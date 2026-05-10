Báo Thái Lan: Phú Quốc không còn là đảo nhỏ yên tĩnh

Từng là đảo đánh cá yên bình ở phía Nam Việt Nam, Phú Quốc đang trở thành bãi biển nổi bật của khu vực với hệ thống resort cao cấp, tổ hợp giải trí và hạ tầng du lịch phát triển

Julia, du khách Nga, tắm nắng trên bãi biển Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Khaosod, trang báo uy tín tại Thái Lan, vừa có bài viết về sự thay đổi ngoạn mục của Phú Quốc (An Giang), từ một đảo đánh cá yên tĩnh thành điểm đến du lịch lớn của Việt Nam.

Nằm trong vịnh Thái Lan, gần bờ biển Campuchia, Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam (574 km2). Những năm gần đây, đảo ngọc được xem là một trong những trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch biển đảo của Việt Nam.

Sức hút lớn nhất của Phú Quốc vẫn đến từ biển. Bãi Trường, kéo dài dọc phía tây đảo, nổi tiếng với cảnh hoàng hôn, các khu nghỉ dưỡng và không gian ven biển sôi động. Trong khi đó, bãi Sao ở phía đông nam được biết đến với cát trắng mịn và làn nước xanh.

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4, thường được xem là thời điểm thuận lợi để đến Phú Quốc. Biển lặng, trời nắng đẹp, phù hợp cho các hoạt động như tắm biển, lặn ngắm san hô hoặc tham quan các đảo nhỏ lân cận.

Sự thay đổi rõ nhất của hòn đảo đến từ làn sóng đầu tư mạnh vào hạ tầng du lịch trong khoảng một thập kỷ qua. Các dự án nghỉ dưỡng lớn đã biến một số khu vực trên đảo thành trung tâm mua sắm, giải trí, ẩm thực và hoạt động về đêm. Những công trình mang phong cách Địa Trung Hải, các nhà hàng, quán bar và phố đi bộ góp phần tạo diện mạo mới cho du lịch Phú Quốc.

Song song với đó, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp và thương hiệu quốc tế xuất hiện dọc các bãi biển. Sân bay quốc tế Phú Quốc cũng giúp việc tiếp cận đảo thuận tiện hơn với du khách trong và ngoài nước.

Một trong những điểm tham quan nổi bật của Phú Quốc là cáp treo Hòn Thơm, nối đảo chính với cụm đảo phía nam. Từ trên cao, du khách có thể nhìn thấy tàu cá, rạn san hô, các đảo nhỏ và vùng nước xanh của vịnh Thái Lan.

Khách quốc tế ngồi bên bờ biển tại đảo Phú Quốc ngắm hoàng hôn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngoài cáp treo, các tour tham quan đảo, lặn ngắm san hô, câu cá và thưởng thức hải sản cũng là những trải nghiệm phổ biến. Hải sản tươi như cua, mực, nhum biển, sò, ốc nướng xuất hiện nhiều tại chợ địa phương, làng chài và các nhà hàng ven biển.

Dù phát triển nhanh, Phú Quốc vẫn giữ những nét gắn với đời sống bản địa. Các cộng đồng ngư dân, nghề làm nước mắm và vườn tiêu là một phần trong bản sắc của hòn đảo, tạo thêm chiều sâu văn hóa cho điểm đến.

Phú Quốc cũng ngày càng phổ biến với du khách Thái Lan nhờ thời gian di chuyển ngắn và chính sách nhập cảnh thuận lợi với nhiều du khách.

Từ Bangkok, du khách có thể đến Phú Quốc qua các chuyến bay nối chuyến tại TP.HCM hoặc các đường bay khu vực tùy lịch khai thác của hãng hàng không.

So với các điểm biển quen thuộc của Thái Lan như Phuket hay Koh Samui, Phú Quốc vẫn là lựa chọn mới hơn tại khu vực vịnh Thái Lan. Sức hút này thể hiện qua lượng khách quốc tế đến đảo. Năm 2025, Phú Quốc đón khoảng 8,3 triệu lượt khách, trong đó gần 1,9 triệu lượt là khách quốc tế.