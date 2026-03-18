Có gì ở Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý mùa biển đẹp?

Vào mùa du lịch biển đảo, các đặc khu Cô Tô, Lý Sơn, Phú Quý Côn Đảo và Phú Quốc trở thành điểm đến hàng đầu để trải nghiệm các hoạt động ngoài trời khi biển êm, nắng đẹp.

Từ tháng 3, mùa du lịch biển đảo bắt đầu sôi động, khi sóng biển êm, nắng ráo và trời trong xanh, thuận lợi cho các chuyến tàu đưa đón khách. Các đặc khu miền Bắc (Cô Tô), miền Trung (Lý Sơn, Phú Quý) và miền Nam (Côn Đảo, Phú Quốc) được nhiều du khách chọn đến thưởng cảnh, tắm biển và lặn ngắm san hô.

Mỗi đặc khu có thời điểm du lịch lý tưởng riêng, trải nghiệm đặc trưng và mức giá lưu trú dao động theo thời điểm.

Cô Tô có nhiều nhà hàng phục vụ hải sản, vừa túi tiền. Ảnh: @tetminhduky.

Cô Tô (Quảng Ninh)

Đặc khu Cô Tô có gần 50 đảo nhỏ, trong đó du khách chủ yếu khám phá cụm đảo Cô Tô, Cô Tô Con và Thanh Lân. Năm 2025, đặc khu này đón hơn 350.000 lượt khách.

Thời tiết: Thời điểm du lịch Cô Tô lý tưởng nhất là tháng 4-5 vì trời không bão, không mưa, nắng chưa nóng.

Trải nghiệm đặc trưng: Điểm hấp dẫn nhất ở Cô Tô là bãi biển dài và làn nước trong. Đảo Cô Tô lớn có các bãi tắm đẹp như Vàn Chảy, Tàu Đắm, Bắc Vàn. Tại đây có thể ngắm bình minh, hoàng hôn và nướng BBQ đêm. Riêng đảo Cô Tô Con có bãi Nam và bãi Đông.

Đảo Thanh Lân cũng lý tưởng để lui tới nhiều bãi biển hoang sơ, các bãi đá trầm tích có từ hàng nghìn năm và rừng nguyên sinh còn nguyên vẹn. Cách không xa là bãi đá Móng Rồng tự nhiên, thu hút đông du khách với trải nghiệm câu cá, lặn biển ngắm san hô.

Nếu có nhu cầu tham quan xa hơn, du khách có thể thuê tàu, thuyền đến hòn Bát Hương, hòn Cá Chép, hòn Khe Trâu...

Lưu trú: Đa số khách sạn, nhà nghỉ, homestay tại đây đơn giản tiện ích, giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/đêm. Phân khúc cao cấp, có view biển hoặc gần biển giá 1-2 triệu đồng/đêm.

Du khách check-in tại đoạn đường lên đỉnh núi Thới Lới. Ảnh: Blog Của Rọt.

Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Với lợi thế cảnh quan hoang sơ, chi phí phải chăng, Lý Sơn đón khoảng 187.500 lượt khách năm 2025.

Thời tiết: Mùa đẹp nhất vào tháng 4-8. Lúc này, thời tiết ổn định, trời ít mưa và có nắng đẹp. Bốn tháng đầu năm là mùa rêu xanh phủ khắp những bãi đá ven biển Lý Sơn.

Trải nghiệm đặc trưng: Thuê xe điện, xe máy chạy vòng quanh đảo Lớn là trải nghiệm phổ biến để khám phá cảnh quan. Buổi chiều, du khách có thể tắm biển, chèo kayak ở Hang Câu hoặc tham quan đỉnh Thới Lới, cổng Tò Vò, Hòn Mù Cu - điểm ngắm bình minh đẹp nhất đặc khu...

Đảo Bé cũng là địa điểm có biển đẹp không thua đảo Lớn, nổi bật với trải nghiệm đi thuyền thúng ngắm san hô. Ngoài ra, du khách có thể bơi lội tại bãi Ngang - nơi được ví von như "Maldives của Việt Nam" với nước xanh ngọc và những hốc đá gần bờ.

Đến Lý Sơn, các loại hải sản đặc trưng như cua huỳnh đế, tôm hùm, ốc cừ, cá tà ma... cũng đáng thưởng thức.

Lưu trú: Nhà nghỉ, khách sạn, homestay phân khúc bình dân và tầm trung có giá 200.000-400.000 đồng/đêm. Resort view biển giá từ 800.000 đồng đến 2,9 triệu đồng/đêm.

Mùa gió bấc kết thúc, Phú Quý bước vào mùa du lịch đẹp nhất năm. Ảnh: Sĩ Phú Quý.

Phú Quý (Lâm Đồng)

Đặc khu Phú Quý có diện tích chỉ hơn 18 km2, nhưng có đủ cảnh đẹp, danh thắng, trải nghiệm... Năm 2025, đặc khu đón khoảng 178.000 lượt khách.

Thời tiết: Mùa đẹp nhất là mùa khô (tháng 1-6), cao điểm rơi vào tháng 3-5, khi biển ít động, trong xanh, thuận lợi di chuyển. Tuy nhiên, thỉnh thoảng sẽ có biển động và gió, du khách nên xem trước dự báo thời tiết.

Trải nghiệm đặc trưng: Du khách có thể tham quan, chụp ảnh vịnh Triều Dương, đỉnh Cao Cát, dốc phượt... Cách bãi Nhỏ khoảng 650 m, Gành Hang là vách đá lớn dựng đứng sát biển, nước biển tràn vào tạo thành khe Sung Sướng và hồ bơi vô cực tự nhiên để du khách bơi lội.

Vào mùa khô, nước biển Phú Quý trong xanh, tour thuyền, cano di chuyển ra Hòn Tranh câu cá, lặn ngắm san hô và ăn trưa trên nhà bè luôn đông khách. Đây cũng là thời điểm "vàng" để tham gia lặn tự do ngắm san hô và rong mơ tại Bãi Lăng, Bãi Cạn.

Lưu trú: Vào mùa cao điểm, du khách cần đặt phòng sớm để có view đẹp. Các phòng hướng biển sẽ kín sớm, nhất là vào cuối tuần. Mức giá lưu trú từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/đêm.

Dịch vụ giao thông, lưu trú, ăn uống phát triển khiến đặc khu ngày càng thăng hạng trên bản đồ du lịch. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

Côn Đảo (TP.HCM)

Côn Đảo nằm ngoài khơi Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Năm 2025, khoảng 612.038 lượt khách đến đây.

Thời tiết: Tháng 3-9 là thời gian đẹp nhất để khám phá Côn Đảo. Còn trong mùa mưa, nhưng lúc này biển êm, gió nhỏ ở các đảo phía Đông và Đông Bắc.

Trải nghiệm đặc trưng: Hòn Bảy Cạnh và Hòn Cau là 2 điểm du lịch sinh thái với các trải nghiệm lặn ngắm san hô, tham quan rừng ngập mặn, xem rùa đẻ trứng và thả rùa con về biển. Tại đây, du khách cũng nên thử chinh phục tọa độ 3 điểm đánh dấu lãnh hải Việt Nam, nằm trên Hòn Bảy Cạnh, Hòn Tài Lớn và Hòn Bông Lan.

Trên đường đi vịnh Đầm Tre, du khách có thể dừng ngắm hoặc tắm tại bãi biển Lò Vôi, bãi biển Đất Dốc, mũi Chim Chim... Hoặc check-in cảnh máy bay hạ cánh sát đầu người tại bãi Đầm Trầu.

Ngoài ra, mũi tàu bể, bãi An Hải, bãi Cầu Tàu, bãi Nhát, mũi Cá Mập cũng là những địa điểm thích hợp ngắm cảnh và chụp ảnh.

Lưu trú: Giá phòng ở Côn Đảo có nhiều mức, từ 200.000 đồng đến hơn 10 triệu đồng/đêm. Riêng resort 5 sao giá khoảng 15 triệu đồng/đêm. Để tiện vui chơi và ra bến tàu, du khách nên lưu trú ở trung tâm đặc khu. Ngoài ra, cắm trại qua đêm ở những nơi được cho phép cũng là trải nghiệm thú vị.

Phú Quốc trở thành đặc khu có lượng khách dẫn đầu cả nước. Ảnh: Đời Nguyễn.

Phú Quốc (An Giang)

Phú Quốc thu hút 8,1 triệu lượt khách trong và ngoài nước năm 2025 nhờ đa dạng loại hình du lịch, hệ sinh thái rừng và tài nguyên biển phong phú.

Thời tiết: Phú Quốc đẹp nhất vào tháng 11-4. Đây là mùa khô ở miền Nam, trời ít mưa, biển lặng, sóng êm và nắng ấm.

Trải nghiệm đặc trưng: Ở phía Bắc đặc khu, du khách có thể tham quan mũi Gành Dầu, vườn quốc gia Phú Quốc hoặc ngắm sao biển làng chài Rạch Vẹm, thưởng thức nhiều loại hải sản tươi sống, giá rẻ hơn khu vực trung tâm trên nhà bè tại đây.

Ở phía Nam đặc khu, Bãi Sao có làn nước trong xanh, dải cát trắng mịn dài hơn 7 km. Nước tại đây lặng, sóng êm nên có nhiều hoạt động thể thao dưới nước, nổi bật là chèo kayak. Buổi chiều, du khách có thể ngắm hoàng hôn tại Bãi Trường.

Tham quan các hòn đảo như Hòn Thơm, Móng Tay, Gầm Ghì, Mây Rút cũng là trải nghiệm không thể bỏ qua. Ngoài tour 4 đảo phổ biến, Hòn Thơm cũng đáng tham quan riêng với các hoạt động như lặn ngắm san hô, câu cá, câu mực, lái mô tô nước.

Lưu trú: Tại Phú Quốc, khách sạn 5 sao có giá trên 1,5 triệu đồng/đêm, khách sạn 2-4 sao giá từ 600.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/đêm. Ngoài ra, tại đây còn có khu nghỉ đẹp theo vị trí, giá dao động 1,8-7 triệu đồng/đêm.