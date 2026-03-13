Hộ chiếu Việt Nam tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng hồi tháng 1 trong bảng xếp hạng toàn cầu, cho phép nhập cảnh không cần visa hoặc cấp visa tại cửa khẩu vào 48 điểm đến.

Mẫu hộ chiếu phổ thông mới của Việt Nam được áp dụng trước ngày 1/7/2022, hiện vẫn được sử dụng đối với những quyển còn hiệu lực. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo báo cáo mới nhất của Henley Passport Index (HPI, bảng xếp hạng chỉ số hộ chiếu) ngày 9/3, hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 84 trên toàn cầu, đồng hạng với các quốc gia Angola, Burundi và Cộng hòa Trung Phi.

Như vậy, thứ hạng này tăng 2 bậc so với xếp hạng hồi tháng 1 (thứ 86). Với thứ hạng hiện tại, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh 48 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử).

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp hạng cao hơn Campuchia (hạng 85), Lào (hạng 87) và Myanmar (hạng 90). Trong các bảng xếp hạng trước đây, hộ chiếu Campuchia từng xếp hạng cao hơn hộ chiếu Việt Nam.

Trong khi đó, 3 hộ chiếu mạnh nhất thế giới năm 2026 đều thuộc về châu Á. Singapore đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc đồng hạng 2.

Công dân Singapore hiện được miễn thị thực khi nhập cảnh 192 trong tổng số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ được HPI theo dõi. Còn Nhật Bản và Hàn Quốc với khả năng miễn thị thực tại 187 điểm đến.

Nhịp sống thường nhật trước một trung tâm mua sắm ở thủ đô Vientiane, Lào qua ống kính khách Việt. Ảnh: Khoa Tăng.

Hạng 3 chỉ có Thụy Điển, cho phép công dân nhập cảnh không cần thị thực tại 186 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vị trí thứ 4 bao gồm 12 quốc gia cùng đạt điểm 185, gồm: Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Đứng thứ 5 là Áo, Hy Lạp, Malta và Bồ Đào Nha, với khả năng miễn thị thực tại 184 điểm đến.

Chỉ số hộ chiếu Henley là bảng xếp hạng uy tín đánh giá hộ chiếu các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, dựa trên số điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.

Bảng xếp hạng này bao gồm 199 loại hộ chiếu và 227 điểm đến, cung cấp nguồn dữ liệu toàn diện và đáng tin cậy về khả năng di chuyển toàn cầu.

Với dữ liệu lịch sử kéo dài 20 năm cùng các phân tích chuyên sâu được cập nhật thường xuyên về những thay đổi trong "sức mạnh hộ chiếu", HPI được xem là tài liệu tham khảo chuẩn mực cho công dân toàn cầu và là cơ sở tham chiếu trong hoạch định chính sách của nhiều quốc gia.