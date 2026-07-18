Chờ 2 tiếng mới ngồi được xuồng ba lá ở cồn Thới Sơn

Sau khi "gây sốt" trên mạng xã hội, cồn Thới Sơn chật kín du khách đến trải nghiệm xuồng ba lá khiến rạch nước tắc nghẽn. Các tour qua cồn không còn trống chỗ vào cuối tuần.

Khoảng 9h30 ngày 18/7, rạch nước cồn Thới Sơn đã có tình trạng tắc xuồng.

Cuối tháng 6, trải nghiệm ngồi xuồng ba lá ở khu vực cồn Thới Sơn (phường Thới Sơn, Đồng Tháp) bất ngờ được giới trẻ săn đón nhờ một số KOL của Trung Quốc du lịch tự túc và đăng tải nhiều ảnh đẹp trên mạng xã hội Douyin. Điều này kéo theo lượng khách đổ về khu du lịch Thới Sơn tăng đột biến.

Ghi nhận của Tri Thức - Znews ngày 18/7, từ 9h, hàng chục đoàn khách liên tục đến cồn Thới Sơn, gây ùn tắc các lối đi. Đỉnh điểm, trong khung giờ 11-13h, các cầu bến gần như tắc cứng, xuồng ba lá cũng ken đặc "nàng thơ" diện bà ba, quấn khăn rằn.

Quá tải "nàng thơ" miền Tây

"Đông không tưởng, tôi đến từ sớm, nhưng gần một tiếng mới tới lượt xuống xuồng ba lá", Hồng Hân (21 tuổi, đến từ Tây Ninh) nói trong lúc chờ.

Vì tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) sau khi nhìn thấy loạt đoạn video ngồi xuồng trên TikTok, nữ du khách cùng 2 người bạn quyết định thuê áo bà ba, vượt đường xa đến cồn. Đây là lần đầu cả nhóm du lịch miệt vườn nên đã đặt tour tham quan, bao gồm hoạt động ngồi xuồng, nghe đờn ca tài tử, uống trà mật ong...

Hồng Hân (áo vàng) và 2 người bạn chờ xuồng vào khoảng 11h, ngày 18/7.

Hồng Hân cho biết người làm du lịch tại đây thân thiện và dễ gần. Không khí ở cồn mát mẻ, cây trái xum xuê. Dọc rạch Bà Ngoạn bố trí nhiều quán nước để nghỉ chân khiến du khách không quá mệt.

Tại khu vực nghỉ mát, lượng khách cũng đông không kém. Sau một lúc tham quan và ngồi xuồng, Thiên Nga (26 tuổi, đến từ TP.HCM) đã vào khu vực này nghỉ mệt. Theo cô miêu tả, lượng khách đông như "một nửa TP.HCM và các tỉnh lân cận đang ở đây", phải chờ 2 tiếng mới đến lượt xuồng.

"Cảm giác ngồi xuồng len qua những rặng dừa nước rất thư thái, khác với sự hối hả của thành phố. Các cô chèo xuồng trò chuyện với tôi như người nhà và đi thật chậm, đưa nón lá để tôi chụp ảnh. Hành trình 15 phút không dài, nhưng khá thú vị", Nga bày tỏ.

Lượng khách xếp hàng tại các cầu bến, khu vực nghỉ mát cũng đông kín ngày 18/7.

Tương tự, Ngọc Anh (22 tuổi, đến từ TP.HCM) cũng chờ đến 6 đoàn khách mới xuống được xuồng. Sau 3 năm, cô mới quay lại đây vì tò mò cảnh quan của điểm du lịch đang "hot" thay đổi ra sao.

"Cảnh quan vẫn vậy, nhưng cơ sở vật chất đã cải thiện hơn. Xuồng mới và chiều lòng khách. Tôi nghĩ nơi đây không chỉ đến 'bắt trend' rồi về, mà xứng đáng để 'đổi gió' trong ngày. Chi phí cũng rất rẻ, ăn uống chỉ 20.000-100.000 đồng", cô nói.

Khách đông nhất trong 15 năm qua

Theo một người chèo xuồng tại cồn Thới Sơn, từ đầu tháng 6, du khách bắt đầu tìm đến đông dần. Đến cuối tháng 6, lượng khách bùng nổ, đông nhất trong 15 năm qua, kể từ năm 2010 - thời điểm khách còn thưa thớt.

"Trước đây, mỗi ngày tôi chỉ chèo 1-2 chuyến, giờ 7-8 chuyến, nhất là cuối tuần. Tôi chèo từ 8h đến 16h, hai cánh tay mỏi nhừ nhưng rất vui vì thu nhập không còn ảm đạm. Khách đa phần là giới trẻ và người nước ngoài", người này thông tin.

Người này lý giải tình trạng tắc xuồng diễn ra do xuồng rời bến không nghỉ. Mỗi chuyến dài khoảng 2 km, chỉ chở được 3-4 người nên dễ ùn ứ khách chờ. Tuy nhiên, những người chèo luôn cẩn thận, giữ khoảng cách xuồng an toàn.

Nhiều du khách diện bà ba, mang theo máy ảnh, tấm phản quang để check-in.

Các xuồng tại đây chủ yếu hoạt động theo Nghiệp đoàn đò chèo, du khách tự túc sẽ mua vé tại các cầu bến. Mỗi chuyến giá 100.000 đồng, gồm lượt đi và về.

Về lượng khách tour cồn Thới Sơn những ngày qua, Thanh Thủy, hướng dẫn viên địa phương, nói rằng lượng khách tăng 60-70% so với các tháng trước. Sức mua tour ồ ạt từ cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Phần lớn là Gen Z đặt tour ghép hoặc đi tự túc. Riêng khách nước ngoài sẽ đông từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau.

"Tháng 5-8 là mùa trái cây nên điểm đến có thêm sức hút. Hiện tour các ngày cuối tuần đã kín đến tháng 8. Mỗi tour tăng thêm 5 người/đoàn, chia 5 khung giờ để dàn trải khách. Mỗi ngày, tôi đưa khoảng 150-200 khách đến cồn", cô nói.

Tại Công ty lữ hành Vietluxtour, lượng khách đặt tour Mỹ Tho - cồn Thới Sơn, xuất phát từ TP.HCM, cũng tăng 10-15%, theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông.

Ngoài ngồi xuồng ba lá, tại khu du lịch Thới Sơn còn có dịch vụ xe ngựa khám phá cồn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Sơn, cho rằng việc khách chú ý đến cồn Thới Sơn trong giai đoạn thí điểm mô hình du lịch cộng đồng là tín hiệu tích cực về sự tăng trưởng và bản sắc địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm nay đã có hơn 180.000 lượt khách đến tham quan, doanh thu du lịch đạt gần 132 tỷ đồng .

Tuy nhiên, theo bà Mai, mạng xã hội đưa cồn Thới Sơn tiếp cận hàng nghìn khách, nhưng cũng đặt ra áp lực duy trì sức hút dài hạn, tạo sự khác biệt giữa các điểm đến sông nước cùng mô hình.

Nhận thấy rõ điều này, hiện phường tập trung nâng cấp hạ tầng, phát triển sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, đẩy mạnh quảng bá và tăng cường công tác quản lý. Về lâu dài sẽ phân bổ lượng khách phù hợp.

Một số hạng mục đã được hoàn thành như giàn hoa trên rạch Bà Ngoạn, nâng cấp cầu tàu Bờ Cau, cải tạo tuyến đường 94C - tuyến chính dẫn vào khu du lịch.

Khách chờ xuống xuồng tại cầu bến gần cầu Bà Ngoạn ngày 18/7.

Tour cồn Thới Sơn xuất phát từ Cảng du thuyền Mỹ Tho (Tiền Giang cũ), đưa khách dạo sông Tiền và đến khu du lịch Thới Sơn. Sau đó trải nghiệm ngồi xuồng ba lá, tham quan trại ong, ăn trái cây tại vườn, xem làm kẹo dừa...

Tour ghép có giá 150.000-200.000 đồng/người, dài 1,5-2 tiếng. Nếu đi lẻ, nhóm 1-3 người có giá khoảng 800.000 đồng.

Nhiều công ty lữ hành ở TP.HCM cũng khai thác tour Cồn Thới Sơn và các cồn lân cận với giá khoảng 400.000 đồng/người, bao gồm xe đưa đón, vé tham quan và một bữa ăn trưa.

Cồn Thới Sơn là cù lao lớn nhất trong bộ tứ linh "Long - Lân - Quy - Phụng" trên sông Tiền. Hoạt động du lịch tại đây hình thành từ những năm 1980, gắn với các tour tham quan sông nước, miệt vườn của miền Tây Nam Bộ.