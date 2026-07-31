Dừng hoạt động dịch vụ vỏ lãi 'bay' ở Cần Thơ

UBND xã Thới Lai đã yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ vỏ lãi "bay" ngừng hoạt động. Hiện chờ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ thẩm định và đưa ra phương án tiếp theo.

Dịch vụ vỏ lãi "bay" chở khách tại xã Thới Lai thời điểm còn hoạt động Dù thu hút đông đảo du khách trải nghiệm, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị ngừng hoạt động do tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng ngày 31/7, ông Trần Long Hồ, Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Thới Lai (TP Cần Thơ), cho biết sau buổi làm việc ngày 30/7 với chủ đơn vị R.T cung cấp dịch vụ vỏ lãi "bay" tốc độ cao tại khu vực kênh Xáng Ô Môn, xã đã yêu cầu đơn vị ngừng hoạt động và gỡ bỏ các video quảng bá trên mạng xã hội.

Đồng thời, xã cũng giao phòng Kinh tế hướng dẫn đơn vị làm thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa. Phòng Văn hóa - Xã hội có nhiệm vụ hoàn thiện thủ tục liên quan để thông báo về dịch vụ vỏ lãi "bay" cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ (Sở VHTTDL).

Theo ông Long Hồ, Sở VHTTDL sẽ tiến hành thẩm định 2 yếu tố quan trọng. Một là vùng du lịch, tức phạm vi hoạt động thuộc đất nhà hay đất thuê và không làm ảnh hưởng đến cộng đồng. Hai là độ an toàn của dịch vụ, vỏ lãi đã đăng kiểm sẽ được phép lưu thông, nhưng phải kiểm soát tốc độ để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của du khách, người lái.

"Sở VHTTDL sẽ xây dựng phương án tiếp theo. Nếu cho phép làm ở vùng nào, hình thức hoạt động ra sao sẽ thông báo về địa phương", ông thông tin.

Phó chủ tịch cho biết thêm nhìn ở góc độ khách quan, vỏ lãi thường xuyên được người dân sử dụng và chở thêm người. Dịch vụ vỏ lãi "bay" cũng liên quan văn hóa sông nước và miệt vườn miền Tây. Tuy nhiên, công tác tổ chức phải đúng cách và nâng cao tính an toàn. Khu vực hoạt động không được có phương tiện khác lưu thông, chỉ di chuyển tốc độ vừa phải khoảng 20 km/h để ngắm cảnh.

Mỗi lượt ngồi vỏ lãi của đơn vị R.T dài 15-20 phút, quãng đường 5-7 km. Ảnh: R.T.

Trước đó, từ ngày 23/7, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video du khách hú hét khi trải nghiệm vỏ lãi "bay" của đơn vị R.T, thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Từ đó, nhiều du khách tò mò và tìm đến thử. Mức giá ngồi vỏ lãi là 250.000 đồng/người, quay video là 100.000 đồng.

Khi tham gia, du khách ngồi trên vỏ lãi, người lái sẽ di chuyển tốc độ cao một quãng ngắn trên con kênh nhỏ. Lúc này, mũi vỏ lãi nhấc lên nhấc xuống trên mặt nước, chỉ có nửa thân sau và chân vịt tiếp xúc liên tục với nước, tạo cảm giác hồi hộp như đang "bay".

Dù được trang bị áo phao, không ít ý kiến vẫn cho rằng trải nghiệm vỏ lãi "bay" tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn liên quan đến kỹ năng người lái và tính ổn định của phương tiện khi đạt tốc độ cao.

Thông qua kiểm tra của phòng Văn hóa - Xã hội cùng Công an xã Thới Lai, đơn vị này đăng ký ngành nghề là điều hành tour du lịch, cho thuê máy móc, thiết bị không kèm người điều khiển, nhưng tự hoạt động dịch vụ có người điều khiển. Mặt khác, đơn vị chưa thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của du khách.

Ngoài ra, sau khi dịch vụ vỏ lãi "bay" ở xã Thới Lai ngừng hoạt động, UBND phường Cái Răng cũng giao cho cơ quan chức năng kiểm tra các điều kiện lưu thông của một đơn vị khác có dịch vụ tương tự tại khu vực chợ nổi Cái Răng.

Theo đại diện Sở VHTTDL Cần Thơ, trường hợp loại hình dịch vụ trên chỉ xem xét khai thác làm sản phẩm du lịch nếu đảm bảo các điều kiện an toàn. Những dịch vụ hoạt động thời gian qua là tự phát. Sở sẽ có văn bản gửi cho các địa phương để rà soát, chấn chỉnh.

Khu vực chợ nổi Cái Răng đông đúc ghe, xuồng chở du khách và buôn bán. Ảnh: Hoàng Giám.

Vốn được mệnh danh Tây Đô - thủ phủ của miền Tây, TP Cần Thơ là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực phía Nam, với vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long.

Các điểm đến nổi tiếng như chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, nhà cổ Bình Thuỷ, vườn cò Bằng Lăng, cồn Sơn... tạo nên hệ sinh thái du lịch phong phú cho địa phương.

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 vừa qua, TP Cần Thơ đón khoảng 650.000 lượt khách. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, địa phương đón hơn 7,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu đạt 6.608 tỷ đồng .