Màn hình LG OLED Gaming 5K2K được vinh danh ở Vietnam Game Awards 2026

LG UltraGear OLED 45GX950A-B được xướng tên “Màn hình chơi game xuất sắc” ở Vietnam Game Awards 2026, khẳng định dấu ấn của LG UltraGear tại phân khúc màn hình chơi game cao cấp.

Sản phẩm gây chú ý khi là màn hình OLED Gaming 5K2K đầu tiên trên thế giới, kết hợp độ phân giải siêu rộng, tấm nền OLED và tốc độ phản hồi dành cho game thủ chuyên nghiệp.

Tại lễ trao giải Vietnam Game Awards 2026, LG UltraGear OLED 45GX950A-B được vinh danh ở hạng mục “Màn hình chơi game xuất sắc”, thuộc nhóm giải The Golden Gear cho thiết bị và dịch vụ chơi game. Chiến thắng này là sự ghi nhận cho nỗ lực của LG trong việc nâng chuẩn trải nghiệm hiển thị cho cộng đồng game thủ, đặc biệt trong bối cảnh màn hình gaming không chỉ cần tốc độ, mà còn đáp ứng ngày càng cao về chất lượng hình ảnh, độ sắc nét và cảm giác nhập vai.

LG UltraGear OLED 45GX950A-B được vinh danh ở hạng mục “Màn hình chơi game xuất sắc” tại lễ trao giải Vietnam Game Awards 2026.

Với kích thước 45 inch, độ phân giải 5120x2160 và tỷ lệ 21:9, màn hình của thiết bị mang đến không gian hiển thị rộng, sắc nét hơn, giúp người chơi quan sát nhiều chi tiết trong cùng khung hình. Đây là lợi thế đáng chú ý với các tựa game thế giới mở, nhập vai, đua xe, FPS hoặc nội dung cần trường nhìn bao quát để tăng cảm giác nhập vai.

LG UltraGear OLED 45GX950A-B là màn hình OLED Gaming 5K2K đầu tiên trên thế giới.

Bên cạnh độ phân giải ấn tượng, LG UltraGear OLED 45GX950A-B còn sở hữu tấm nền OLED cong 800R, giúp màn hình ôm sát hơn theo tầm nhìn tự nhiên của người dùng. Đây cũng là độ cong lý tưởng để ghép 3 màn hình, tạo trải nghiệm hình ảnh liền mạch và chân thực, đặc biệt với tựa game đua xe - nơi game thủ có thể cảm nhận rõ chiều rộng không gian cũng như tốc độ chuyển động.

Hiện, LG UltraGear OLED 45GX950A-B là mẫu màn hình duy nhất của hãng công nghệ Hàn Quốc mang đến khả năng này, qua đó mở rộng trải nghiệm chơi game từ màn hình đơn lẻ thành một thiết lập mô phỏng sống động hơn. Khi kết hợp với khả năng hiển thị màu đen sâu, độ tương phản cao và màu sắc sống động đặc trưng của OLED, sản phẩm mang đến trải nghiệm hình ảnh giàu chiều sâu, đặc biệt trong bối cảnh game có nhiều vùng tối, hiệu ứng ánh sáng phức tạp hoặc chuyển động tốc độ cao.

LG UltraGear OLED 45GX950A-B sở hữu tấm nền OLED cong 800R, giúp màn hình ôm sát hơn theo tầm nhìn tự nhiên của người dùng.

Với cộng đồng game thủ, tốc độ vẫn là yếu tố không thể thiếu. LG UltraGear OLED 45GX950A-B được trang bị chế độ Dual-Mode, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa WUHD 165Hz khi ưu tiên độ phân giải cao và WFHD 330Hz khi cần tần số quét lớn hơn cho pha xử lý nhanh. Thời gian phản hồi 0.03 ms GtG, cùng khả năng tương thích NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro và VESA Certified AdaptiveSync, giúp thiết bị hạn chế hiện tượng xé hình, giật khung hình hay bóng mờ trong quá trình chơi game.

Ở khía cạnh hiển thị, sản phẩm hỗ trợ VESA DisplayHDR True Black 400, độ phủ màu DCI-P3 98,5% cùng độ tương phản sâu, giúp tái hiện rõ hơn sự khác biệt giữa vùng sáng và vùng tối trong khung hình. Điều này không chỉ nâng chất lượng trải nghiệm chơi game, mà còn mở rộng khả năng sử dụng của màn hình cho nhu cầu sáng tạo nội dung, chỉnh sửa ảnh, dựng video hoặc làm việc đa nhiệm trên không gian hiển thị lớn.

LG UltraGear OLED 45GX950A-B cho phép người dùng dễ dàng kết nối với thiết bị ngoại vi khác, tối ưu thiết lập làm việc và giải trí chỉ với một màn hình trung tâm.

Bên cạnh hiệu năng hiển thị, LG UltraGear OLED 45GX950A-B được trang bị hệ thống kết nối hiện đại như DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 và USB-C hỗ trợ Power Delivery 90W. Nhờ đó, người dùng dễ dàng kết nối với PC, laptop chơi game hoặc thiết bị ngoại vi khác, tối ưu thiết lập làm việc và giải trí với một màn hình trung tâm.

Việc LG UltraGear OLED 45GX950A-B được vinh danh tại Vietnam Game Awards 2026 củng cố vị thế của LG UltraGear trong phân khúc màn hình chơi game cao cấp tại Việt Nam. Từ danh hiệu “Màn hình chơi game xuất sắc” đến dấu ấn là màn hình OLED Gaming 5K2K đầu tiên trên thế giới, sản phẩm cho thấy định hướng của LG: Không chỉ tạo ra màn hình cho tốc độ, mà còn kiến tạo không gian hiển thị sắc nét, giàu chiều sâu và nhập vai hơn cho thế hệ game thủ mới.