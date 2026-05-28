Không còn smartphone 'giá tốt'?

Việc tăng giá smartphone diễn ra đồng loạt từ Samsung, Apple đến các nhà sản xuất Trung Quốc.

Smartphone tại Việt Nam tăng giá, liên tục xác lập những kỷ lục mới.

Trong xu thế tăng giá của smartphone toàn cầu, thị trường Việt Nam cũng đón nhận làn sóng tương tự. Mức tăng trung bình vào khoảng 20-30%. Cá biệt, một số sản phẩm tăng đến hàng chục triệu đồng so với thế hệ tiền nhiệm. Sự chú ý nhắm vào các nhà sản xuất Trung Quốc, vốn có lợi thế giá so với đối thủ.

Thực tế, việc nâng mặt bằng được Samsung, Apple thực hiện từ trước. Dù gần đây hãng chưa điều chỉnh, nhưng các chương trình khuyến mãi, giảm giá thường niên cũng không còn.

Đồng loạt tăng giá

Oppo vốn không phải hãng thường cạnh tranh bằng giá. Tuy nhiên, các sản phẩm từ nhà sản xuất này đang gây chú ý khi liên tục thiết lập các mặt bằng giá mới. Mẫu Find X9 Ultra được niêm yết ở mốc 50 triệu đồng. Trong khi đó sản phẩm gập Find N6 cũng có giá đến 65 triệu đồng, tăng 30 triệu so với mức 45 triệu đồng của chiếc Find N5.

Các sản phẩm nói trên đều là dòng cao cấp, được bổ sung chức năng. Tuy nhiên, biên độ lên giá lớn bất thường so với mức điều chỉnh khoảng 5-10% ở mỗi đợt ra mắt.

Xiaomi 17 Ultra chạm mốc 40 triệu đồng, Vivo X300 Ultra và Find X9 Ultra chạm ngưỡng 50 triệu.

Sản phẩm Reno chủ lực của hãng này cũng tăng 10-20% so với cùng kỳ. Cụ thể chiếc Reno15 F tăng nhẹ 700.000 đồng so với tiền nhiệm. Tuy nhiên, bộ nhớ RAM giảm xuống còn 8 GB. Phiên bản 12 GB tương đồng tăng khoảng 1,7 triệu đồng.

Cùng phân khúc Vivo cũng điều chỉnh dòng V của mình lên phân khúc cận cao cấp. Chiếc V60 Lite giá 10,5 triệu đồng. Mẫu V70FE kế nhiệm tăng lên mốc 14 triệu đồng. Trong khi chiếc V70 chạm mốc 18 triệu đồng, chênh 2 triệu đồng với thế hệ trước. Tại sự kiện ra mắt, đại diện nhà sản xuất thừa nhận áp lực từ thị trường linh kiện và mức giá hiện tại là một nỗ lực của công ty tại Việt Nam.

Xiaomi, vốn nổi tiếng với chiến lược giá rẻ so với đối thủ chung phân khúc, cũng không bị loại trừ khỏi làn sóng này. Nhà sản xuất này tìm cách quy hoạch các dòng máy, tăng giá nhưng giữ chúng ở mức thấp hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Mẫu Xiaomi 17 Ultra gây bất ngờ với giá 40 triệu đồng lúc ra mắt, nhưng vẫn rẻ hơn Oppo, Vivo cùng hạng 10 triệu đồng.

Ở phân khúc thấp, hãng cắt giảm bộ nhớ trong ở một số biến thể của dòng REDMI Note 15, nhưng duy trì giá bán tương đồng. Một số model được nâng cấu hình, người dùng phải chấp nhận chênh giá 4-10%. Những model dòng T sắp ra mắt có thể chạm ngưỡng giá 20 triệu đồng, trở thành đối thủ trực tiếp của các flagship bản thiếu như Find X9s, iPhone 17 hay S26 “thường”.

Samsung và Apple đi trước

Mốc cao của các dòng điện thoại Trung Quốc gây chú ý những tháng gần đây. Tuy nhiên, Samsung, Apple cũng đã đi trước trong việc tăng giá thiết bị di động.

“Thực tế, xu hướng tăng giá đã khởi động sớm hơn khi Apple nâng giá iPhone 17 Pro Max lên 38 triệu đồng vào tháng 9/2025, tăng khoảng 10% so với mức ổn định 3 năm trước đó. Đến đầu năm 2026, hãng lớn đều đồng loạt điều chỉnh. Galaxy S26 Ultra tăng gần 10%, phiên bản 1 TB tăng tới gần 17%”, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS nói với Tri Thức - Znews.

Bộ 3 Galaxy S26 giữ giá, không còn giảm như mọi năm.

Các dòng máy chủ lực của hai hãng nói trên không giảm nhiều. Trong khi những năm trước, nhà sản xuất thường tung ra các chương trình khuyến mãi để kích cầu trong giai đoạn thấp điểm. iPhone 17 Pro Max vẫn có giá 37 triệu đồng, không đổi từ khi ra mắt. Các model đời cũ cũng không được Apple hạ giá ở Việt Nam.

Mặt khác, dòng A chủ lực của Samsung được điều chỉnh tăng mạnh so với năm ngoái. Ví dụ, mẫu Galaxy A37, bộ nhớ 8/128 GB giá 10,8 triệu đồng, tăng 2,6 triệu đồng so với thế hệ trước. Model A57 chủ lực lên mốc 12,5 triệu đồng, chênh 2,5 triệu đồng. S26 series gần như giữ nguyên giá từ lúc ra mắt, một số đại lý báo hết hàng. Trong khi mọi năm, sản phẩm có thể được hãng Hàn Quốc giảm 20-30% để kích cầu.