Nơi cá voi săn mồi ở Gia Lai sắp thành cảng du lịch

Cảng cá Nhơn Lý nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, hệ sinh thái trù phú nguyên vẹn. Địa phương định hướng phát triển nơi đây thành địa điểm du lịch bài bản, có tổ chức.

Thuyền chở ngư dân và du khách xem cá voi săn mồi trên biển Nhơn Lý, tháng 7/2025. Ảnh: Nguyễn Ngọc Thiện.

Cảng cá Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) được xác định có tiềm năng để phát triển du lịch biển. Tuy nhiên, các hoạt động đón du khách hiện nay tại đây chủ yếu mang tính tự phát, thiếu định hướng quản lý và tổ chức bài bản.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trong cuộc họp về đề xuất phát triển du lịch tại Nhơn Lý, cần nghiên cứu xây dựng mô hình cảng cá kết hợp phát triển du lịch, hình thành các sản phẩm đặc trưng gắn với không gian làng chài, lễ hội truyền thống và các hoạt động trải nghiệm biển.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch rà soát quy hoạch phát triển du lịch biển, đồng thời phối hợp đề xuất các sản phẩm du lịch cụ thể tại khu vực Nhơn Lý và Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông), chú trọng khai thác các giá trị văn hóa biển, làng chài và lễ hội truyền thống của ngư dân, từng bước mở rộng quy mô tổ chức lễ hội gắn với phát triển du lịch.

Du khách lặn ngắm san hô tại vùng biển Nhơn Lý, tháng 4/2025. Ảnh: Phạm Văn Phong.

Khoảng tháng 7/2025, vùng biển Nhơn Lý gây tiếng vang khi chứng kiến sự xuất hiện khá liên tục của cá voi Bryde (người dân quen gọi là cá Ông). Cảnh loài cá khổng lồ với âm thanh phì phì đặc trưng, ngụp lặn bắt cá, thu hút đông đảo du khách cùng nhiếp ảnh gia.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Ngọc Thiện (ngụ TP.HCM) - một kỹ sư, thợ lặn và nhiếp ảnh gia đại dương - cho biết cuộc chạm trán cá voi ngày 6/7/2025 tại Nhơn Lý là "khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên". Cá voi ngoi lên mặt nước nhiều lần trong ngày, tung những cú đớp uy lực, tạo nên cảnh tượng lý thú giữa lòng biển miền Trung.

Tuy nhiên, sự đổ về đông đúc của nhiếp ảnh gia cũng khiến địa phương phải cảnh báo hạn chế, bảo toàn môi trường sống tự nhiên của cá voi.

Cá voi Bryde săn mồi trên vùng biển Nhơn Lý ngày 6/7/2025. Ảnh: Nguyễn Ngọc Thiện.

Cũng trong năm 2025, Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý) được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trên địa bàn hiện có di sản Lễ hội cầu ngư Nhơn Hải (xã Nhơn Hải cũ) vẫn được cộng đồng dân cư thực hành với đầy đủ các truyền thống văn hóa đa dạng, đặc sắc, mang tính tương đồng với Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý và mang bản sắc riêng.

Trong bối cảnh xã Nhơn Hải và Nhơn Lý đã được sáp nhập thành phường Quy Nhơn Đông, để thống nhất hình thức thực hành chung liên quan tới tín ngưỡng thờ cúng cá Ông (thần Nam Hải) của cộng đồng ngư dân, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ đề nghị ghi danh bổ sung Lễ hội cầu ngư Nhơn Hải vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Đông hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất xếp hạng các Lăng Ông Nam Hải thành di tích cấp tỉnh theo quy định.