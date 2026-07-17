Khách Tây 'đu trend' đóng guốc mộc 300.000 đồng ở chợ Tân Định

Trải nghiệm đóng guốc mộc thủ công tại chợ Tân Định (TP.HCM) bất ngờ thành trào lưu trên MXH. Kéo theo lượng khách Việt lẫn quốc tế đến các quầy hàng đông đúc.

Du khách quốc tế trải nghiệm đóng guốc mộc tại chợ Tân Định Các công đoạn từ chọn đế, quai guốc đến tiếng búa đóng đinh khiến nhiều du khách thích thú.

Ngày 12/7, Elora (quốc tịch Canada) tìm đến chợ Tân Định (phường Tân Định, TP.HCM) để trải nghiệm đóng guốc mộc. Nữ du khách biết đến dịch vụ này từ nền tảng TikTok. Đây là lần đầu cô tận mắt nhìn thấy đôi guốc làm thủ công theo size chân riêng.

Theo Elora, trong chợ có nhiều quầy hàng nằm san sát nhau. Dạo một vòng, cô quyết định dừng lại tại quầy tên Hồng Hà vì thấy có hàng trăm đế guốc bằng gỗ, quai đủ màu để lựa chọn.

"Người thợ kiên nhẫn hướng dẫn tôi chọn quai kẹp phù hợp, căn vị trí trên đế, sau đó đục lỗ và đóng đinh. Khi nhận guốc, tôi có thể cảm nhận được tâm huyết mà người thợ đặt vào. Trải nghiệm này đáng nhớ nhất trong chuyến đi", Elora nói với Tri Thức - Znews.

Điều khiến nữ du khách ấn tượng và xúc động hơn cả là câu chuyện phía sau đôi guốc. Trong lúc chờ thành phẩm, người thợ kể rằng gia đình đã kiên trì với nghề nhiều năm, dù guốc mộc không còn phổ biến như trước.

Yumna khoe những đôi guốc mộc trên trang cá nhân. Ảnh: Yumna Sadan.

Trong vali về nước của Yumna Sadan (quốc tịch Nam Phi) có đến 6 đôi guốc mộc đóng tại chợ Tân Định trong chuyến du lịch TP.HCM cuối tháng 6. Cô mang về làm quà để bạn bè, người thân biết thêm về nghề truyền thống của Việt Nam.

Ở quê nhà Yumna gần như không có trải nghiệm này. Điểm thú vị là cô được tham gia vào quá trình hoàn thiện đôi guốc, thử đi thử lại nhiều loại quai. Nếu giày sản xuất đại trà sẽ không được chọn theo sở thích.

"Đế giày chạm khắc rất đẹp, mang ôm sát vòm bàn chân. Lần đầu, tôi có một món đồ làm theo size riêng mà chỉ tốn 6- 12 USD (khoảng 150.000-300.000 đồng)", cô nói.

Không chỉ du khách quốc tế, trải nghiệm đóng guốc mộc tại chợ Tân Định cũng khiến giới trẻ Việt thích thú. Từ đầu tháng 7, MXH xuất hiện hàng loạt video "bắt trend" đóng guốc mộc với lượt tương tác cao, hiện chưa có dấu hiệu dừng lại.

Lần đầu trải nghiệm đóng guốc, Mỹ Anh (sống tại TP.HCM) hào hứng khi tự chọn đế, quai và theo dõi quá trình làm ra đôi guốc hoàn chỉnh. Thậm chí còn được tự tay thực hiện vài công đoạn.

Với cô, mẫu mã giày không quá hiện đại, màu sắc khá sặc sỡ nhưng lại sở hữu nét đẹp riêng. Đây là trải nghiệm đáng thử với người trẻ nếu muốn khám phá một góc khác của thành phố và tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống của khu chợ.

Du khách quốc tế chờ đóng guốc tại quầy của Mai Thanh trong chợ Tân Định. Ảnh: Mai Thanh.

Chia sẻ về lượng khách những ngày qua, Mai Thanh (40 tuổi), chủ quầy guốc mộc bán hơn 20 năm ở chợ Tân Định, cho biết nhờ vào sự lan tỏa trên các nền tảng MXH, số người đến mua tăng khoảng 20-30%, đa phần là các bạn trẻ Việt Nam và du khách quốc tế đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Canada, Anh... Có người mua 5-10 đôi để làm quà khi trở về nước.

Chủ quầy này vui mừng khi sau nhiều năm, dịch vụ đóng guốc mộc mới thịnh hành trở lại và tiếp cận được những người trẻ, đồng thời mang văn hóa Việt Nam đi đến nhiều đất nước. Trong khi những năm trước, chỉ có mùa Tết là bán chạy.

Để phục vụ tốt hơn trong lúc nhu cầu tăng cao, quầy nhập từ xưởng thêm nhiều mẫu đế và quai. Hiện đế guốc có các size từ 35 đến 43, phù hợp với du khách nước ngoài có bàn chân lớn.

Tại quầy guốc của Hồng Hà, dù đã có tệp khách riêng, lượng khách vãng lai cũng đông đáng kể từ đầu tháng 7. Khách Việt và quốc tế tương đối cân bằng.

"Sức hút của dịch vụ đến từ việc tự chọn các bộ phận của đôi guốc, đo đúng từng centimet bàn chân và thành phẩm xuất hiện chỉ sau vào tiếng búa gõ lộc cộc. Đây là trải nghiệm không thể có khi mua giày bán sẵn hay hàng trực tuyến", chủ quầy bày tỏ.

Tại quầy có đầy đủ đế bằng, đế chạm khắc và đế cao, kèm theo các loại quai ngang và kẹp bằng chất liệu lụa, thêu hoa, đính đá và hoa 3D... Guốc trẻ em có giá 80.000-100.000 đồng/đôi, guốc đế bằng giá 120.000 đồng/đôi, guốc cao 4-9 cm giá 140.000-300.000 đồng/đôi. Thời gian đóng khoảng 10-15 phút cho một đôi.

Guốc mộc ở chợ Tân Định đa dạng mẫu mã để du khách lựa chọn. Ảnh: Mai Thanh.

Trước đó, tháng 8/2025, trào lưu "trying Vietnamese snack" (tạm dịch: thử đồ ăn vặt Việt Nam) trở thành lời mời gọi du khách quốc tế đến Việt Nam để "đu trend". Số tiền du khách bỏ ra mua đồ ăn vặt lên đến vài triệu đồng.

Theo một nghiên cứu của Klook năm 2025, nền tảng dịch vụ du lịch trực tuyến toàn cầu, MXH là nguồn cảm hứng du lịch hàng đầu đối với du khách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với 62% du khách tin tưởng và lựa chọn các đề xuất trải nghiệm du lịch từ người dùng thông thường.

Ngoài ra, báo cáo du lịch bền vững từ Booking.com cũng chỉ ra 71 % du khách quan tâm đến những trải nghiệm chân thực, gắn với người dân địa phương khi du lịch.

"Trend" đóng guốc mộc được hưởng ứng mạnh mẽ trên TikTok không chỉ cho thấy sức mạnh của MXH mà còn phản ánh rõ một điều: Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới bởi bản sắc văn hóa rất riêng.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2026, TP.HCM đón gần 6,4 triệu lượt khách quốc tế, đạt 58% kế hoạch năm. Năm 2025, thành phố cũng chạm mức 8,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 40,3% so với năm 2024.