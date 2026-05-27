Điều hòa không khí dùng AI để ‘hiểu thấu, mát sâu’

Nắng nóng kéo dài và áp lực tiền điện tăng cao, nhiều gia đình bắt đầu quan tâm đến các dòng điều hòa tích hợp AI tối ưu làm mát và tiết kiệm điện.

Tính đến nay, bức tranh khí hậu Việt Nam đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi hiện tượng El Nino quay trở lại với cường độ mạnh. Theo dữ liệu từ các trạm quan trắc, nhiệt độ tại Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đã chạm ngưỡng 38 độ C, trong khi các khu vực như Móng Cái và Bạch Long Vĩ liên tục phá vỡ các kỷ lục ghi nhận hơn 10 năm trước. Nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn đã đẩy hệ thống điện quốc gia vào thử thách.

Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày 31/3, sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc đã vượt ngưỡng 1 tỷ kWh dù chưa bước vào cao điểm hè và nhanh chóng lập đỉnh mới ở mức 1,078 tỷ kWh/ngày vào 8/4. Trong bối cảnh phụ tải điện miền Bắc tăng trưởng gần 12% và nguy cơ thiếu hụt năng lượng cục bộ luôn hiện hữu, việc quản lý thiết bị làm mát sao cho hiệu quả không còn là chuyện của riêng ngành điện mà đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của mỗi gia đình.

Khi AI “hiểu” để hóa giải áp lực năng lượng và nắng nóng cực đoan

Thực tế cho thấy máy lạnh thường chiếm 40-60% tổng lượng điện tiêu thụ của mỗi hộ gia đình trong mùa nắng nóng. Phần lớn sự lãng phí này đến từ việc chúng ta khó lòng kiểm soát thiết bị tối ưu giữa nhịp sống bận rộn.

LG Dualcool AI Làm mát hiệu quả, chủ động tối ưu không gian sống.

Trái ngược với những dòng máy vận hành thụ động, LG Dualcool AI sở hữu khả năng cảm nhận môi trường để đưa ra những điều chỉnh hợp lý nhất. Chính nhờ tích hợp “Cảm biến phát hiện con người” (Human Detecting Sensor) với tầm quét rộng hơn 5 m, máy có thể nhận diện sự vắng mặt của người dùng để tự động kích hoạt chế độ tiết kiệm điện hoặc tắt máy sau một khoảng thời gian nhất định, triệt tiêu hoàn toàn sự lãng phí khi chúng ta vội vã rời nhà.

LG Dualcool AI tự động nhận diện người dùng, tắt/bật thông minh để triệt tiêu lãng phí điện.

Hơn thế, trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện cửa sổ bị mở thông qua sự biến thiên nhiệt độ bất thường, từ đó lập tức gửi cảnh báo và chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng lên đến 80%, giúp ngăn chặn tình trạng thất thoát hơi lạnh hiệu quả.

Nghệ thuật “mát sâu” kết hợp giữa luồng gió và trí tuệ nhân tạo

Sự thấu hiểu của LG không dừng lại ở quản lý năng lượng mà còn hiện diện trong từng luồng khí để kiến tạo trải nghiệm “mát sâu” đúng nghĩa. Điểm nhấn vượt trội chính là thiết kế cửa gió kép giúp luồng khí lạnh lan tỏa xa hơn 22% và làm lạnh nhanh hơn 23%, đảm bảo mọi ngóc ngách trong phòng đều được vỗ về bởi hơi mát đồng đều.

Thiết kế cửa gió kép giúp luồng khí lan tỏa xa hơn 22%.

Để loại bỏ cảm giác rét buốt hay khô da vốn là nỗi ám ảnh của nhiều người, tính năng Soft Air mang đến làn gió êm dịu được tùy biến qua 9 mức kiểm soát nhiệt độ, giúp luồng khí di chuyển gián tiếp và bao quanh cơ thể nhẹ nhàng. Đặc biệt, sự kết hợp với cảm biến độ ẩm giúp duy trì mức ẩm lý tưởng quanh ngưỡng 60% theo tiêu chuẩn sức khỏe, bảo vệ hệ hô hấp và làn da suốt ngày dài.

Tự do tận hưởng cuộc sống tiện nghi với hệ sinh thái quản trị thông minh

Song song, người dùng cũng được giải phóng khỏi nỗi lo tài chính nhờ khả năng quản trị thông minh trên ứng dụng LG ThinQ. Thông qua tính năng Quản lý kW, người dùng dễ dàng thiết lập mục tiêu tiêu thụ điện năng, từ đó AI sẽ tự động tối ưu hóa quy trình vận hành của máy nén Dual Inverter Compressor để tiết kiệm đến 70% điện năng tiêu thụ.

Công nghệ Plasmaster Ionizer++ giúp vô hiệu hóa 99,9% vi khuẩn.

Bên cạnh đó, thiết bị còn đóng vai trò là “lá phổi xanh” bảo vệ gia đình thông qua hệ thống lọc 5 bước chuyên sâu, nổi bật là công nghệ Plasmaster Ionizer++ giúp vô hiệu hóa 99,9% vi khuẩn và mùi hôi chỉ trong 60 phút.

Cùng với tính năng Freeze Cleaning tự động vệ sinh dàn lạnh bằng cơ chế đóng băng, thiết bị đảm bảo luồng khí tỏa ra luôn tinh khiết nhất. Tất cả tiện ích này đều có thể điều khiển từ xa qua Wi-Fi, cho phép bạn khởi động không gian mát lành ngay từ lúc đang trên đường về nhà, khẳng định sự tiện lợi tối đa của phong cách sống hiện đại.

LG Dualcool AI không đơn thuần là một thiết bị gia dụng, mà là bạn đồng hành thông minh giúp chúng ta làm chủ khí hậu trong chính ngôi nhà của mình. Bằng cách hiện thực hóa câu chuyện "Hiểu thấu, mát sâu", sản phẩm góp phần giải quyết bài toán về sự thoải mái cá nhân và trách nhiệm tiết kiệm năng lượng trong thời đại mới.