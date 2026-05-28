AI chưa tạo ra 'thảm họa việc làm'

CEO OpenAI Sam Altman nhận định AI chưa gây mất việc trên diện rộng, dù công nghệ này đang được triển khai nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực.

CEO OpenAI Sam Altman cho rằng AI đang thay đổi cách con người làm việc, nhưng chưa đủ để tạo ra “thảm họa việc làm” như nhiều dự báo trước đây. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trực tuyến tại hội nghị của Ngân hàng Commonwealth Australia (CBA) diễn ra ngày 26/5, Sam Altman thừa nhận ông từng đánh giá quá cao tốc độ AI thay thế nhân sự khối văn phòng trong giai đoạn đầu bùng nổ của công nghệ này.

Theo Altman, khi ChatGPT ra mắt năm 2022, OpenAI đã dự đoán khá chính xác về tốc độ phát triển của AI. Tuy nhiên, tác động thực tế đến xã hội và thị trường lao động lại diễn ra chậm hơn nhiều so với những gì ông từng hình dung.

“Tôi từng dự đoán AI sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến nhóm nhân viên văn phòng mới vào nghề”, Altman nói trong cuộc trò chuyện với CEO CBA Matt Comyn.

Người đứng đầu OpenAI cho rằng một trong những lý do khiến kịch bản mất việc hàng loạt chưa xảy ra nằm ở nhu cầu tương tác giữa con người với nhau trong môi trường làm việc.

Altman tiết lộ từng thử sử dụng AI để tự động trả lời email và tin nhắn. Dù hệ thống hoạt động hiệu quả, ông cho biết trải nghiệm này khiến bản thân nhận ra nhiều tương tác cá nhân vẫn khó có thể thay thế hoàn toàn bằng AI.

“Qua thử nghiệm này, tôi hiểu rằng yếu tố con người trong giao tiếp vẫn rất quan trọng. Tôi có thể dùng AI hỗ trợ phản hồi tin nhắn, nhưng khó có thể giao toàn bộ việc đó cho máy móc”, ông nói.

Từ trải nghiệm đó, Altman cho rằng AI có thể thay đổi cách con người làm việc nhưng chưa đủ để loại bỏ hàng loạt vị trí như nhiều dự báo trước đây. Ông cũng cho biết hiện không còn tin vào viễn cảnh “jobs apocalypse” hay thảm họa việc làm - thuật ngữ dùng để chỉ một cuộc khủng hoảng việc làm do AI gây ra.

Dù vậy, tác động của AI lên thị trường lao động vẫn đang ngày càng rõ rệt. Nhiều tập đoàn lớn như HSBC, Amazon hay Standard Chartered đã bắt đầu tích hợp AI vào quy trình vận hành và cắt giảm một số vị trí công việc.

Giới phân tích cho rằng làn sóng AI hiện nay có nhiều điểm tương đồng với quá trình tự động hóa trong ngành sản xuất trước đây, khi công nghệ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí nhưng đồng thời làm thay đổi cấu trúc lao động ở quy mô lớn.

Một số chuyên gia cũng nhận định còn quá sớm để kết luận AI không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, bởi phần lớn thay đổi vẫn đang diễn ra âm thầm bên trong doanh nghiệp thông qua chatbot, trợ lý AI và hệ thống tự động hóa.

Song song với những phát biểu về AI và thị trường lao động, Reuters cho biết OpenAI đang chuẩn bị nộp hồ sơ IPO bảo mật tại Mỹ trong vài tuần tới. Công ty được cho là hướng đến mức định giá khoảng 1.000 tỷ USD và có thể huy động ít nhất 60 tỷ USD nếu thương vụ diễn ra thành công.