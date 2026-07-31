Dịch vụ vỏ lãi "bay" chở khách tại xã Thới Lai thời điểm còn hoạt động
Dù thu hút đông đảo du khách trải nghiệm, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị ngừng hoạt động do tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Với rừng tràm hơn 100 ha, hệ sinh thái đa dạng cùng các trải nghiệm như đi xuồng, đạp xe, ngắm chim, Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười đang thu hút du khách yêu thiên nhiên.
Dù thu hút đông đảo du khách trải nghiệm, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị ngừng hoạt động do tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Shimane được biết đến là vùng đất của thần thoại Nhật Bản với đền Izumo Taisha, một trong những ngôi đền Thần đạo lâu đời và linh thiêng nhất cả nước.
Trong lúc lặn biển, Tấn Hiệp bắt gặp khoảnh khắc kỳ diệu khi gần 100 con cá voi bơi xung quanh ở đảo Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.
Không chỉ trekking hay ngắm ruộng bậc thang, nhiều du khách quốc tế đến Sa Pa còn xuống đồng cày cấy, gặt lúa, nấu ăn và sinh hoạt cùng người dân bản địa.
Đứng giữa núi suốt 3 tiếng trong đêm 10 độ C, chàng trai Hà Nội chờ khoảnh khắc hiếm hoi khi biển mây che ánh sáng dưới thung lũng, để dải ngân hà hiện rõ bằng mắt thường.
Làng Lò, làng chài hơn 400 năm ven biển Phú Yên (nay là Đắk Lắk), hút du khách vào dịp hè nhờ cảnh quan hoang sơ, nhịp sống chậm.
Người dân chèo bè cắt cỏ giữa dòng Nho Quế, lọt thỏm giữa hẻm vực Tu Sản, Hà Giang cũ, nay thuộc Tuyên Quang.
Tháng 6 và tháng 7, thác Nậm Lúc (Lai Châu) thu hút du khách đổ về.
Các công đoạn từ chọn đế, quai guốc đến tiếng búa đóng đinh khiến nhiều du khách thích thú.
Đang chụp dải ngân hà ở Côn Đảo, nhiều du khách bất ngờ ghi lại những cột sáng nhiều màu lơ lửng giữa bầu trời đêm. Chuyên gia nhận định đây nhiều khả năng là hiện tượng "light pillars".