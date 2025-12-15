Hộ chiếu Việt Nam tăng 2 bậc

Bản cập nhật xếp hạng hộ chiếu của Henley Passport Index 2025 (HPI 2025) tháng 12 cho thấy hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 90 toàn cầu, tăng 2 bậc so với lần xếp hạng trước đó.

Mẫu hộ chiếu phổ thông mới của Việt Nam được áp dụng ngày 1/7/2022. Ảnh: VIR.

Theo dữ liệu cập nhật ngày 10/12 của bảng xếp hạng Chỉ số Hộ chiếu Henley - Henley Passport Index 2025 (HPI 2025), hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 90 trên toàn cầu, đồng hạng với các quốc gia Bhutan, Liberia, Burundi và Campuchia.

Như vậy, thứ hạng này tăng 2 bậc so với lần xếp hạng trong tháng 10. Với thứ hạng hiện tại, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh 50 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 199 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong năm 2025, thứ hạng hộ chiếu Việt Nam liên tục biến động trên bảng xếp hạng toàn cầu. Tháng 10, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 92, giảm 4 bậc so với tháng 9; trước đó, trong bảng xếp hạng tháng 9, Việt Nam xếp thứ 88, cũng giảm 4 bậc so với quý III.

Khách Việt tham quan Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trung Quốc, tháng 5/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Danh sách top 10 hộ chiếu quyền lực lần này không có thay đổi nhiều so với lần xếp hạng trước. Singapore vẫn là quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, khi công dân nước này được phép nhập cảnh 193 quốc gia, vùng lãnh thổ mà không cần xin visa trước.

Đại diện mới nhất vào top 10 là Malaysia, cũng tăng hai bậc giống Việt Nam, khi công dân được miễn visa tại 181 điểm đến.

Mỹ tiếp tục rớt khỏi top 10 quyền lực nhất thế giới, xếp vị trí thứ 11, với quyền nhập cảnh không cần thị thực tại 180/227 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát.

Travel Blogger Khoai Lang Thang ngắm tuyết rơi tại Nhật Bản hồi đầu năm. Ảnh: Khoai Lang Thang.

Chỉ số Hộ chiếu Henley là bảng xếp hạng uy tín đánh giá hộ chiếu các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, dựa trên số điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.

Bảng xếp hạng này bao gồm 199 loại hộ chiếu và 227 điểm đến, cung cấp nguồn dữ liệu toàn diện và đáng tin cậy về khả năng di chuyển toàn cầu.

Với dữ liệu lịch sử kéo dài 20 năm cùng các phân tích chuyên sâu được cập nhật thường xuyên về những thay đổi trong "sức mạnh hộ chiếu", HPI được xem là tài liệu tham khảo chuẩn mực cho công dân toàn cầu và là cơ sở tham chiếu trong hoạch định chính sách của nhiều quốc gia.

Top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2025 theo Henley Passport Index (dựa trên số lượng điểm đến được miễn thị thực): 1. Singapore (193) 2. Hàn Quốc (190) 3. Nhật Bản (189) 4. Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ (187) 5. Austria, Hy Lạp, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển (186) 6. Hungary, Malta, New Zealand, Ba Lan, Slovakia, Slovenia (185) 7. Australia, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Anh (184) 8. Canada, Latvia (183) 9. Liechtenstein, Lithuania (182) 10. Iceland, Malaysia (181)