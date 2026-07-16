Có gì ở cồn Thới Sơn, điểm đến miền Tây đang 'sốt' mạng xã hội?

Hình ảnh về miền Tây Việt Nam liên tục xuất hiện trên mạng xã hội thời gian gần đây, thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế. Nổi bật trong số đó là cồn Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp ), điểm du lịch gắn liền với những chuyến xuồng ba lá len lỏi qua rạch dừa nước, đưa du khách khám phá không gian miệt vườn đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long .

Cồn Thới Sơn (hay còn gọi là cồn Lân) là cù lao lớn nhất trong bộ tứ linh "Long - Lân - Quy - Phụng" trên sông Tiền, thuộc tỉnh Đồng Tháp. Nằm cách TP.HCM khoảng 80 km, điểm đến này chỉ mất khoảng 2 giờ di chuyển bằng ôtô, phù hợp cho các chuyến đi ngắn ngày để trải nghiệm không gian sông nước miệt vườn và những nét văn hóa đặc trưng của miền Tây Nam Bộ.

Hoạt động du lịch tại cồn Thới Sơn bắt đầu hình thành từ những năm 1980, gắn với các tour tham quan sông nước, miệt vườn đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long. Những bài đăng đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc du khách ngồi trên những chiếc xuồng chèo tay, chầm chậm di chuyển dưới những tán dừa nước xanh mát dọc rạch Bà Ngoạn, trải nghiệm đặc trưng mà nhiều người lựa chọn khi ghé thăm nơi đây.

Hiện khu vực này có khoảng 300 xuồng chèo phục vụ khách tham quan. Không chỉ là một sản phẩm du lịch, những chiếc xuồng ba lá còn tạo sinh kế cho nhiều hộ dân địa phương, đặc biệt là những người dân lớn tuổi gắn bó với nghề chèo xuồng nhiều năm. Đối với nhiều du khách, hành trình len lỏi qua các con rạch nhỏ không chỉ là trải nghiệm khám phá miền sông nước mà còn là cơ hội cảm nhận nhịp sống bình dị của người dân bản địa.

Du khách đến cồn Thới Sơn còn có cơ hội thưởng thức đờn ca tài tử - loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của Nam Bộ đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thưởng thức trái cây theo mùa ngay tại vườn là một trong những hoạt động không thể thiếu khi đến cồn Thới Sơn. Tùy mùa, du khách có thể thưởng thức các loại trái cây như thơm (dứa), bưởi, xoài, chôm chôm, thanh long và nhiều đặc sản địa phương khác.

Thành Đạt (ngụ TP.HCM) ghi lại bộ ảnh về cồn Thới Sơn khi đến đây vào tháng 9/2025. Gần đây, loạt hình ảnh của anh nhận sự quan tâm rộng rãi trên mạng xã hội khi địa danh này bất ngờ "viral", được nhiều du khách ghé tới. Theo anh, vào thời điểm tháng 9, thời tiết tại địa phương khá thuận lợi với nắng nhẹ vào buổi sáng, trưa nhiều mây nhưng không mưa. "Thới Sơn ngày đó chưa được quan tâm như hiện tại, nhưng cũng rất đông khách du lịch, có thời điểm phải chờ một lúc mới đến lượt đi xuồng", Đạt nói với Tri Thức - Znews.

Nhiều du khách bày tỏ sự thích thú trước khung cảnh sông nước mộc mạc, lối sống giản dị cùng những trải nghiệm đậm chất miền Tây. Không ít người cho biết đã đưa điểm đến này vào kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới.

Từ một điểm đến quen thuộc của người dân miền Tây, cồn Thới Sơn đang được biết đến rộng rãi hơn nhờ mạng xã hội. Sức hút của nơi này không đến từ những công trình quy mô hay dịch vụ hiện đại, mà từ những trải nghiệm dung dị như một chuyến xuồng qua rạch dừa, tiếng đờn ca tài tử giữa miệt vườn hay nhịp sống chậm của vùng sông nước Nam Bộ.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

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