Jeff Bezos định bán cổ phiếu Amazon

Động thái của nhà sáng lập Amazon diễn ra trong tình hình công ty có khả năng chịu ảnh hưởng từ mức thuế quan lớn của chính quyền Trump lên các đối tác Trung Quốc.

Jeff Bezos, nhà sáng lập, và hiện tại là chủ tịch hội đồng quản trị của Amazon. Ảnh: Reuters.

Theo hồ sơ pháp lý được công bố ngày 2/5, Jeff Bezos dự định bán cổ phiếu trị giá lên tới 4,75 tỷ USD của Amazon trong vòng 12 tháng tới. Ông là nhà sáng lập của công ty thương mại điện tử này, và nắm giữ chức CEO đến năm 2021.

Hiện tại, Bezos đang là chủ tịch điều hành của hội đồng quản trị. Ông sẽ bán từ từ tối đa 25 triệu cổ phiếu, theo một kế hoạch giao dịch có trật tự kéo dài đến cuối tháng 5/2026, nhằm tránh gây biến động lớn trên thị trường chứng khoán.

Với mức giá đóng cửa hôm 1/5 là 190 USD /cổ phiếu, số cổ phần trên trị giá khoảng 4,75 tỷ USD . Theo báo cáo tài chính quý gần nhất của Amazon, kế hoạch giao dịch này đã được thiết lập từ đầu tháng 3.

Trước đó, Bezos đã bán ra hơn 13,4 tỷ USD cổ phiếu Amazon trong suốt năm 2024. Đây là thời điểm vốn hóa thị trường của công ty vượt mốc 2.000 tỷ USD , nhờ vào sự phấn khích của nhà đầu tư đối với trí tuệ nhân tạo.

Động thái này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Amazon cảnh báo vào tối 1/5 về tác động của cuộc chiến thương mại toàn cầu do Donald Trump khởi xướng. Amazon kỳ vọng lợi nhuận hoạt động trong quý hiện tại sẽ nằm trong khoảng từ 13 đến 17,5 tỷ USD , so với mức 14,7 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn so với dự báo 17,7 tỷ USD của Phố Wall.

Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng mức thuế cao 145% lên Trung Quốc của chính quyền Trump có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của Amazon. Khoảng một phần tư số hàng hóa mà Amazon bán ra được nhập khẩu từ nước này. Hiện công ty đang đàm phán với các nhà cung cấp để có được mức chiết khấu lớn.

Nhóm phân tích từ Goldman Sachs cho rằng các loại thuế này có thể làm giảm từ 5 đến 10 tỷ USD lợi nhuận hoạt động của công ty trong năm nay. Con số này tương đương mức sụt giảm từ 6% đến 12% so với dự báo lợi nhuận hoạt động cho cả năm tài chính mà Phố Wall đưa ra.

Công ty cũng dự đoán mức doanh thu thuần trong quý hiện tại sẽ có mức thấp nhất là 159 tỷ USD , thấp hơn kết quả từ chuyên gia phân tích là 161,4 tỷ USD . Ngoài ra, cổ phiếu của Amazon đã giảm gần 5% trong phiên giao dịch ngoài giờ, trước thềm cuộc họp với bên phân tích.

Tuần này, công ty có trụ sở tại Seattle đã vướng vào tranh cãi với chính phủ Mỹ. Chính sách chấm dứt quy định miễn thuế đối với các mặt hàng trị giá dưới 800 USD bắt đầu từ ngày 2/5 đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Haul, nền tảng siêu giá rẻ của Amazon.

Công ty này đã cân nhắc việc liệt kê các khoản phí nhập khẩu vào giá sản phẩm tiêu dùng, tương tự như đối thủ Trung Quốc Temu. Thư ký báo chí Nhà Trắng, Karoline Leavitt, đã gọi hành động này mang tính “thù địch và chính trị”. Jeff Bezos đã có cuộc trò chuyện với ông Trump trước khi quyết định thu hồi đề xuất.

Mặt khác, bộ phận điện toán đám mây của công ty, Amazon Web Services (AWS), tuy không đạt kỳ vọng nhưng vẫn thể hiện dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ. Đơn vị ghi nhận mức tăng doanh thu 17%, chỉ thấp hơn 100 triệu so với ước tính đồng thuận là 29,4 tỷ USD . Doanh thu từ mảng quảng cáo cũng tăng 18%.

Giám đốc điều hành Andy Jassy cho biết công ty dự kiến chi 100 tỷ USD cho đầu tư tài sản cố định trong năm nay. Trong đó, phần lớn số tiền được dành cho các sáng kiến liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).