'Thần rừng' Oner của T1 lên tiếng

Tuyển thủ Oner của đội tuyển T1 chính thức xác nhận sẽ không nộp đơn khiếu nại về danh sách tham dự Asiad 2026.

Oner đã gia hạn hợp đồng với T1 đến năm 2028. Ảnh: Worlds.

Sau khi Hiệp hội Thể thao Điện tử Hàn Quốc công bố danh sách đội tuyển quốc gia Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) tham dự Đại hội Thể thao Châu Á 2026 (Asiad 2026) tại Aichi - Nagoya, vị trí Đi Rừng trở thành tâm điểm tranh cãi khi tuyển thủ Canyon của Gen.G được chọn thay vì Oner.

Theo quy định, các vận động viên có quyền nộp đơn khiếu nại về kết quả tuyển chọn trước ngày 28/5. Mặc dù nhận được nhiều sự tiếc nuối từ cộng đồng, "thần rừng" của T1 đã nhanh chóng đưa ra quyết định cá nhân.

Sau chiến thắng 2-0 trước OKBRION vào ngày vừa qua, Oner chính thức công bố bản thân sẽ không tham gia vào quá trình khiếu nại. Quyết định này được tuyển thủ sinh năm 2002 đưa ra chỉ 1 giờ sau khi danh sách từ KeSPA xuất hiện.

"Tôi không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Chỉ khoảng 1 giờ sau khi danh sách ứng cử viên chính thức của đội tuyển quốc gia được công bố. Ngay sau đó, tôi đã thông báo cho các đồng đội, ban huấn luyện cũng như người đại diện", Oner chia sẻ với tờ Osen.

Danh sách chính thức của đội tuyển quốc gia LMHT Hàn Quốc tham dự Asiad 2026. Ảnh: SheepeSports.

Dù nhận được nhiều lời khuyên nên cân nhắc kỹ lưỡng, Oner vẫn giữ vững lập trường vì cho rằng việc khiếu nại không mang lại cảm giác thoải mái hay sòng phẳng.

Đồng thời, ngôi sao của T1 cũng dành sự biết ơn sâu sắc cho người hâm mộ khi họ chủ động giữ im lặng, không khơi gợi lại nỗi buồn trên các buổi phát sóng trực tiếp cá nhân để bảo vệ tâm lý cho anh.

Oner cho biết anh mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia vào thời điểm bản thân đạt phong độ xuất sắc, nhận được sự công nhận tuyệt đối từ mọi người mà không vướng phải bất kỳ sự hoài nghi nào.

Khi được hỏi về Canyon, Oner đã dành lời khen ngợi cho người đồng nghiệp giành được suất tham dự chính thức, đồng thời tuyên bố sẽ cổ vũ hết mình cho đội tuyển quốc gia.

"Trước đây, tôi từng chia sẻ rằng bản thân sẽ nỗ lực hết mình để được chọn vào đội tuyển quốc gia khi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ mọi người, không vướng phải bất kỳ tranh cãi nào. Dù người được chọn lần này là Canyon chứ không phải tôi, tôi vẫn tin rằng cậu ấy là một tuyển thủ xuất chúng", Oner cho biết.

Động thái thẳng thắn này của thành viên T1 đã giúp xoa dịu tranh cãi trên các diễn đàn thể thao điện tử, giúp người hâm mộ tập trung hướng tới giải đấu LCK hiện tại và mục tiêu chung của khu vực tại kỳ Asiad sắp tới.