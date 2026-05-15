'Áo mới' của chợ Tân Định

Những ngày gần đây, mặt tiền chợ Tân Định (phường Tân Định, TP.HCM) trở thành điểm nhấn thị giác mới giữa trung tâm thành phố khi hàng loạt ô cửa cũ phía trước khu chợ được phủ kín bằng các bức bích họa rực rỡ sắc màu. Không gian quen thuộc của khu chợ trăm năm tuổi vì thế cũng trở nên sống động, thu hút nhiều người dân và du khách dừng chân ngắm nhìn, chụp ảnh.
Được xây dựng từ năm 1926 và khánh thành một năm sau đó, chợ Tân Định là công trình do Công ty SIDEC của Pháp thiết kế, mang dấu ấn kiến trúc đặc trưng của Sài Gòn xưa. Trên diện tích khoảng 3.000 m2, khu chợ hiện quy tụ khoảng 400 gian hàng, buôn bán đa dạng mặt hàng và vẫn giữ nhịp sống sôi động suốt nhiều thập kỷ qua.
Những mảng tường cũ nhuốm màu thời gian nay được "đánh thức" bằng loạt tranh tái hiện đời sống đô thị, nét văn hóa Sài Gòn - Gia Định xưa cùng không khí mua bán đặc trưng của khu chợ lâu đời. Dự án mang tên “Chợ Tân Định - Di sản phố thị” trải dài khoảng 45 m ở khu vực mặt tiền, tạo nên diện mạo mới cho một không gian vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ người dân thành phố.
Công trình được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên TP.HCM, đồng thời đánh dấu một năm thành lập phường Tân Định mới sau sáp nhập. Chuỗi bích họa được sắp đặt theo dòng thời gian, khắc họa hành trình hình thành của khu chợ, sự đổi thay trong nhịp buôn bán và những lát cắt văn hóa gắn bó với đời sống người Sài Gòn qua nhiều thập kỷ.
Những mảng tường cũ kỹ, phai màu theo năm tháng nay được phủ kín bằng các hình ảnh gợi nhớ Sài Gòn - Gia Định xưa: xe lam len qua phố nhỏ, gánh hàng rong trên vỉa hè, tà áo dài thấp thoáng giữa dòng người hay khung cảnh mua bán từng là nhịp sống quen thuộc của người dân thành phố suốt nhiều thập kỷ.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews tối 14/5, các họa sĩ đã hoàn thiện việc “thay áo” cho 12 cánh cửa thuộc công trình. Dự án hiện bước vào những công đoạn cuối cùng trước khi chính thức bàn giao.
Nhiều tiểu thương bày tỏ sự thích thú trước diện mạo mới của khu chợ đã gắn bó với họ suốt nhiều năm. “Gia đình tôi bán vải đối diện chợ gần 30 năm rồi. Nay thấy không gian được trang trí sáng sủa, nhiều màu sắc hơn, ai cũng phấn khởi. Tối đến đóng cửa hàng cũng bớt hẳn cảm giác cũ kỹ, trầm buồn như trước”, anh Tùng Lâm, một hộ kinh doanh trong khu vực, chia sẻ.
Khu vực cổng chợ những ngày qua thu hút đông người dân và du khách dừng chân ngắm nhìn, chụp ảnh cùng loạt bích họa mới xuất hiện trên các ô cửa ở mặt tiền chợ Tân Định.
Những mảng tranh đầy màu sắc không chỉ làm không gian trở nên sinh động hơn, mà còn tạo thêm điểm nhấn thu hút người qua lại.
Không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị, loạt bích họa còn được kỳ vọng góp phần gìn giữ giá trị văn hóa, lịch sử của một trong những ngôi chợ lâu đời nhất TP.HCM giữa nhịp sống hiện đại.
Năm nay đánh dấu tròn 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên TP.HCM (2/7/1976-2/7/2026), cột mốc gắn liền với giai đoạn chuyển mình quan trọng của thành phố sau ngày đất nước thống nhất. Không chỉ là sự thay đổi về tên gọi, đây còn là dấu mốc mở ra hành trình phát triển mới của đô thị lớn nhất cả nước, nơi những giá trị cũ và nhịp sống hiện đại vẫn song hành qua nhiều thế hệ.