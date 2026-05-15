'Áo mới' của chợ Tân Định

Những ngày gần đây, mặt tiền chợ Tân Định (phường Tân Định, TP.HCM) trở thành điểm nhấn thị giác mới giữa trung tâm thành phố khi hàng loạt ô cửa cũ phía trước khu chợ được phủ kín bằng các bức bích họa rực rỡ sắc màu. Không gian quen thuộc của khu chợ trăm năm tuổi vì thế cũng trở nên sống động, thu hút nhiều người dân và du khách dừng chân ngắm nhìn, chụp ảnh.