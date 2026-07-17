Cảnh tượng hiếm gặp gây sửng sốt ở Côn Đảo
Đang chụp dải ngân hà ở Côn Đảo, nhiều du khách bất ngờ ghi lại những cột sáng nhiều màu lơ lửng giữa bầu trời đêm. Chuyên gia nhận định đây nhiều khả năng là hiện tượng "light pillars".
Các công đoạn từ chọn đế, quai guốc đến tiếng búa đóng đinh khiến nhiều du khách thích thú.
Đang chụp dải ngân hà ở Côn Đảo, nhiều du khách bất ngờ ghi lại những cột sáng nhiều màu lơ lửng giữa bầu trời đêm. Chuyên gia nhận định đây nhiều khả năng là hiện tượng "light pillars".
Hình ảnh đông nghẹt du khách đừng chờ lên tàu ra tham quan đảo ngày 11/6 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tại khu vực Hòn Mun cũng chi chít người.
Cánh đồng cỏ gần bến thuyền Tà Đùng trở thành địa điểm được nhiều bạn trẻ tìm đến sau khi những đoạn video ghi lại khung cảnh xanh mướt như phim Ghibli xuất hiện trên MXH.
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Nhiếp ảnh gia Minh Hòa ghi lại cảnh núi Bà Đen (Tây Ninh) hiếm có được nhìn từ trung tâm TP.HCM, ngày 1/7.
Sau nhiều ngày hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, Paris bất ngờ hứng cơn giông dữ dội với tia sét đánh trúng tháp Eiffel, trong khi nhiều du khách phải chạy tìm nơi trú ẩn giữa thời tiết cực đoan.
Hè năm nay, một địa điểm chụp ảnh view biển ở Hạ Long gây sốt, thu hút nhiều du khách đến check-in.
Bình minh trên bãi biển Đà Nẵng gây choáng ngợp với khung cảnh
Hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng, tuyến xe buýt điện 173 tại Côn Đảo (TP.HCM) nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ hành trình đi qua những cung đường ven biển.
Chỉ sau vài ngày đăng tải, video quảng bá du lịch của Bí thư xã Vân Sơn (Phú Thọ) đã hút hơn 1,2 triệu lượt xem.