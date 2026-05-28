LG ngừng sản xuất TV, bán mình cho hãng Trung Quốc?

Thông tin LG thương thảo với Hisense nhằm chuyển nhượng mảng TV chỉ là suy đoán, hiện đã bị bác bỏ.

Việc LG bán mảng TV cho Hisense không có nhiều căn cứ.

Ngày 28/5, trang EBN của Hàn Quốc tung thông tin độc quyền về việc LG có tiếp xúc với Hisense khi những người điều hành của công ty này tới Bắc Kinh, Trung Quốc gặp gỡ Hisense. Nguồn tin ẩn danh cho biết đôi bên trao đổi về phương án tái cấu trúc, trong đó có khả năng bán mảng TV thuộc bộ phận Media & Entertainment (MS). Đến chiều cùng ngày, nội dung nói trên bị gỡ bỏ khỏi EBN.

Đồng thời, nhiều nguồn tin khác khẳng định thương vụ hãng Hàn Quốc bán mảng kinh doanh quan trọng cho đối thủ cũng khó xảy ra.

"Việc giao lưu giữa các doanh nghiệp rất bình thường. Những thông tin khác đều chỉ là suy đoán", nguồn tin thân cận Hisense nói với Yicai, chuyên trang tài chính nổi tiếng ở Trung Quốc.

Trong thông tin phản hồi trang Android Authority, đại diện LG Electronic khẳng định thông tin về việc có thể bán mảng kinh doanh TV là hoàn toàn vô căn cứ, mang tính suy đoán và gây hiểu nhầm.

Bộ phận MS của LG Electronic đã báo lỗ vào năm ngoái. Trước đó, LG Display cũng đã tuyên bố rút khỏi mảng sản xuất tấm nền TV LCD.

Cuối tháng 3, TCL và Sony đã ký thỏa thuận thành lập công ty liên doanh để tiếp quản mảng phần cứng điện tử giải trí gia đình của hãng Nhật Bản (bao gồm TV, thiết bị âm thanh...). Trước đó, Hisense cũng đã thâu tóm mảng kinh doanh TV của Toshiba. Giới chuyên môn dự báo thị phần của hãng Trung Quốc trên thị trường nghe nhìn toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nhà phân tích điện tử tiêu dùng Trương Binh từ Omdia nhận định với Yicai khả năng Hisense mua lại mảng TV của LG là không lớn. Nguyên nhân từ việc doanh thu của LG Electronics trong ngành TV toàn cầu năm 2025 vẫn xếp thứ 2, chỉ đứng sau Samsung. Lượng TV LG xuất xưởng năm ngoái xếp thứ 4, sau Samsung, TCL và Hisense.

"Không loại trừ khả năng LG Electronics sẽ chia sẻ tài nguyên và hợp tác với các nhà máy gia công, hãng sản xuất của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng TV", một chuyên gia ẩn danh cho biết trong bài viết của Yicai.

Theo dữ liệu từ Sigmaintell, lượng TV xuất xưởng trên toàn cầu trong năm 2026 ước tính đạt 218 triệu chiếc, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, các "ông lớn" sản xuất tấm nền của Trung Quốc đang chiếm khoảng 70% thị phần trên thị trường tấm nền TV LCD toàn cầu.