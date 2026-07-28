Làm gì để 'nàng thơ' vẫn đến cồn Thới Sơn?

Trong trang phục nón lá, áo bà ba, nhiều "nàng thơ" chờ 2 tiếng mới được lên xuồng ba lá ở cồn Thới Sơn. Đây cũng là lúc địa phương giải bài toán giữ chân và thu hút thêm du khách.

Mỗi ngày chèo 7-8 chuyến xuồng đưa khách du lịch xuôi dọc những con rạch, một người chèo xuồng ở cồn Thới Sơn (phường Thới Sơn, Đồng Tháp) nói đây là thời điểm đông khách nhất trong 15 năm qua.

"Trước đây, mỗi ngày tôi chỉ chèo 1-2 chuyến, giờ 7-8 chuyến, nhất là cuối tuần. Tôi chèo từ 8h đến 16h, hai cánh tay mỏi nhừ nhưng rất vui vì thu nhập không còn ảm đạm", anh nói.

Từ cuối tháng 6, hình ảnh du khách trẻ mặc áo bà ba, ngồi xuồng ba lá trên những con rạch ở cồn Thới Sơn phủ sóng mạng xã hội.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Sơn, cho biết trào lưu trên đã tạo cú hích cho du lịch địa phương trong giai đoạn thí điểm mô hình du lịch cộng đồng, góp phần đưa lượng khách 6 tháng đầu năm tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Còn với các công ty du lịch địa phương, lượng khách mua tour tăng 60-70%, trong khi nhiều doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM cũng ghi nhận sự quan tâm vượt bậc với tour Mỹ Tho - cồn Thới Sơn.

"Đặc sản" sông nước

Theo các doanh nghiệp khai thác tour miền Tây, trước đây cồn Thới Sơn chủ yếu là điểm dừng chân trong hành trình khám phá sông nước. Nay, nhiều du khách đã chủ động chọn nơi đây là điểm đến chính.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Trần Thanh Thái, Giám đốc Công ty Du lịch Nụ Cười Mê Kông, cho biết không chỉ lượng khách tăng, cách du khách trải nghiệm cũng thay đổi. Thay vì tham quan rồi rời đi, nhiều người muốn hòa mình vào đời sống địa phương thông qua việc mặc bà ba, ngồi xuồng ba lá, tham quan vườn trái cây hay nghe đờn ca tài tử.

Hoạt động chèo xuồng ba lá trên rạch Bà Ngoạn. Ảnh: Trúc Hồ.

Sức hút của Thới Sơn đến từ việc tập trung sông nước, vườn trái cây, xuồng chèo, ẩm thực đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ. Các giá trị này không để ngắm, mà chuyển thành trải nghiệm trực tiếp, giúp du khách kết nối với không gian, văn hóa địa phương và dễ dàng chia sẻ câu chuyện về Thới Sơn.

"Bản sắc là giá trị du lịch lớn nhất của Thới Sơn nói riêng và miền Tây nói chung, càng giữ gìn càng hút khách", ông nói.

Ông Thái nhìn nhận dư địa phát triển của điểm đến còn rất lớn, có thể nâng cao chất lượng trải nghiệm bằng cách phát triển các hoạt động làm vườn, chế biến món ăn địa phương, tìm hiểu nghề truyền thống, giao lưu với người dân hay xây dựng sản phẩm du lịch theo mùa để tăng chiều sâu cho hành trình.

Để làm du lịch bền vững, người dân cần được đặt vào vị trí trung tâm. Khi trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch, họ sẽ trở thành người cung cấp dịch vụ và kể câu chuyện về quê hương. Các công ty du lịch cũng nên chuyển từ tư duy đưa khách tham quan sang xây dựng sản phẩm kết nối nhiều điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú.

Du khách trẻ ngồi xuồng ba lá tại cồn Thới Sơn ngày 18/7. Ảnh: Trúc Hồ.

Trong khi đó, với bà Nguyễn Mai Thi, Giám đốc Công ty Du lịch sinh thái Mỹ Tho, trải nghiệm xuồng chèo từ nhiều năm qua luôn được xem là "đặc sản" của các tour Mê Kông, góp phần thu hút dòng khách quốc tế ổn định và lượng khách Gen Z đông đảo trong thời gian gần đây.

Theo bà Thi, ngoài rạch Bà Ngoạn, tuyến xuồng đang được nhiều du khách biết đến, cồn Thới Sơn vẫn còn nhiều nhánh rạch đẹp và yên tĩnh chưa được khai thác đại trà. Hiện sản phẩm tại những nhánh rạch này chủ yếu phục vụ khách quốc tế hoặc khách có nhu cầu trải nghiệm riêng tư.

"Làm du lịch không phải bán trải nghiệm đơn vị có, mà bán trải nghiệm du khách cần. Các sản phẩm phải đủ thú vị, thiết kế đa dạng theo lợi thế của điểm đến, thay vì áp dụng mô hình chung cho tất cả", bà bày tỏ.

Sau hiệu ứng "viral" là gì?

Tuy nhiên, việc lượng khách tăng nhanh trong thời gian ngắn cũng đặt ra không ít thách thức khi vận hành tour. Với khu du lịch Thới Sơn, khả năng phục vụ còn phụ thuộc vào hệ thống vận chuyển, các hộ dân làm du lịch, nhà hàng, điểm tham quan và nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ.

Bà Mai Thi của Công ty Du lịch sinh thái Mỹ Tho cho biết đơn vị đã chủ động đặt tàu, bố trí lịch trình và phối hợp với đối tác địa phương để hạn chế tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm. Đồng thời ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch để phù hợp nhu cầu du khách.

"Phát triển sản phẩm phải đi đôi với công tác quản lý chặt chẽ để đảm bảo trải nghiệm đồng đều, tránh tình trạng chạy theo giá rẻ, muốn hút khách nhanh trong một thời điểm làm ảnh hưởng đến hình ảnh lâu dài của điểm đến", bà nói.

Lượng khách đông đúc tại cồn Thới Sơn ngày 18/7. Ảnh: Trúc Hồ.

Phía bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Sơn, cho biết tệp khách đến Thới Sơn "trẻ hóa" rõ rệt, biểu hiện cho sự chuyển dịch trong cơ cấu khách du lịch, từ nhóm khách truyền thống (trung niên, gia đình, quốc tế) sang thế hệ trẻ - những người chịu tác động mạnh từ xu hướng trên mạng xã hội, nhu cầu trải nghiệm cao và có thể lan tỏa điểm đến một cách tự nhiên.

Tuy vậy, theo bà Mai, hiệu ứng "viral" không thể là đích đến cuối cùng. Một video triệu view có thể đưa du khách đến, nhưng hạ tầng, vệ sinh, trải nghiệm văn hóa và năng lực phục vụ mới quyết định khả năng quay lại của họ. Vì vậy, địa phương đã lên kế hoạch định hướng các sản phẩm du lịch, bám theo bản sắc.

Triển khai mô hình du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP.

Phát triển đờn ca tài tử thành sản phẩm trải nghiệm di sản.

Dự kiến thí điểm tour "Một ngày làm nông dân" tại các hộ dân ở khu phố Hòa Bình và Thuận Thạnh. Du khách có thể tham gia tát mương bắt cá, thu hoạch nông sản, chế biến món ăn dân dã...

Du khách trẻ, thuộc Gen Z là tệp khách đông nhất tại cồn Thới Sơn trong mùa hè năm nay. Ảnh: Trúc Hồ.

Trước đó, phường Thới Sơn đã hoàn thành một số hạng mục hạ tầng như giàn hoa trên rạch Bà Ngoạn, nâng cấp cầu tàu Bờ Cau, cải tạo tuyến đường 94C dẫn vào khu du lịch. Đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, đẩy mạnh quảng bá, tăng cường công tác quản lý.

Trong bối cảnh tăng trưởng nóng, địa phương cũng đưa ra phương án để hạn chế rác thải nhựa trong môi trường và không gây áp lực lên tài nguyên kênh rạch.

Thứ nhất, vấn đề vệ sinh môi trường tại khu vực bờ sông Tiền, các bến đón/trả khách và những tuyến rạch có xuồng ba lá hoạt động được đẩy mạnh. Nghiệp đoàn đò chèo có nhiệm vụ thu gom rác mỗi ngày, các hộ kinh doanh và du khách được vận động hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Thứ hai, phân tuyến chèo xuồng ba lá, xe ngựa và tham quan vườn trái cây để giảm tải khách cùng thời điểm cho rạch Bà Ngoạn.

"Địa phương sẽ thường xuyên kiểm tra chất lượng phục vụ, thái độ ứng xử và việc niêm yết giá tại cầu bến, bởi người chèo xuồng cũng là 'đại sứ du lịch'", bà Mai bày tỏ.

Mục tiêu cuối cùng không tập trung vào việc đón lượng lớn khách hay tăng mạnh doanh thu, mà là xây dựng một điểm đến bền vững, đa dạng trải nghiệm gắn với văn hóa địa phương.

Cồn Thới Sơn là cù lao lớn nhất trong bộ tứ linh "Long - Lân - Quy - Phụng" trên sông Tiền. Hoạt động du lịch tại đây hình thành từ những năm 1980, gắn với các tour tham quan sông nước, miệt vườn. Các tour cồn Thới Sơn thường đưa khách dạo sông Tiền, ngồi xuồng ba lá, tham quan trại ong, xem làm kẹo dừa... Mức giá dao động 150.000-800.000 đồng/người hoặc nhóm.