Thấy gì sau gần 900 khách Indonesia đến TP.HCM?

Indonesia đang nổi lên là một trong những thị trường khách tăng trưởng nhanh nhất của du lịch Việt Nam, nhờ lợi thế chi phí, kết nối hàng không và trải nghiệm đa dạng.

Đoàn khách MICE Indonesia tham quan trung tâm TP.HCM. Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM.

Từ ngày 1-9/5, TP.HCM đón đoàn khách MICE quy mô lớn gồm 890 thành viên của một công ty bảo hiểm Indonesia. Đây là một trong những đoàn khách quốc tế lớn nhất đến thành phố kể từ khi Nghị quyết 62/2025/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ và thu hút du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo) được ban hành.

Trong 4 ngày 3 đêm lưu trú tại TP.HCM, đoàn khách Indonesia tham quan nhiều điểm đến tiêu biểu như: Hội trường Thống Nhất, Bưu điện Trung tâm, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, trải nghiệm ẩm thực địa phương với phở, bánh mì và cà phê. Chương trình kết hợp các hoạt động tập thể, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa nhằm tạo sự cân bằng giữa công việc và trải nghiệm.

Đoàn cũng dành thêm một ngày di chuyển về phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) để khám phá văn hóa sông nước miền Tây. Theo đánh giá của ngành du lịch thành phố, sự kết hợp liên vùng này giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm MICE khi du khách có thể cảm nhận rõ nét sự tương phản giữa đô thị năng động và không gian miền quê yên bình.

LƯỢNG KHÁCH INDONESIA ĐẾN VIỆT NAM TỪ 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 65.661 69.653 81.065 87.941 106.688 0 0 36.084 105.381 184.093 207.196

Chân dung khách Indonesia

Ông Trần Xuân Hùng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Viking, đơn vị tổ chức chương trình, cho biết trước khi lựa chọn TP.HCM, phía đối tác Indonesia đã khảo sát trong nhiều tháng. Điều này cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng lớn giữa các điểm đến trong khu vực và phản ánh sức hút gia tăng của Việt Nam.

Nhiều thành viên trong đoàn bày tỏ bất ngờ trước sự giao thoa giữa nét truyền thống và hiện đại của TP.HCM. Những tòa nhà cao tầng, tuyến phố sầm uất xen lẫn các công trình kiến trúc lịch sử tạo nên hình ảnh một đô thị năng động nhưng vẫn giữ được dấu ấn văn hóa riêng.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết sự kiện lần này không chỉ mang ý nghĩa về quy mô mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của chính sách kích cầu. Thành phố cũng khẳng định năng lực tổ chức của hệ sinh thái du lịch trong việc phục vụ các đoàn khách kết hợp hội nghị, hội thảo và trải nghiệm.

Các điểm tham quan tiêu biểu, hút khách quốc tế tại TP.HCM. Ảnh: Ảnh: Phương Lâm, Linh Huỳnh.

Trong bối cảnh đó, Indonesia đang nổi lên là một trong những thị trường khách tăng trưởng nhanh nhất của du lịch Việt Nam. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm, nước ta đón 94.144 lượt khách Indonesia, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thuộc nhóm thị trường tăng trưởng mạnh nhất.

Đây được xem là thị trường giàu tiềm năng với dân số gần 280 triệu người, tầng lớp trung lưu tăng nhanh và nhu cầu du lịch nước ngoài lớn. Trước đây, Thái Lan là lựa chọn hàng đầu của du khách Indonesia, song thời gian gần đây quốc gia này không có nhiều sản phẩm mới.

Trong khi đó, Việt Nam phát triển nhanh với nhiều điểm đến mới cùng các công trình du lịch quy mô lớn, qua đó thu hút sự chú ý của du khách.

Theo đánh giá của công ty lữ hành Visit Indochina, du khách Indonesia được xem là thân thiện, tò mò và đặc biệt yêu thích những điểm đến có chiều sâu văn hóa, yếu tố tâm linh cùng cảnh quan thiên nhiên. Họ thường đi theo nhóm gia đình từ 4-10 người, lưu trú 4-6 ngày và có mức chi tiêu ổn định.

Đoàn khách MICE Indonesia được chào đón tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM.

Xu hướng du lịch của khách Indonesia cũng thay đổi rõ rệt, từ các hành trình thiên về mua sắm sang trải nghiệm mang tính khám phá và nghỉ dưỡng kiểu resort. Miền Trung Việt Nam hiện nổi lên như khu vực được nhóm khách này quan tâm nhiều hơn.

Không khó để lý giải sức hút ngày càng lớn của Hội An, Đà Nẵng và Huế đối với du khách Indonesia. Ba điểm đến nằm gần nhau, thuận tiện kết hợp trong hành trình ngắn ngày nhưng vẫn đủ trải nghiệm khám phá. Chi phí cũng là lợi thế cạnh tranh đáng kể khi một chuyến đi 4-5 ngày tại miền Trung Việt Nam thường rẻ hơn 10-20% so với hành trình tương tự tại Thái Lan hoặc Singapore.

Hệ thống lưu trú trải dài từ homestay boutique đến resort biển 5 sao, trong khi chất lượng dịch vụ ở phân khúc cao cấp được cải thiện rõ rệt qua từng năm. Việc mở thêm các đường bay thẳng từ Indonesia tới Đà Nẵng cũng giúp việc di chuyển thuận tiện hơn, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Lý giải sức hút

Sức hút của Việt Nam không chỉ dừng lại ở miền Trung. TP.HCM cùng các điểm đến phía Bắc cũng đang ghi nhận lượng khách Indonesia tăng đáng kể. Ngoài hạ tầng và thắng cảnh, yếu tố được đánh giá cao còn là sự hiếu khách của người Việt và cảm giác gần gũi về văn hóa giữa hai quốc gia.

Trong bài viết đăng trên Kompas.com, cây viết Ni Nyoman Wira Widyanti nhận định Việt Nam có sự khác biệt rõ rệt về khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam, từ đó tạo nên nhiều loại hình du lịch hấp dẫn, từ nghỉ dưỡng biển đến khám phá lịch sử. Tờ báo Indonesia cũng giới thiệu 6 điểm đến nổi bật tại Việt Nam gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế, Hội An và Sa Pa.

Phú Quốc, Hội An, Huế, Nha Trang là những điểm đến yêu thích của du khách Indonesia. Ảnh: Linh Huỳnh, Xuân Hoát, Quốc Anh.

Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết với nền văn hóa truyền thống đặc sắc cùng cảnh quan thiên nhiên đa dạng, Việt Nam và Indonesia không chỉ có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, ẩm thực mà còn chia sẻ mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có hơn 207.000 lượt khách Indonesia, đưa quốc gia này trở thành một trong những thị trường quan trọng của du lịch Việt Nam tại Đông Nam Á. Ở chiều ngược lại, ngày càng nhiều du khách Việt lựa chọn Indonesia, đặc biệt là Bali, làm điểm nghỉ dưỡng.

Phó cục trưởng bày tỏ mong muốn hai bên khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch song phương, xem xét mở thêm các đường bay thẳng và xây dựng sản phẩm du lịch đa điểm đến, kết nối Việt Nam - Indonesia với các quốc gia ASEAN khác.

Du khách Việt trekking đỉnh núi lửa Rinjani, đảo Lombok, Indonesia, năm 2024. Ảnh: Phan Ngọc Bảo.

Đáng chú ý, Việt Nam đề nghị Indonesia chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ thống nhà hàng Halal nhằm phục vụ tốt hơn thị trường khách Hồi giáo, nhóm chiếm khoảng 80% dân số Indonesia, đồng thời mở rộng thị phần khách quốc tế tại Việt Nam.

"Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Du lịch Indonesia, các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp hai nước để đẩy mạnh xúc tiến du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi khách và mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực du lịch", ông Siêu nhấn mạnh.