Sét đánh trúng tháp Eiffel, du khách chạy tán loạn
Sau nhiều ngày hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, Paris bất ngờ hứng cơn giông dữ dội với tia sét đánh trúng tháp Eiffel, trong khi nhiều du khách phải chạy tìm nơi trú ẩn giữa thời tiết cực đoan.
Nhiếp ảnh gia Minh Hòa ghi lại cảnh núi Bà Đen (Tây Ninh) hiếm có được nhìn từ trung tâm TP.HCM, ngày 1/7.
Sau nhiều ngày hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, Paris bất ngờ hứng cơn giông dữ dội với tia sét đánh trúng tháp Eiffel, trong khi nhiều du khách phải chạy tìm nơi trú ẩn giữa thời tiết cực đoan.
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