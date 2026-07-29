Dải ngân hà giữa biển mây ở Sa Pa gây sửng sốt
Đứng giữa núi suốt 3 tiếng trong đêm 10 độ C, chàng trai Hà Nội chờ khoảnh khắc hiếm hoi khi biển mây che ánh sáng dưới thung lũng, để dải ngân hà hiện rõ bằng mắt thường.
Không chỉ trekking hay ngắm ruộng bậc thang, nhiều du khách quốc tế đến Sa Pa còn xuống đồng cày cấy, gặt lúa, nấu ăn và sinh hoạt cùng người dân bản địa.
Đứng giữa núi suốt 3 tiếng trong đêm 10 độ C, chàng trai Hà Nội chờ khoảnh khắc hiếm hoi khi biển mây che ánh sáng dưới thung lũng, để dải ngân hà hiện rõ bằng mắt thường.
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