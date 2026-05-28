Lỗi khiến tài khoản Instagram ở Việt Nam bị khóa hàng loạt

  • Thứ năm, 28/5/2026 12:30 (GMT+7)
Chủ sở hữu Facebook xác nhận sự cố khóa hàng loạt tài khoản Instagram tại Việt Nam, nghi bị lợi dụng hệ thống kiểm duyệt AI.

Meta cho biết đã ghi nhận sự cố khoá tài khoản trên Instagram. Ảnh: PetaPixel.

Ngày 28/5, Meta đã chính thức phản hồi về sự cố khóa hàng loạt tài khoản Instagram tại Việt Nam. Thông báo được đăng tải ở trang của nền tảng trên Facebook. Công ty ghi nhận sự cố gần đây khiến "một số tài khoản Instagram tạm thời bị ảnh hưởng". Hãng cho biết đã khôi phục những trường hợp nói trên và gửi đến người dùng lời xin lỗi.

Trong thông báo bằng tiếng Việt, công ty đứng sau Instagram ghi nhận "một số" tài khoản bị ảnh hưởng. Tuy nhiên theo phản ánh của người dùng trong nước, số lượng lớn shop online phải đóng cửa tạm thời vì sợ bị khóa. Sự cố của Meta bắt nguồn từ vài ngày trước khi hàng loạt tài khoản Instagram tại Việt Nam bị vô hiệu hóa đột ngột. Trong đó, các chủ shop kinh doanh online chịu thiệt hại lớn nhất.

Nghi vấn bắt nguồn từ những tin nhắn lạ trong hộp thư. Tài khoản ảo gửi tin nhắn bằng tiếng nước ngoài, phổ biến là Tiếng Nhật với nội dung thường liên quan đến các chủ đề nhạy cảm, bị cấm trên nền tảng.

Người dùng chỉ cần bấm vào xem tin nhắn, hay thậm chí một số bấm nút chấp nhận đoạn chat, tài khoản Instagram của họ lập tức bị khóa. Kẻ xấu có thể đã lợi dụng hệ thống kiểm duyệt tự động bằng AI của Instagram.

Theo đó, chúng chủ động gửi nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, rồi đồng loạt báo cáo tài khoản mục tiêu để AI tự động xác định vi phạm. Vì giai đoạn kiểm duyệt ban đầu phần lớn dựa trên trí tuệ nhân tạo, tài khoản không đăng tải nội dung sai phạm vẫn có thể bị khóa nhầm.

Các cửa hàng trực tuyến bị thiệt hại khi không thể nhắn tin với khách hàng và chặn tính năng đăng bài trên mục story. Các shop phải đăng thông báo tạm ngưng giao dịch, yêu cầu khách hàng mới chuyển sang Zalo hoặc Threads.

Sau sự việc, không ít chủ shop online vẫn lo ngại về cách bảo vệ tài khoản. Phần lớn các tài khoản này đều do cá nhân tự quản lý, không có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ như doanh nghiệp lớn nên dễ rơi vào thế bị động khi gặp sự cố. Ngoài ra từ ngày 25 đến 27/5, một số TikToker nổi tiếng thông báo tài khoản Instagram của họ cũng đang trong tình trạng bị khoá với lý do tương tự. Hiện nhóm này đã được khôi phục.

Nhật Tường

sự cố Instagram Facebook Zalo Meta khoá acc kháng nghị

  Facebook

    Facebook

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ

  Zalo

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

    Bạn có biết: Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội trên Zalo PC như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Chat nhóm, Phân loại nhóm,…

    • Ra mắt: 12/2012
    • Công ty phát triển: VNG

