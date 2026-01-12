Oppo Reno15 series ra mắt bùng nổ cùng Sơn Tùng M-TP và dàn sao Vbiz

Tối 10/1, đại lộ Lê Lợi (TP.HCM) trở thành tâm điểm khi sự kiện ra mắt Oppo Reno15 series - concert “Mưa sao băng” - chính thức diễn ra và thu hút gần 20.000 khán giả.

Không dừng lại ở buổi ra mắt sản phẩm, Oppo còn mang đến trải nghiệm khác biệt khi kết hợp công nghệ, âm nhạc, cảm xúc trong cùng một không gian, nơi công nghệ được “chạm”, cảm và hòa vào nhịp sống sôi động của giới trẻ.

Đêm nhạc bùng nổ với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ Vpop nổi bật, dẫn đầu bởi đại sứ thương hiệu Oppo Sơn Tùng M-TP cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà, RHYDER, 52Hz, ban nhạc Chillies và DJ 2PILLZ. Âm nhạc, ánh sáng và biển người đã biến đại lộ trung tâm TP.HCM thành sân khấu cảm xúc, nơi Oppo Reno15 series đồng hành hàng nghìn khoảnh khắc thăng hoa rực rỡ.

Không gian trải nghiệm Reno15 Series mở màn đêm concert bùng nổ

Trước khi concert chính thức diễn ra, đại lộ Lê Lợi đã sớm trở thành điểm hẹn sôi động nhờ không gian trải nghiệm với “Trạm săn ảnh rực rỡ từng giây”, nơi Oppo Reno15 series phủ sắc hồng xanh sao băng đặc trưng. Dòng người đổ về ngày một đông, check-in, chụp hình, tham gia các hoạt động tương tác, tạo nên bầu không khí lễ hội ngoài trời trẻ trung, rộn ràng và đầy năng lượng.

Booth trải nghiệm tạo cơ hội cho người dùng thử các tính năng camera độc đáo của Oppo Reno15 series.

Chuỗi 3 trạm săn ảnh gồm “Trạm selfie góc rộng 50 MP”, “Trạm chân dung tele 3.5x” và “Trạm AI pop-out” nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút khán giả trẻ, khi Oppo Reno15 series được đưa vào những tình huống chụp ảnh quen thuộc, gần gũi.

Tại “Trạm selfie góc rộng 50 MP”, Reno15 series phát huy lợi thế camera selfie góc rộng 100 độ 50 MP, giúp người tham gia thoải mái chụp nhóm, lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc đông vui trong không gian photobooth rực rỡ sắc màu. Hành trình tiếp nối với “Trạm chân dung tele 3.5x”, nơi Reno15 series thể hiện khả năng tạo nên những bức chân dung ngoại cảnh giàu chiều sâu, kết hợp hiệu ứng xóa phông tự nhiên và màu sắc sống động giữa bối cảnh đường phố. Khép lại trải nghiệm, “Trạm AI pop-out” mang đến sắc thái cá nhân hóa mới mẻ, khi người tham gia có thể biến chính những bức ảnh vừa chụp bằng Oppo Reno15 series thành khoảnh khắc đứng cạnh idol, in ảnh lấy liền và sẵn sàng chia sẻ như một kỷ niệm đáng nhớ của đêm “Mưa sao băng”.

Sự kiện ra mắt Oppo Reno15 series thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

Không dừng lại ở trải nghiệm công nghệ, trạm săn ảnh còn “giữ nhiệt” với các phần quà hấp dẫn từ Oppo Reno15 series, biến mỗi lượt tham gia thành cơ hội để người trẻ vừa chơi hết mình, vừa lưu lại trọn vẹn từng khoảnh khắc rực rỡ.

Khi các hoạt động trải nghiệm khép lại, không khí tại đại lộ trung tâm nhanh chóng nóng lên với sự chờ đợi của đông đảo khán giả. Đại diện Oppo Việt Nam xuất hiện cùng phần chia sẻ đặc biệt về Reno15 series, tập trung làm rõ cách hãng đưa công nghệ đến gần hơn với người dùng trẻ thông qua trải nghiệm thực tế.

Oppo đưa công nghệ đến gần hơn với người dùng trẻ qua trải nghiệm thực tế.

“Chuyên gia chân dung AI” mang đến sự kết hợp toàn diện giữa thiết kế mưa sao băng rực rỡ, hệ thống camera AI chuyên sâu về chân dung và hiệu năng tối ưu cho người dùng trẻ. Dòng sản phẩm nổi bật với chân dung tele 3.5x tiêu cự vàng 85 mm, camera selfie góc siêu rộng 50 MP, loạt công cụ chỉnh sửa thông minh như ảnh ghép bật chủ thể AI (AI pop-out) cùng khả năng quay video 4K HDR linh hoạt trên nhiều camera.

Bên cạnh đó, Reno15 series vận hành trên ColorOS 16 với hệ sinh thái AI toàn diện, kết hợp vi xử lý tối ưu theo từng phiên bản, sở hữu pin dung lượng lớn đến 7.000 mAh và sạc nhanh SuperVOOC 80 W, mang đến trải nghiệm mượt mà, liền mạch, truyền cảm hứng sáng tạo trong mọi khoảnh khắc đời sống hiện đại. Phần giới thiệu sản phẩm trở thành cầu nối cảm xúc, tạo đà để sân khấu concert “Mưa sao băng” chính thức mở màn ngay sau đó.

“Mưa sao băng” chạm đỉnh cùng Sơn Tùng M-TP và dàn nghệ sĩ nổi bật

Ngay sau phần giới thiệu sản phẩm, sân khấu concert “Mưa sao băng” chính thức khai màn, đưa không khí tại đại lộ Lê Lợi bước sang một nhịp hoàn toàn khác - sôi động, dồn dập và đầy năng lượng. Âm nhạc vang lên giữa không gian ngoài trời quy mô lớn, kết hợp hệ thống ánh sáng và hiệu ứng sân khấu, nhanh chóng khuấy động hàng chục nghìn khán giả có mặt tại khu vực trung tâm thành phố. Từ khoảnh khắc này, đại lộ Lê Lợi không còn đơn thuần là địa điểm tổ chức sự kiện, mà trở thành một “điểm hẹn âm nhạc” đúng nghĩa, nơi cảm xúc, nhịp điệu và tinh thần lễ hội được đẩy lên cao ngay từ những phút đầu tiên.

Concert “Mưa sao băng” bùng nổ với dàn sao đình đám Vbiz.

Concert “Mưa sao băng” bắt đầu trong nhịp điệu sôi động với phần âm nhạc của DJ 2PILLZ, khi ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại phủ kín không gian, nhanh chóng kéo khán giả hòa vào bầu không khí lễ hội. Trên nền năng lượng ấy, ca sĩ Hồ Ngọc Hà xuất hiện như “ngôi sao băng” đầu tiên, mở ra bầu trời sao rực rỡ của Oppo bằng những ca khúc giàu cảm xúc và phong thái cuốn hút đặc biệt như Cô đơn trên sofa. Sau phần trình diễn, nữ ca sĩ gửi gắm thông điệp nhẹ nhàng: Mỗi người đều có ánh sáng riêng để tỏa sáng trong từng khoảnh khắc.

Không khí tiếp tục được giữ nhịp bằng màu sắc trẻ trung của Chillies với những bản hit đặc trưng khiến tất cả phải hòa ca như Đại lộ mặt trời và Vùng ký ức. Khoảnh khắc ban nhạc và khán giả cùng ghi lại kỷ niệm dưới bầu trời sao băng với camera selfie góc siêu rộng 50 MP đã trở thành điểm nhấn đáng nhớ, đúng tinh thần “hình siêu wow”.

Sân khấu sau đó chuyển sang sắc thái mộng mơ cùng 52Hz với Mê cung tình yêu. Phần trình diễn kết hợp visual của tính năng AI pop-out và hiệu ứng sân khấu sinh động mang đến cảm giác vừa lãng mạn, vừa bay bổng. Đẩy cao trào trước khi bước vào phần cuối, RHYDER xuất hiện với nguồn năng lượng mạnh mẽ, hiện đại. Các ca khúc được dàn dựng cùng hiệu ứng AI pop-out và chuyển động sân khấu liên tục đã khiến không gian trở nên bùng nổ, dồn dập, giữ trọn sự phấn khích của khán giả trước khoảnh khắc cao trào tiếp theo của ca khúc Chịu cách mình nói thua.

Đỉnh điểm của concert gọi tên Sơn Tùng M-TP - “ngôi sao băng” rực rỡ nhất của bầu trời đêm ấy. Khoảnh khắc màn LED trên sân khấu tách mở, Sơn Tùng M-TP chính thức xuất hiện đã khiến toàn bộ đại lộ như bùng nổ. Nam ca sĩ đứng giữa không gian và ánh đèn được dàn dựng công phu, kết hợp đoạn intro hoàn toàn mới lần đầu tiên trình diễn. Chỉ trong vài giây, cảm xúc của hàng chục nghìn “hôm mê” lập tức được đẩy lên đỉnh cao.

Sơn Tùng M-TP xuất hiện khiến hàng chục nghìn fan vỡ òa cảm xúc.

Không khí càng bùng nổ hơn khi các “hôm mê” lần đầu hòa mình vào những ca khúc quen thuộc của Sơn Tùng M-TP, nay khoác lên diện mạo hoàn toàn mới với bản phối và cách dàn dựng được thiết kế riêng cho sân khấu “Mưa sao băng”.

Từng giai điệu vang lên đều mang cảm giác “duy nhất”, biến khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP đứng trên sân khấu thành tâm điểm của toàn bộ concert. Anh khuấy đảo toàn bộ không gian bằng Em của ngày hôm qua đã gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp từ năm 2013. Giai điệu quen thuộc vang lên khiến cả đại lộ trung tâm TP.HCM như vỡ òa, biến thành một biển ánh sáng, cảm xúc, nơi hàng chục nghìn khán giả cùng hát theo và sống lại một thanh xuân chưa từng cũ.

Nam ca sĩ trình diễn các bản hit quen thuộc dưới nền phối mới.

Trên sân khấu rực rỡ, hàng chục nghìn Sky thắp sáng lightstick, biến đại lộ Lê Lợi thành một bầu trời sao lung linh đúng nghĩa. Khoảnh khắc kết nối đặc biệt được lưu giữ trọn vẹn bằng Oppo Reno15 series với chế độ chân dung tele 3.5x giúp chủ thể nổi bật giữa nền ánh sáng lấp lánh phía sau.

Ở phần giao lưu sau đó, Sơn Tùng M-TP “mở khóa tiếng cười” cho hàng chục nghìn khán giả khi liên tục bắt gặp các “hôm mê” hóa trang sáng tạo, từ Thuỷ Thủ Mặt Trăng, Spider-Man đến cả nhân vật Điện Máy Xanh. Không khí trên sân khấu rộn ràng hơn hẳn với những tương tác duyên dáng đúng chất “tẻn tẻn” của Sơn Tùng M-TP. Nam ca sĩ không chỉ dành tặng fan những món quà thân thương, mà còn khiến cả quảng trường vỡ òa khi trao tận tay chiếc Oppo Reno15 5G cho người may mắn, khép lại khoảnh khắc giao lưu vừa đáng yêu, vừa khó quên dưới bầu trời concert.

Bên cạnh phần trình diễn cuốn hút, hiệu ứng sân khấu cũng được dàn dựng đồng bộ, liên tục thay đổi theo từng tiết mục, mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn cho cả khán giả có mặt trực tiếp lẫn theo dõi qua mạng xã hội.

Khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP giao lưu cùng các “hôm mê” hóa trang sáng tạo trên sân khấu.

Đêm nhạc khép lại bằng khoảnh khắc đáng nhớ khi Sơn Tùng M-TP chia sẻ anh đã dành khoảnh khắc “countdown” đầu năm đặc biệt cho Oppo và các “hôm mê” tại đại lộ Lê Lợi. “Vậy thì ngay lúc này, mình cùng nhau đếm ngược để bước sang năm mới nhé” - lời kêu gọi của nam ca sĩ khiến hàng chục nghìn khán giả đồng thanh trong tiếng hò reo náo nhiệt. Ngay khoảnh khắc chuyển giao, giai điệu Một năm mới bình an vang lên, pháo hoa và pháo giấy rực rỡ phủ kín bầu trời đại lộ, mang theo những lời chúc ấm áp, đáng yêu do chính Oppo cùng Sơn Tùng M-TP gửi gắm.

Khép lại đêm nhạc “Mưa sao băng”, sự kiện đã để lại dấu ấn như một trong những hoạt động ra mắt sản phẩm quy mô lớn và khác biệt của Oppo tại thị trường Việt Nam. Không chỉ giới thiệu thế hệ smartphone mới, Oppo còn mang đến một không gian nơi công nghệ, âm nhạc và trải nghiệm được kết nối liền mạch, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho hàng chục nghìn bạn trẻ có mặt tại đại lộ trung tâm TP.HCM. Với Reno15 series, Oppo tiếp tục khẳng định định hướng gắn kết sản phẩm với lối sống năng động, sáng tạo của giới trẻ, nơi mỗi khoảnh khắc đều có thể được ghi lại, chia sẻ và lan tỏa theo cách riêng, rực rỡ như chính tinh thần của đêm “Mưa sao băng”.