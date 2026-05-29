Tên lửa của Blue Origin nổ tung ngay trên bệ phóng

Tên lửa New Glenn phát nổ trên bệ phóng duy nhất của Blue Origin, đẩy lùi toàn bộ lịch phóng vệ tinh Amazon và các sứ mệnh NASA.

Tên lửa New Glenn gặp sự cố ngay trên bệ phóng. Ảnh: The Independent.

Một tên lửa New Glenn của Blue Origin đã phát nổ trên bệ phóng tại khu phức hợp phóng gần Cape Canaveral, Florida vào tối ngày 28/5 (giờ Mỹ) trong khi chuẩn bị cho một sứ mệnh sắp tới. Video từ trang theo dõi hàng không vũ trụ NSF ghi lại cảnh tên lửa phát nổ thành một cột lửa khổng lồ ngay trên bệ phóng.

Không có thương vong về người được ghi nhận. Ngay sau sự cố, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Người phát ngôn Lực lượng Không gian Mỹ, đơn vị giám sát khu vực này xác nhận tất cả nhân viên đều an toàn và quan chức quân đội đang phối hợp với Blue Origin để điều tra nguyên nhân.

Jeff Bezos, nhà sáng lập Blue Origin, xác nhận trên mạng xã hội rằng đội ngũ đã trải qua một ngày thực sự khó khăn. Ông cho biết công ty sẽ tái thiết sau vụ nổ.

Thiệt hại lần này đặc biệt nghiêm trọng vì bệ phóng bị ảnh hưởng là địa điểm duy nhất Blue Origin có thể sử dụng để phóng tên lửa New Glenn. Điều này đồng nghĩa toàn bộ lịch phóng của công ty sẽ bị gián đoạn cho đến khi cơ sở hoàn thành việc sửa chữa.

Lịch trình thiệt hại nặng nhất là sứ mệnh mang 48 vệ tinh Internet Project Kuiper của Amazon. Chỉ một ngày trước sự cố, gã khổng lồ thương mại điện tử thông báo trên mạng xã hội rằng các vệ tinh đã được lắp đặt vào tên lửa cho chuyến bay sắp tới. Sứ mệnh này chắc chắn sẽ bị trì hoãn. Các chuyến bay khác, bao gồm cả các sứ mệnh của NASA, cũng có nguy cơ bị lùi lại.

Vụ nổ xảy ra vào thời điểm Blue Origin đang nỗ lực lấy lại đà sau một loạt sự cố. New Glenn thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên hồi đầu năm nay nhưng không hoạt động như mong đợi, khiến một vệ tinh của AST SpaceMobile bị đặt sai quỹ đạo.

Tên lửa New Glenn lần đầu tiên được phóng vào năm ngoái. Vào tháng 11/2025, Blue Origin đã chứng minh khả năng thu hồi tầng đẩy để tái sử dụng, một cột mốc quan trọng trong chiến lược cạnh tranh với SpaceX. Vụ nổ lần này đẩy công ty trở lại điểm xuất phát trong nỗ lực xây dựng uy tín vận hành.

Các vụ nổ trên bệ phóng rất hiếm xảy ra nhưng là rủi ro tốn kém mà các công ty vũ trụ đều phải đối mặt. SpaceX cũng từng trải qua sự cố tương tự khi một tàu Starship phát nổ trong thử nghiệm mặt đất vào tháng 6/2025.