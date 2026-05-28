iPhone sắp có tính năng chụp ảnh dưới nước

Một tài liệu nghiên cứu mới cho thấy Apple đang có tham vọng biến iPhone thành một thiết bị nhiếp ảnh hoàn hảo, ngay cả khi đang chìm dưới mặt nước.

Trong tương lai, người dùng có thể quay phim dưới nước bằng iPhone mà không cần đến phụ kiện bên thứ ba. Ảnh: CNET.

Theo phát hiện từ AppleInsider, một bằng sáng chế vừa được cấp phép của Apple đã hé lộ tính năng cho phép người dùng quay phim dưới nước bằng iPhone mà không cần đến phụ kiện bên thứ ba.

"Khi ghi hình dưới nước, hệ thống camera thông thường phải được bảo vệ cách ly khỏi môi trường nước", Apple trình bày trong bằng sáng chế. Thêm vào đó, Táo khuyết lưu ý trong một số trường hợp nhất định, "một lớp bảo vệ chuyên dụng cho ống kính có thể được trang bị, ví dụ như một phụ kiện thấu kính hình bán cầu ở phần camera".

Tuy nhiên, AppleInsider cũng cho rằng việc đặt những lớp bảo vệ này phía trước ống kính lại là một bài toán đánh đổi sự cân bằng. Dù có thể khắc phục hiện tượng méo ảnh do môi trường nước gây ra, nhưng bản thân phụ kiện chống nước đôi khi cũng tự tạo ra những biến dạng hình ảnh tương tự.

Thêm vào đó, các phụ kiện chống nước thường khá lớn và cồng kềnh. Trong khi đó, điều mà Apple thực sự hướng tới là một hệ thống bảo vệ mỏng, thon gọn hơn rất nhiều, thậm chí tối ưu đến mức có thể tích hợp thẳng vào một chiếc ốp lưng iPhone.

Giải pháp được phía Táo khuyết đề xuất là iPhone vẫn sẽ sử dụng cụm nhiều camera, nhưng không cần trang bị từng phụ kiện chống nước cho mỗi ống kính. Thay vào đó, thiết bị có thể sử dụng một lớp bảo vệ duy nhất, đồng thời đóng vai trò như một thấu kính nằm trong cấu trúc thấu kính tổng thể của các module camera khác nhau.

"Nếu các ống kính và module camera được sắp xếp dọc theo một bề mặt phẳng, về cơ bản, lớp quang học duy nhất này cũng có thể được làm phẳng", bằng sáng chế của nhà sản xuất iPhone giải thích.

Bằng sáng chế này ghi nhận công lao của hai nhà phát minh Ryan M. Sheridan và Benjamin D. Buckner. Đáng chú ý, Benjamin D. Buckner trước đây từng hợp tác với Apple trong một dự án nghiên cứu khắc phục hiện tượng méo ảnh "mắt cá" do một số loại ống kính đặc thù gây ra.