưng sự trở lại của SANYO khiến mình thay đổi suy nghĩ. Khi biết thương hiệu được Panasonic quản lý và phân phối tại Việt Nam với mức giá hợp lý, mình quyết định ‘xuống tiền’ để rước SANYO về”, Mẫn An hào hứng chia sẻ thêm.

Cô cho biết trước kia bản thân từng nghĩ điều hòa chỉ cần “đủ lạnh là được”. Tuy nhiên, sau khi làm việc tại nhà nhiều hơn, cô nhận ra tiếng ồn khi vận hành, luồng gió hay cảm giác bí bách khi bật lâu đều ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và khả năng tập trung.

Sau hơn một tháng sử dụng SANYO Comfort Series, điều Mẫn An đánh giá cao nhất là cảm giác dễ chịu trong quá trình sử dụng hằng ngày. Chế độ Quiet vận hành êm ái chỉ 21dB - nhẹ như chiếc lá rơi, mang đến không gian làm việc yên tĩnh và liền mạch hơn, phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi hoặc làm việc trong không gian nhỏ.

“Có những hôm mình làm việc đến khuya nhưng máy vẫn chạy khá êm, không tạo cảm giác bị làm phiền như một số dòng trước đây mình từng dùng”, cô nói.

Mẫn An tận hưởng sự thoải mái theo cách của riêng mình - êm ái, tự nhiên, không chút phiền nhiễu.

Bên cạnh độ êm, áp lực tiền điện cũng là vấn đề được nhiều người trẻ quan tâm trong bối cảnh mùa nóng kéo dài và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. “Có thời điểm mình gần như bật điều hòa liên tục vì thời tiết quá nóng. Điều mình ngại nhất không phải lúc mua máy, mà là hóa đơn điện mỗi cuối tháng”, An chia sẻ.

Theo cô, điểm tạo cảm giác yên tâm hơn nằm ở việc sản phẩm được tích hợp chế độ Eco Smart kết hợp công nghệ Inverter giúp tối ưu điện năng theo nhu cầu sử dụng thực tế. “Mình không cần quá nhiều tính năng phức tạp, chỉ cần máy vận hành ổn định và đỡ áp lực tiền điện là đủ”, cô nói thêm.

Điều hòa cũng trở thành một phần của không gian sống

Không chỉ được quan tâm bởi nhóm người làm sáng tạo, SANYO Comfort Series cũng nhận được phản hồi tích cực từ những người trẻ theo đuổi phong cách sống tối giản và ưu tiên sự gọn gàng trong không gian sống.

Với Tuấn Anh (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM), yếu tố thiết kế ảnh hưởng khá nhiều đến quyết định chọn mua điều hòa.

“Phòng mình không quá lớn nên mình ưu tiên những thiết bị có thiết kế đơn giản và gọn gàng. Điều hòa bây giờ không chỉ là thiết bị điện máy mà cũng là một phần của không gian sống”, anh nói.

Thiết kế tối giản, tinh gọn của SANYO Comfort Series trở thành “mảnh ghép” hài hòa trong không gian sống của người trẻ.

Theo Tuấn Anh, SANYO Comfort Series tạo thiện cảm nhờ thiết kế tinh gọn và dễ hòa vào tổng thể căn phòng. Bên cạnh đó, bộ lọc bụi mịn PM2.5 cũng là yếu tố anh đánh giá cao trong quá trình sử dụng hằng ngày.

“Bộ lọc bụi mịn PM2.5 không còn là đặc quyền của máy lọc không khí chuyên dụng. Việc tích hợp tính năng này trên điều hòa giúp tối ưu không gian, đồng thời mang lại hiệu quả kép: vừa làm mát, vừa hỗ trợ thanh lọc không khí. Vì vậy, những ngày ở trong phòng khá lâu, mình vẫn cảm thấy không khí dễ chịu và thoáng hơn. Đây là kiểu khác biệt không quá rõ ngay lúc đầu, nhưng dùng lâu sẽ cảm nhận được”, anh chia sẻ.

Ngoài trải nghiệm sử dụng, độ bền và sự ổn định lâu dài cũng được nhiều người trẻ cân nhắc kỹ hơn khi chọn mua điện máy. Theo thông tin từ hãng, SANYO Comfort Series được sản xuất tại Malaysia dưới quy trình kiểm soát của Panasonic và đi kèm chính sách bảo hành 3 năm.

Giới trẻ sẵn sàng chi tiền cho những món “dùng mỗi ngày thấy đáng”

Vài năm gần đây, thị trường điều hòa ghi nhận xu hướng trẻ hóa rõ rệt ở nhóm khách hàng mua sắm, đặc biệt tại các đô thị lớn. Nếu trước đây người dùng chủ yếu quan tâm đến khả năng làm mát, thì hiện nay các yếu tố như độ ồn khi vận hành, mức tiêu thụ điện hay cảm giác dễ chịu khi sử dụng trong thời gian dài đang ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua sắm. Điều này càng rõ hơn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao và phần lớn người trẻ dành nhiều thời gian hơn tại nhà cho cả làm việc, nghỉ ngơi và sinh hoạt.

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng này cũng kéo theo dịch chuyển của thị trường điện máy. Sau giai đoạn cạnh tranh mạnh về các tính năng công nghệ, các tiêu chí như độ ổn định vận hành, hiệu quả tiết kiệm điện và khả năng thích ứng với không gian sống đô thị đang được đặt lên hàng đầu trong quyết định lựa chọn sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, các thương hiệu điện máy Nhật Bản tiếp tục duy trì sức hút nhờ hình ảnh gắn với độ bền và sự ổn định trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, mức giá và định vị trước đây khiến phân khúc này thường được xem là lựa chọn dành cho nhóm khách hàng gia đình hoặc người dùng có khả năng chi tiêu cao hơn.

Sự trở lại của SANYO tại Việt Nam cho thấy thị trường đang xuất hiện thêm lựa chọn “chuẩn Nhật” theo hướng dễ tiếp cận hơn. Kế thừa nền tảng công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ Panasonic, các sản phẩm SANYO được sản xuất tại nhà máy chuyên biệt ở Malaysia, nhập khẩu và phân phối bởi Panasonic Việt Nam, mang trải nghiệm chất lượng Nhật Bản đến gần hơn với người trẻ ở mức giá hợp lý.