Khách vẫn xếp hàng check-in quán cà phê 'phù chú' nổi tiếng TP.HCM

Từ hiện tượng mạng xã hội với những chiếc ly bọc giấy "phù chú", quán cà phê ở TP.HCM đối mặt bài toán giữ chân khách khi sức nóng của "cơn sốt" mạng xã hội dần hạ nhiệt.

Ly cà phê "phù chú" gây sốt trên mạng xã hội những ngày vừa qua.

Đầu tháng 7, quán cà phê Đắc Phúc (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) phải tạm đóng cửa vì quá đông khách. Trước đó, quán này bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội vì sử dụng tờ giấy màu vàng in các ký tự chữ Hoa để bọc bên ngoài cốc. Đây vốn dĩ là xấp giấy hay dùng để dán lên vật dụng hoặc mâm quả theo truyền thống người Hoa, có nội dung chiêu tài.

Hiện tại, quán đã mở cửa trở lại với lượng nguyên liệu và nhân sự tăng cường để phục vụ khách. Sau một thời gian nổi tiếng, tờ giấy màu vàng nhìn như "bùa chú" vẫn kéo lượng khách khá đông đảo, bên cạnh tệp khách quen với hương vị cà phê của quán.

Ngay từ sáng, trước cửa quán đã có nhiều nhóm khách đứng chờ đến lượt gọi đồ. Không gian bên trong chỉ đủ vài bộ bàn ghế, phần lớn khách lựa chọn mua mang đi hoặc tranh thủ chụp vài tấm ảnh rồi rời quán. Nhân viên liên tục pha chế, gói đồ uống tạo nên không khí nhộn nhịp kéo dài suốt nhiều giờ.

Kim Thúy ghé thử ly cà phê bọc giấy "phù chú" đang viral trên mạng xã hội, ngày 12/7.

Kim Thúy (ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) tìm đến Đắc Phúc qua một đoạn video trên TikTok.

"Tôi thấy nhiều người chia sẻ về quán nên khá tò mò, muốn đến trải nghiệm xem ly cà phê 'phù chú' này như thế nào", cô nói. Nhưng điều gây ấn tượng với nữ thực khách lại là hương vị cà phê đậm, thơm và không quá ngọt tại đây.

Phương Anh (ngụ phường Chánh Hưng, TP.HCM) cùng bạn là Gia Linh vượt quãng đường khá xa để đến quán sau khi xem nhiều video giới thiệu trên mạng xã hội. Cả hai cho biết bất ngờ khi ly cà phê không chỉ gây ấn tượng bởi cách bọc giấy độc đáo, mà còn có hương vị đậm đà, khác với kỳ vọng ban đầu chỉ đến để trải nghiệm theo trào lưu.

"Nay tôi thử cà phê sữa, hương vị rất bất ngờ. Với giá rẻ như vậy cho một ly cà phê thế này, chắc chắn tôi sẽ quay lại", Gia Linh chia sẻ.

Phương Anh và Gia Linh đi một quãng đường khá xa để đến thử ly cà phê "phù chú" nổi tiếng mạng xã hội này.

Không chỉ người trẻ, quán còn đón nhiều gia đình và khách trung niên. Một số người sống gần khu vực cho biết đã biết đến đây từ trước khi quán nổi tiếng trên mạng xã hội. Những ngày gần đây, họ quay lại và khá bất ngờ khi không gian quen thuộc bỗng trở nên đông đúc, khác hẳn khung cảnh yên tĩnh trước đó.

Việc bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội cũng đặt ra cho quán một bài toán mới, làm thế nào để giữ chân khách sau khi hiệu ứng “viral” qua đi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Huy Hoàng, chủ quán, cho biết sự nổi tiếng đến quá nhanh là điều anh không lường trước. Ngay từ đầu, quán không được xây dựng như một điểm đến để chụp ảnh hay "săn" góc check-in.

"Khách hàng đến vì đồ uống thường sẽ quay lại. Còn nếu từ đầu, các bạn đến để chụp hình, thường sẽ không tìm đến lần hai”, anh nói.

Khá đông khách hàng, người dân địa phương tìm đến quán vào cuối tuần.

Quán cà phê này là một căn nhà nhỏ khá cũ, không gian nơi đây mang đậm hơi thở lối sống người Hoa truyền thống với tranh thư pháp, ảnh tư liệu, câu đối đỏ và những bức tường nhuốm màu thời gian. Mọi chi tiết đều gợi cảm giác của một tiệm cà phê Chợ Lớn xưa.

Quán không chạy theo những concept cầu kỳ mà tạo dấu ấn bằng những ly cà phê pha phin đậm vị Việt, cùng một không gian gợi nhắc văn hóa người Hoa giữa lòng TP.HCM.

Diện tích quán khá nhỏ với 6-7 bộ bàn ghế, không mấy phù hợp để ngồi lại khi thời tiết TP.HCM nắng nóng. Nhiều thực khách chọn mua mang đi thay vì ngồi lại.

Không gian quán mang đậm nét văn hóa của người Hoa.

Trước đây, không ít mô hình F&B tại TP.HCM từng trải qua tình trạng lượng khách tăng vọt sau một video triệu lượt xem, rồi nhanh chóng trở lại nhịp bình thường chỉ sau vài tuần.

Với nhiều chủ quán, mạng xã hội có thể tạo ra cơ hội tiếp cận hàng chục nghìn khách hàng trong thời gian ngắn, nhưng cũng khiến áp lực duy trì chất lượng lớn hơn bao giờ hết.

Báo cáo Restaurant Marketing Statistics 2026 của Worldmetrics cho thấy 70% người tiêu dùng thừa nhận mạng xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chọn nơi ăn uống; 97% thực khách tìm kiếm thông tin nhà hàng trên môi trường trực tuyến trước khi đưa ra lựa chọn và có tới 80% người tiêu dùng ưu tiên những thương hiệu sở hữu hiện diện số mạnh.

Không gian quán nhỏ chỉ vừa đủ cho vài bộ bàn ghế.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, cơ sở ăn uống nên thận trọng trước trường hợp "marketing vượt trước sản phẩm", khi chiến lược quảng bá triển khai tốt và kéo lượng khách lớn đến thử, song dịch vụ hoặc chất lượng món ăn chưa đem lại trải nghiệm như kỳ vọng.

"Một mô hình F&B bền vững phải có một tỷ lệ khách quay lại vì sản phẩm cao. Không thể đầu tư mạnh vào quảng cáo, làm hình đẹp để bù đắp sản phẩm và duy trì cuộc chơi dài", ông Tùng nói.