Chính quyền lên tiếng về trải nghiệm vỏ lãi 'bay' ở Cần Thơ

Lãnh đạo UBND xã Thới Lai (TP Cần Thơ) cho biết đã nắm thông tin về trải nghiệm vỏ lãi "bay" đang gây chú ý trên mạng xã hội và sẽ tiến hành kiểm tra trước ngày 1/8.

Du khách ngồi vỏ lãi trên con kênh nhỏ ở xã Thới Lai Trải nghiệm vỏ lãi "bay" kéo dài 15-20 phút trên quãng đường 5-7 km.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều ngày 28/7, ông Trần Long Hồ, Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Thới Lai (TP Cần Thơ), cho biết đã nắm được thông tin liên quan đến việc đơn vị R.T tổ chức trải nghiệm vỏ lãi "bay" tốc độ cao tại khu vực kênh Xáng Ô Môn (xã Thới Lai), gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Theo ông, trải nghiệm của đơn vị này từng xuất hiện vào đầu năm nay, phòng Văn hóa - Xã hội đã phối hợp cùng Công an đến kiểm tra và yêu cầu dừng hoạt động do chưa đủ giấy phép về đăng ký kinh doanh. Xã đã hướng dẫn đơn vị hoàn thành giấy phép, nhưng đến này vẫn tự ý hoạt động.

"Hiện các video quảng bá vỏ lãi 'bay' vẫn lan truyền mạnh và thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Địa phương sẽ nhanh chóng kiểm tra quy trình vận hành, vận tốc vỏ lãi, phạm vi hoạt động và yêu cầu trình đủ giấy phép theo quy định", ông Long Hồ nói.

Ông cho biết thêm phương tiện thủy nội địa công suất trên 5 HP và sức chở từ 5 người như các vỏ lãi phổ biến hiện này đều phải đăng kiểm. Đây là phương tiện quen thuộc ở miền Tây, TP Cần Thơ từng tổ chức nhiều giải đua vỏ lãi, nhưng du khách cũng nên đặc biệt lưu ý yếu tố an toàn của trải nghiệm này để tránh rủi ro có thể xảy ra.

Du khách ngồi vỏ lãi ở xã Thới Lai. Ảnh: R.T.

Trước đó, từ ngày 23/7, nhiều đoạn video du khách hú hét khi trải nghiệm vỏ lãi "bay" của đơn vị trên được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Từ đó, nhiều du khách tò mò và tìm đến thử. Mức giá cho 15-20 phút ngồi vỏ lãi là 250.000 đồng/người, quay video là 100.000 đồng.

Vỏ lãi "bay" hình thành từ xu hướng du lịch trải nghiệm cảm giác mạnh như zipline, ATV, jeep vượt địa hình...

Khi tham gia, du khách ngồi trên vỏ lãi, người lái sẽ di chuyển tốc độ cao một quãng ngắn trên con kênh nhỏ. Lúc này, mũi vỏ lãi nhấc lên nhấc xuống trên mặt nước, chỉ có nửa thân sau và chân vịt tiếp xúc liên tục với nước, tạo cảm giác như đang "bay" khiến du khách hồi hộp.

Dù được trang bị áo phao, không ít ý kiến vẫn cho rằng trải nghiệm vỏ lãi "bay" vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn liên quan đến kỹ năng người lái và tính ổn định của phương tiện khi đạt tốc độ cao.

Theo du khách Cẩm Thơ (TP.HCM), sức hút của trải nghiệm này đến từ sự mới lạ, cảm giác "đã". Tuy nhiên, cô không ủng hộ việc chạy tốc độ nhanh. Thay vào đó, vỏ lãi có thể di chuyển vừa phải, việc lướt trên mặt nước, ngắm cảnh đồng lúa xung quanh cũng đủ mang lại trải nghiệm vui vẻ và đậm chất miền Tây.

Chợ nổi Cái Răng là một trong những trải nghiệm gắn với ghe, xuồng được nhiều du khách yêu thích khi đến Cần Thơ. Ảnh: Hoàng Giám.

Vốn được mệnh danh Tây Đô - thủ phủ của miền Tây, TP Cần Thơ là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực phía Nam, với vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long.

Các điểm đến nổi tiếng như chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, nhà cổ Bình Thuỷ, vườn cò Bằng Lăng, cồn Sơn... tạo nên hệ sinh thái du lịch phong phú cho địa phương.

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 vừa qua, TP Cần Thơ đón khoảng 650.000 lượt khách. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, địa phương đón hơn 7,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu đạt 6.608 tỷ đồng .