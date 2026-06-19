Bãi biển Sầm Sơn đông nghịt khách ngày cuối tuần
Hàng nghìn du khách đổ về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) giải nhiệt cuối tuần khi miền Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng đầu hè.
Chỉ sau vài ngày đăng tải, video quảng bá du lịch của Bí thư xã Vân Sơn (Phú Thọ) đã hút hơn 1,2 triệu lượt xem.
Hàng nghìn du khách đổ về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) giải nhiệt cuối tuần khi miền Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng đầu hè.
Trào lưu "nuốt tàu" mới xuất hiện nhanh chóng trở thành một trong những trải nghiệm check-in được yêu thích nhất tại thành phố Trùng Khánh nổi tiếng với tuyến tàu điện chạy xuyên qua tòa nhà.
Hình ảnh như những "vết cào" khổng lồ trên ngọn núi ở Ninh Bình bỗng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.
Đoạn đường quen thuộc ở ven biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) bất ngờ được nhiều người săn lùng.
Cảnh đông nghịt tại Huế được Nguyễn Thu Thảo (18 tuổi) ghi lại vào tối 5/6. Cô cho biết rất hào hứng khi được có mặt tại sự kiện.
Khu du lịch The Peak Phú Quốc bị cưỡng chế tháo dỡ sau thời gian dài vi phạm về xây dựng, đất đai và lấn chiếm đất rừng phòng hộ, sáng 3/6.
Hai nhà sáng tạo nội dung người nước ngoài thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau đoạn video họ mặc vest khi đi thuyền qua sông, cánh đồng lúa và núi đá vôi của Tam Cốc, Ninh Bình.
Thang cuốn tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) được du khách gọi là "thang cuốn buồn nhất thế giới".
Sau ven biển Cù Lao Mái Nhà (tỉnh Đắk Lắk), cá voi được bắt gặp xuất hiện tại vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) trong sáng 26/5.
Phân đoạn đàn kiến tha thức ăn về tổ trong show "Khúc Hát Thiên Nhiên" tại Thung Nham, Ninh Bình khiến nhiều người thích thú nhờ cách dàn dựng sinh động giữa không gian thiên nhiên.