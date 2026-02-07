TV LG kích thước lớn nâng tầm trải nghiệm giải trí mùa Tết

Trước xu hướng ưu tiên TV kích thước lớn cho không gian giải trí tại gia, LG mở rộng dải sản phẩm đáp ứng nhu cầu nâng cấp trải nghiệm xem phim, giải trí của người dùng.

Theo các báo cáo thị trường, nhu cầu TV kích thước lớn liên tục tăng trong những năm gần đây, đặc biệt ở nhóm kích thước từ 75 inch trở lên. Màn hình lớn không chỉ giúp nội dung hiển thị rõ nét hơn, mà còn mở rộng không gian hình ảnh, tạo cảm giác chân thực khi xem phim điện ảnh hay chơi game. Trong bối cảnh đó, LG mở rộng dải TV màn hình lớn ở nhiều phân khúc, từ OLED cao cấp đến QNED và UHD, đáp ứng đa dạng nhu cầu và ngân sách.

LG OLED evo AI 97M5 97 inch - chuẩn mực giải trí cao cấp

Ở phân khúc cao cấp, LG OLED evo AI 97M5 đại diện rõ nét cho xu hướng TV kích thước lớn gắn với trải nghiệm điện ảnh tại gia. Với kích thước 97 inch, mẫu TV này mang lại cảm giác giải trí tại một rạp chiếu phim “thu nhỏ”, giúp người xem đắm chìm vào từng cảnh phim.

LG OLED evo AI 97M5 97 inch mang tới trải nghiệm giải trí cao cấp.

Trên màn hình cỡ lớn, các yếu tố như sắc đen, độ tương phản và khả năng kiểm soát ánh sáng được thể hiện rõ nhờ tấm nền OLED evo kết hợp bộ xử lý AI α11 Gen2 - nền tảng xử lý mạnh hàng đầu trên TV LG hiện nay. Các cảnh tối giữ được chiều sâu, vùng sáng ổn định và hạn chế chói gắt, trong khi hình ảnh và âm thanh được tinh chỉnh theo thời gian thực, tạo cảm giác điện ảnh liền mạch và trọn vẹn.

Kết hợp với nền tảng webOS và các tính năng AI cá nhân hóa, TV có thể nhận diện người dùng và điều chỉnh giao diện, nội dung gợi ý phù hợp với thói quen sử dụng. Thiết kế OLED không dây cùng Zero Connect Box giúp không gian giải trí trở nên gọn gàng hơn, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng truyền tải hình ảnh và âm thanh.

Thiết kế OLED không dây cùng Zero Connect Box giúp không gian giải trí trở nên gọn gàng hơn.

LG QNED evo AI QNED86 100 inch - trải nghiệm giải trí sôi động

Song song với OLED ở phân khúc cao cấp, LG QNED evo AI QNED86 100 inch cũng được đánh giá một sản phẩm toàn diện khi kết hợp kích thước siêu lớn với công nghệ hiển thị tiên tiến và nền tảng trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ. Kích thước 100 inch giúp không gian hiển thị được mở rộng rõ rệt, mang lại cảm giác hình ảnh rộng và rõ khi xem phim, thể thao hay các nội dung có nhịp độ cao.

LG QNED evo AI QNED86 100 inch được đánh giá là sản phẩm toàn diện.

Yếu tố then chốt tạo nên khả năng hiển thị của QNED86 nằm ở tấm nền MiniLED, kết hợp công nghệ độc quyền LG là Dynamic QNED Color và công nghệ NanoCell cùng khả năng tái tạo 100% dải màu DCI-P3 được chứng nhận. Nhờ đó, TV mang lại độ tương phản cao, màu sắc chính xác và hạn chế hiện tượng loang sáng.

Công nghệ AI tích hợp tiếp tục hỗ trợ tối ưu hình ảnh và âm thanh theo nội dung, cho phép người dùng tinh chỉnh trải nghiệm theo sở thích, mang lại cảm giác giải trí thuận tiện và liền mạch.

Người dùng có thể tinh chỉnh chất lượng hình ảnh theo sở thích.

LG UHD UQ9100 86 inch - lựa chọn kích thước lớn dễ tiếp cận

Bên cạnh các dòng cao cấp, TV LG UHD 86 inch hướng đến những người dùng muốn nâng cấp lên TV kích thước lớn với mức đầu tư hợp lý hơn. Kích thước 86 inch mang lại sự khác biệt rõ rệt so với các TV phổ thông, giúp nội dung hiển thị rõ ràng và giàu cảm giác hơn khi xem phim, truyền hình hay thể thao.

Trên nền tảng hiển thị 4K kết hợp bộ xử lý α5 AI Processor và các công nghệ xử lý hình ảnh, âm thanh trong hệ sinh thái TV LG, dòng UHD 86 inch mang đến trải nghiệm ổn định, đóng vai trò như bước chuyển phù hợp cho xu hướng giải trí tại gia ngày càng ưu tiên kích thước màn hình lớn.

Với việc liên tục nâng cấp các dòng TV màn hình lớn, LG cho thấy định hướng nhất quán trong việc đưa trải nghiệm giải trí tại gia đến gần hơn người dùng.

Với việc liên tục mở rộng và nâng cấp các dòng TV kích thước lớn ở nhiều phân khúc, LG cho thấy định hướng nhất quán trong việc đưa trải nghiệm giải trí tại gia đến gần hơn với người dùng. Đây cũng là tinh thần được LG gửi gắm xuyên suốt trong chiến dịch “Tết nhà là Tết nhất” ba mùa vừa qua.

Trong quý I, khách hàng mua các dòng TV LG OLED evo AI và QNED evo AI được áp dụng chính sách bảo hành mở rộng lên đến 3 năm, cùng các quà tặng như TV LG OLED, TV LG UHD hoặc loa thanh LG, tùy theo từng dòng sản phẩm. Gói ứng dụng giải trí đi kèm cũng góp phần gia tăng giá trị sử dụng ngay từ thời điểm mua sắm.